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Разведка обнародовала список 82 российских морпехов, совершающих военные преступления в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

ГУР МО Украины получило список военных преступников батальонно-тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926) г. Владивосток и поселка Славянск Приморского края, совершающих военные преступления против народа Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ГУР МО обнародовало список военнослужащих РФ на своей странице в Facebook.

С именами 82 военных преступников батальонно-тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926) г. Владивосток и поселка Славянск Приморского края, совершающих военные преступления против народа Украины, вы можете ознакомиться здесь. Вы найдете гранатометчиков, пулеметчиков, наводчиков, стрелков и других военных преступников из РФ.

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"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – уверяют украинские разведчики.
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Вони всі мають бути знищені.
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27.03.2022 12:24 Ответить
СБУ викрила координатора диверсійних груп РФ і колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі

🔹У Харкові:

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який координував диверсійні групи та терористичні угруповання «Л/ДНР» у регіоні.

🔹В Одеській області:

СБУ у взаємодії зі спецслужбою Молдови викрила транснаціональне ОЗУ, яке незаконно переправляло українців-призовників за кордон.

🔹У Дніпрі:

СБУ затримала колаборанта, який хотів очолити окупаційну адміністрацію. Він збирав дані щодо працівників об'єкта критичної інфраструктури Дніпра, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до РФ.

🔹У Полтавській області:

СБУ виявила колаборантку, яка агітувала за захоплення окупантами українських міст, і заблокувала ботоферму.

🔹В Івано-Франківській області:

Викрито агітаторку, яка поширювала антиукраїнський контент у соцмережах. А в перший день війни відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером.
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27.03.2022 12:26 Ответить
у нас появился пункт дозаправки. бесплатно. и что интересно, львовяне не заправляются. только переселенцы.
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27.03.2022 12:26 Ответить
Всі кацапи, скоюють злочини! Неважливо ім'я вони всі повинні здохнуть
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27.03.2022 12:27 Ответить
Як там Лагутенко співав: «Владивосток двє тищі».

Буде вам, сцуки, Владивосток двє тищі двадцять два.
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27.03.2022 12:27 Ответить
Nova Gorlivka
@NovaGorlivka
·
4 год
Всю ніч на сході працювала наша авіація, такого ще не було, спочатку парами, потім по чотири, коли почало гупати на душі квіти почали розпускатися і сльози... нарешті пішла ********* і з неба на москаля.
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27.03.2022 12:28 Ответить
Надо и о состоянии здоровья справку, чтобы знать на какие запчасти можно раскидать..
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27.03.2022 12:34 Ответить
 
 