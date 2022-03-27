ВСУ удерживают позиции возле Харькова. Идут бои на Изюмском направлении, сегодня уничтожен российский истребитель Су-34, - Синегубов

Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской районы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

"Вооруженные силы Украины выгнали оккупантов еще с одного населенного пункта - из Гусаровки. Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - отметил Синегубов.

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