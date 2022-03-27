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Нефтебаза в Дубно в Ривненской области полностью уничтожена ракетным ударом врага, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нанесенный 26 марта российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно. Жертв и пострадавших нет.
Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
"В целом в Ривненской области спокойно, утро началось хорошо. В Дубно, к сожалению, база догорает, разрушения большие. Но, слава Богу, без человеческих жертв, это самое главное, база разрушена полностью", - сказал он.
Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно. В результате удара начался масштабный пожар, пришлось менять график движения поездов.
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+15 Vlad_Len
показать весь комментарий27.03.2022 12:13
+12 Kozak Slovak
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+9 Папєрєднік
показать весь комментарий27.03.2022 12:13
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І на відміну від російської мови - в українській географічні назви відміняються.
Не демонструйте власну необізнаність будь ласка. І не розказуйте мені, меншканцю Дубна, як відмінювати назву мого міста, я це точно знаю краще за вас.
Мабуть орки засвоїли урок, бо ще жодного стратегічного бомбера ЗСУ не збило, нажаль
(взлетные полосы, склады гсм и боеприпасов). Обратите внимание.
Нагадаю, що Греція відстояла свою назву Македонія за собою і тоді слов'янська країна обрала іншу назву - Північна Македонія. В нашому випадку потрібно НЕГАЙНО перейди на назву Московія, москалі / московити, московська мова. Це важливо і на польовому рівні, Простір з його законами за нами ретельно спостерігає.
І на відміну від російської мови - в українській географічні назви відміняються.
Не демонструйте власну необізнаність будь ласка. І не розказуйте мені, меншканцю Дубна, як відмінювати назву мого міста, я це точно знаю краще за вас.