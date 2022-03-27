Обстрелы Львова: ракеты прилетели c Черного моря и из Беларуси, - председатель ОВА Козицкий
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Ракеты, поразившие Львов в субботу, 26 марта, были выпущены с территории Беларуси и с акватории Черного моря.
Об этом сообщил в телеграме глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Было два оповещения о воздушной тревоге. В первом случае была угроза ракетного удара с акватории Черного моря, во втором – из Беларуси. Во Львове ударили по двум объектам", - написал он.
Козицкий отметил, что вчерашние события показали: во время сигналов воздушной тревоги следует находиться в убежище.
Дождитесь сообщений от официальных источников, а не фотографируйте, не снимайте на видео и не выкладывайте это в Интернет. Такое "блогерство" может повлечь за собой человеческие жертвы и уголовную ответственность для "блогеров"", - подчеркнул он.
Напомним, в субботу, 26 марта, ракетные удары были нанесены по двум районам Львова.
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У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
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Ми оточені з усіх боків ворогом, а не білорусю. Тупа ти істота. Міг би й здогадатись, чи у тебе з соображалкою теж - хєрня?