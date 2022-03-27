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Новости Война в Украине
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Беларусь (7528) война (46991) Львов (4433) обстрел (20267) Черное море (1334) Козицкий (93)

Обстрелы Львова: ракеты прилетели c Черного моря и из Беларуси, - председатель ОВА Козицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

львів

Ракеты, поразившие Львов в субботу, 26 марта, были выпущены с территории Беларуси и с акватории Черного моря.

Об этом сообщил в телеграме глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Было два оповещения о воздушной тревоге. В первом случае была угроза ракетного удара с акватории Черного моря, во втором – из Беларуси. Во Львове ударили по двум объектам", - написал он.

Козицкий отметил, что вчерашние события показали: во время сигналов воздушной тревоги следует находиться в убежище.

Дождитесь сообщений от официальных источников, а не фотографируйте, не снимайте на видео и не выкладывайте это в Интернет. Такое "блогерство" может повлечь за собой человеческие жертвы и уголовную ответственность для "блогеров"", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, - Командование Воздушных Сил об обстреле Львова российскими ракетами

Напомним, в субботу, 26 марта, ракетные удары были нанесены по двум районам Львова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
беларусы мычат как бараны в стойле. позор.
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27.03.2022 13:08
+16
Сьогодні вранці мобільні підрозділи протиповітряної оборони ВСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.
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27.03.2022 13:13
+10
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо, буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу своїм людям. хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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27.03.2022 13:13
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беларусы мычат как бараны в стойле. позор.
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27.03.2022 13:08 Ответить
А наші хоч ноту дипломатичну якусь подали? То хто тут баран?..
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27.03.2022 13:28 Ответить
Сьогодні вранці мобільні підрозділи протиповітряної оборони ВСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.
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27.03.2022 13:13 Ответить
Винищувач-бомбардувальник. Попередник його - Су-24.
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27.03.2022 15:44 Ответить
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо, буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть, будь ласка, цю інфу своїм людям. хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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27.03.2022 13:13 Ответить
Зараз всі посольства пакують валізи.
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27.03.2022 13:16 Ответить
в маскве?
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27.03.2022 15:02 Ответить
а вот айзерам респект. походу второй фронт.
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27.03.2022 13:18 Ответить
Допоки буде існувати Білорусь - звідти будуть летіти ракети. Ми оточені з усіх боків - це вже факт.
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27.03.2022 13:26 Ответить
З географією в тебе теж - херня
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27.03.2022 13:30 Ответить
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27.03.2022 14:00 Ответить
Шо, маньяк несексуальний! Не можешь пройти мовчки біля мого коментаря та не перднути?
Ми оточені з усіх боків ворогом, а не білорусю. Тупа ти істота. Міг би й здогадатись, чи у тебе з соображалкою теж - хєрня?
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27.03.2022 15:39 Ответить
Як там дипвідносини з лєпшим другом перза, тараканом?
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27.03.2022 13:29 Ответить
Це ти у кого запитуєш? Тут зебілів не залишилось, лише Порохоботи.
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27.03.2022 15:40 Ответить
можливо, завантажте вантажівки припасами та припаркуєте їх у прихованих місцях.
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27.03.2022 14:37 Ответить
можно еще закапывать. А у кого есть доступ к водоёму - притапливать.
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27.03.2022 15:05 Ответить
Тут до міжнародного суду треба подавати і на самопроголошеного губернатора недореспубліки фашиста лукашенка.
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27.03.2022 15:40 Ответить
 
 