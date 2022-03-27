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Новости Война в Украине
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война (46991) нефть (1811) Ривненщина (1142) Коваль (102)

Нефтебаза в Дубно в Ривненской области полностью уничтожена ракетным ударом врага, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дубно

Нанесенный 26 марта российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно. Жертв и пострадавших нет.

Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

"В целом в Ривненской области спокойно, утро началось хорошо. В Дубно, к сожалению, база догорает, разрушения большие. Но, слава Богу, без человеческих жертв, это самое главное, база разрушена полностью", - сказал он.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно. В результате удара начался масштабный пожар, пришлось менять график движения поездов.

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Топ комментарии
+15
Війна триває місяць, а наші так і не навчилися промовці - Не клади яйця в одну корзину. За цей час була можливість по декілька разів зкачати ВСІ ПММ по меншим ємкостям і роззосередити їх. А ось це - совдепівський тип мишлення, який і призводить до таких наслідків.
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27.03.2022 12:13
+12
Якщо ми не будем бити по території ворога, вони нам все знищать.
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27.03.2022 12:12
+9
Чим? Клавіатурою?
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27.03.2022 12:13
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27.03.2022 12:11 Ответить
Якщо ми не будем бити по території ворога, вони нам все знищать.
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27.03.2022 12:12 Ответить
Чим? Клавіатурою?
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27.03.2022 12:13 Ответить
Вибухівкою. Методи доставки можуть бути різними.
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27.03.2022 12:20 Ответить
Рогаткою?
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27.03.2022 12:22 Ответить
Новою поштою
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27.03.2022 12:28 Ответить
І скільки та було не вивезених за місяць нафтопродуктів? Військова таємниця.
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27.03.2022 12:12 Ответить
А про це обов 'язково треба розповідати на увесь світ?
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27.03.2022 12:13 Ответить
А що розповідати? Те, що нафтобаза знищена частково і тим самим викликати повторний удар?
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27.03.2022 12:43 Ответить
По пустому месту? Да, очень желательно. Даже два.
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27.03.2022 12:52 Ответить
там будинки відразу за сітною нафобази, а воно бажає, щоб туди кілька раз вдарили. дгнрат.
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27.03.2022 14:37 Ответить
Ще раз - вчіть граматику української мови. Я навіть навів що конкретно. Дубно - іменник ІІ відміни, тверда група. І він відміняється як і всі інші подібні іменники - місто, тісто і т.д.

І на відміну від російської мови - в українській географічні назви відміняються.

Не демонструйте власну необізнаність будь ласка. І не розказуйте мені, меншканцю Дубна, як відмінювати назву мого міста, я це точно знаю краще за вас.
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28.03.2022 01:04 Ответить
Війна триває місяць, а наші так і не навчилися промовці - Не клади яйця в одну корзину. За цей час була можливість по декілька разів зкачати ВСІ ПММ по меншим ємкостям і роззосередити їх. А ось це - совдепівський тип мишлення, який і призводить до таких наслідків.
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27.03.2022 12:13 Ответить
кувейт получил финансовую помощь для увеличения добычи нефти и транспортировки.
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27.03.2022 12:14 Ответить
Грузія в 2008 збила один чи два стратегічні бомбери Ту 22. А всього збила 15 літаків.

Мабуть орки засвоїли урок, бо ще жодного стратегічного бомбера ЗСУ не збило, нажаль
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27.03.2022 12:15 Ответить
Про те чи збили ми такі бомбери можливо буде дізнатись лише після війни, точно сказати що серед збитих зенітниками нема Ту 22 неможливо.
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27.03.2022 12:29 Ответить
+12019839053 Вайбер та телеграм одної фашистської потвори з Нью Джерсі, звать Ларіса. Пристаркувата любитєльніца путіна, родом з Кременчука. Вважає, що українців не існує. Задайте жару мразоті.
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27.03.2022 12:15 Ответить
Чому паливо не розвезли до цього часу по АЗС,довбані керовники ідіть.... за руским кораблем,а можи ви разом з ними?
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27.03.2022 12:18 Ответить
Тому, що деякі ще й досі говорять - ніхто ж навіть не міг й подумати, що россія може на нас напасти!
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27.03.2022 12:23 Ответить
Зрадонько зрадная! При чому це я без сарказму! Склади зі зброєю рвали з 14року - де справи, де винуватці? Насправді нічого не міняється вже бесперервно 30 років - нами керують москальські маріонетки під глибоким прикриттям. Тільки так.
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27.03.2022 13:02 Ответить
Люди не пострадали и хорошо. На матобеспечение у Украины полный картбланш. Так что за это не стоит сильно переживать.
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27.03.2022 12:23 Ответить
А не пора ли по Севастополю?
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27.03.2022 12:23 Ответить
з такою підготовкою через місяць воювати буде нічим ...
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27.03.2022 12:26 Ответить
Когда ракета подлетает к цели она же снижается, неужели нельзя установить вокруг стратегических объектов (нефтебаз и складов) круглосуточное дежурство расчетов с ПЗРК (на растоянии (до 3 км до объекта), если есть сеть по оповешению курса, то вдоль всей траектории посты с ПЗРК дожны быть готовы уничтожить цель, если она попадет в зону (высоту) поражения! По все стране должна быть ЕДИНАЯ СЕТЬ постов с ПЗРК с надежной связью и передвижными пунктами визуального наблюдения (если цель не будет видна другими способами обнаружения).
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27.03.2022 12:29 Ответить
Вона падає майже вертикально, при наближені до цілі ракета робить гірку.
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27.03.2022 12:35 Ответить
Даже при вертикальном падении она окажется в зоне поражения (5 км)!
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27.03.2022 12:40 Ответить
Это не экономическая война, а целенаправленная, методичная работа врага (московии), направленная на уничтожение той инфраструктуры и лишение нас тех ресурсов, которые необходимы для продолжения ведения активный боевых действий.
(взлетные полосы, склады гсм и боеприпасов). Обратите внимание.
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27.03.2022 12:45 Ответить
підказуєте ворогу? та воно ж мабуть коломойському належить, а його поки що не чіпають.
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27.03.2022 13:24 Ответить
Не дай Боже таких підказок... Трошки лякливо бути на заводі під час тривоги.
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28.03.2022 10:40 Ответить
Не дай Боже таких підказок... Трошки лякливо бути на заводі під час тривоги.
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28.03.2022 10:41 Ответить
Не вживайте до країни агресора назву "Росія", бо це наша назва - це басейн ріки Рось. Вони є Московія, а люди тамтешні - москалі, московити. Якщо українці не перейдуть до справжньої назви - Московія, - то це значить українці визнають свою меншовартість, визнають-таки москалів своїм старшим братом...
Нагадаю, що Греція відстояла свою назву Македонія за собою і тоді слов'янська країна обрала іншу назву - Північна Македонія. В нашому випадку потрібно НЕГАЙНО перейди на назву Московія, москалі / московити, московська мова. Це важливо і на польовому рівні, Простір з його законами за нами ретельно спостерігає.
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27.03.2022 12:56 Ответить
Невже не можна було організувати якийсь захист? У нас і так з паливом просто катастрофа, а тут!...
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27.03.2022 13:01 Ответить
В Дубно а не в Дубні. Дубна - це в Росії.
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27.03.2022 13:17 Ответить
Все правильно написано, "в Дубні". Рекомендую вивчити українську граматику та правило відмінювання іменників ІІ відміни твердої групи.
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27.03.2022 14:35 Ответить
Ага ага. Ви ще скажіть, що в Рівні, а не в Рівному )) Чи в Глазгі, а не в Глазго )) Географічні назви які закінчуються на -о не відмніяються.
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27.03.2022 16:15 Ответить
Ще раз - вчіть граматику української мови. Я навіть навів що конкретно. Дубно - іменник ІІ відміни, тверда група. І він відміняється як і всі інші подібні іменники - місто, тісто і т.д.

І на відміну від російської мови - в українській географічні назви відміняються.

Не демонструйте власну необізнаність будь ласка. І не розказуйте мені, меншканцю Дубна, як відмінювати назву мого міста, я це точно знаю краще за вас.
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28.03.2022 01:05 Ответить
https://slovnyk.ua/pravopys.php?prav_par=152
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28.03.2022 01:09 Ответить
 
 