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На Полесье оккупанты под прикрытием артиллерии и авиации закрепляются на достигнутых рубежах, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 27 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Идут тридцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 27.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, идет перемещение подразделений российской федерации на территорию республики Беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиление имеющихся группировок, пополнение запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.

Также сообщается, что часть подразделений вооруженных сил республики Беларусь продолжает находиться на полигонах.

На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

В Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

Генштаб информирует, что на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.

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В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории по отдельным направлениям.

Вместе победим! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!
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Топ комментарии
+21
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27.03.2022 13:27
+17
На Полесье это окопались в рыжем лесу? Ну молодцы. Пусть сидят в окопах. И ротацию пусть проводят.
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27.03.2022 13:21
+16
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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27.03.2022 13:18
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только украинской нации до сраки радиация!
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27.03.2022 13:17 Ответить
Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі. Перешліть будь ласка цю інфу своїм людям хто працює на північ від м. Київ. Потрібен, по можливості, живий». https://t.me/irpininteresting/4467
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27.03.2022 13:18 Ответить
На Полесье это окопались в рыжем лесу? Ну молодцы. Пусть сидят в окопах. И ротацию пусть проводят.
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27.03.2022 13:21 Ответить
Сирийское телевидение: «Местные источники: несколько турецких солдат получили ранения, когда силы режима обстреляли их автомобиль на дороге Кафр-Норан к западу от Алеппо»
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27.03.2022 13:23 Ответить
гуляйпольские погнали касапят

ОСОБОВИЙ СКЛАД МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО БАТАЛЬЙОНУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ СТВОРЮЄ ДУЖЕ НЕСПРИЯТЛИВУ СИТУАЦІЮ ДЛЯ ВОРОГА НА ЗАПОРІЗЬКОМУ НАПРЯМКУУ результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.
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27.03.2022 13:30 Ответить
Могилы себе роют??
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27.03.2022 13:23 Ответить
угу там и похороним
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27.03.2022 13:26 Ответить
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27.03.2022 13:27 Ответить
Красівоє показиваєтє
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27.03.2022 13:31 Ответить
Шимус - не останавливайтесь на достигнутом...!!!
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27.03.2022 13:34 Ответить
вкусняшка но рузге криворукі так лялю запаскудили
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27.03.2022 14:35 Ответить
бомжи на привале?
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27.03.2022 14:35 Ответить
Слава ЗСУ !!!

Смерть ворогам !!!

Слава нації !!! Хмиздєц расєйскай хвєдєраціі !!
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27.03.2022 13:30 Ответить
В районе Славянска .Так значит Изюм враг всё же сумел захватить .
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27.03.2022 14:13 Ответить
 
 