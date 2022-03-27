Разведка обнародовала список 82 российских морпехов, совершающих военные преступления в Украине
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ГУР МО Украины получило список военных преступников батальонно-тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926) г. Владивосток и поселка Славянск Приморского края, совершающих военные преступления против народа Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ГУР МО обнародовало список военнослужащих РФ на своей странице в Facebook.
С именами 82 военных преступников батальонно-тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926) г. Владивосток и поселка Славянск Приморского края, совершающих военные преступления против народа Украины, вы можете ознакомиться здесь. Вы найдете гранатометчиков, пулеметчиков, наводчиков, стрелков и других военных преступников из РФ.
"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – уверяют украинские разведчики.
Пожалуйста, подождите...
Вони всі мають бути знищені.
🔹У Харкові:
Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.
🔹В Одеській області:
СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне ОЗУ, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.
🔹У Дніпрі:
СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об'єкта критичної інфраструктури Дніпра, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до РФ.
🔹У Полтавській області:
СБУ виявила колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст, і заблокувала ботоферму.
🔹В Івано-Франківській області:
Викрито агітаторку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. А в перший день війни відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.
Буде вам, сцуки, Владивосток двє тищі двадцять два.
@NovaGorlivka
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4 год
Всю ніч на сході працювала наша авіація, такого ще не було, спочатку парами, потім по чотири, коли почало гупати на душі квіти почали розпускатися і сльози... нарешті пішла ********* і з неба на москаля.