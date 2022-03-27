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ВСУ удерживают позиции возле Харькова. Идут бои на Изюмском направлении, сегодня уничтожен российский истребитель Су-34, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской районы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

"Вооруженные силы Украины выгнали оккупантов еще с одного населенного пункта - из Гусаровки. Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - отметил Синегубов.

Смотрите также: ВСУ освободили от оккупантов село Гусаровка Харьковской области. ФОТО
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Топ комментарии
+32
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27.03.2022 12:48
+19
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27.03.2022 12:49
+19
M0lfaro4ka
@advoka_tesa
·
3 год
Ця війна - надовго. Північ і центр будуть звільнені швидше. А от за південь і схід боротьба будем важкою і тривалою. Тому - не піддаємося ейфорії, а налаштовуємося на те, що наша допомога армії і добробатам буде потрібна аж до перемоги!
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27.03.2022 12:50
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а что с пилотом? поймают сразу на кол.
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27.03.2022 12:47 Ответить
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27.03.2022 12:49 Ответить
Первым делом ,На кол!
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27.03.2022 12:55 Ответить
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27.03.2022 12:48 Ответить
Після війни дуууууже багато буде запитань до зешобли,вони думають що вже напольйони з кутузовими.
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27.03.2022 12:56 Ответить
можно було замінувати усі дороги (навіть без відміни руху транспорту) роздати зброю жителям хоча б обласних центрів,навіть зараз Арестович каже що на 6 бажаючих воювати лише 1 автомат на кажучи вже про бронежилет у нас в теробороні "конкурс" 4 людини на 1 місце. дуже шкода Славутич ті інші міста.
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27.03.2022 13:13 Ответить
Те що Херсон і Мелітополь здали , було зрозуміло з першого дня війни , тільки зі всіх сторін почали волати :,, не на часі "
почекаємо ще трохи і побачимо , що ще здадуть кроти із Банкової 😡
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27.03.2022 13:34 Ответить
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27.03.2022 12:49 Ответить
🤦‍♂️ Заместитель обороны РФ Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, пожелал ему «выздороветь и встать на ноги».
https://t.me/charter97_org/68089
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27.03.2022 12:50 Ответить
Сліпий сказав: побачимо
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27.03.2022 12:56 Ответить
Краще б "почути" Кобзона побажав...
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27.03.2022 13:45 Ответить
M0lfaro4ka
@advoka_tesa
·
3 год
Ця війна - надовго. Північ і центр будуть звільнені швидше. А от за південь і схід боротьба будем важкою і тривалою. Тому - не піддаємося ейфорії, а налаштовуємося на те, що наша допомога армії і добробатам буде потрібна аж до перемоги!
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27.03.2022 12:50 Ответить
ніхто і не сподівався шо буде швидко
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27.03.2022 12:56 Ответить
Рашисти підуть по шпалах....Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта"Из-за санкций против Российских железных дорог продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", - сказал президент VR Transpoint Мартти Коскинен.
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27.03.2022 12:54 Ответить
Все дороги из Рашки а особенно железная дорога, должна заканчиваться глубоким обрывом. А росийскую авиацию особенно грузовую нужно уничтожить всю. Пидоросию при ее огромной территории без авиации постигнет коллапс.
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27.03.2022 13:02 Ответить
Бог у поміч вам, рідненькі
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27.03.2022 14:51 Ответить
 
 