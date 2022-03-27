Нефтебаза в Дубно в Ривненской области полностью уничтожена ракетным ударом врага, - ОВА

Нанесенный 26 марта российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно. Жертв и пострадавших нет.

Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

"В целом в Ривненской области спокойно, утро началось хорошо. В Дубно, к сожалению, база догорает, разрушения большие. Но, слава Богу, без человеческих жертв, это самое главное, база разрушена полностью", - сказал он.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно. В результате удара начался масштабный пожар, пришлось менять график движения поездов.

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