РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10209 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 789 2
Луганщина (6249) обстрел (20267)

Вследствие вражеских обстрелов под завалами в Рубежном оказались местные жители, в частности ребенок, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рубіжне

Вследствие вражеских обстрелов населенных пунктов Луганской области есть погибшие и раненные, в Рубежном под завалами оказались местные жители, в частности ребенок.

Как информирует Цезор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале.

Читайте также: Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала вражеская ракета, полностью разрушена, - Козицкий

"Луганская область. За минувшие сутки оккупационные войска совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей", - сказано в сообщении.

В Нацполиции сообщают, что в результате разрушения одного из домов в г. Рубежное под завалами оказались местные жители, в том числе ребенок.

Согласно сообщению, обстрелами повреждены объекты инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрела начались пожары.

Смотрите также: В Лисичанске задержан мужчина, который передавал россиянам информацию о расположении ВСУ, - ОВА. ФОТО

Как сообщалось ранее, в городе Лисичанск оперативники задержали мужчину, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.03.2022 13:38 Ответить
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ФОСФОРОМ
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).‎
‎Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти. ‎
‎‎1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.‎
‎2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.‎
‎3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
‎3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.‎
‎4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.‎
‎5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).‎
‎5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.‎
‎6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:‎
‎- будь-яке знеболююче,‎
‎-димедрол з анальгіном в одному шприці‎
‎-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.‎
‎- гідазепам, феназепам, якщо такий є. ‎
‎7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.‎
‎8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).‎
показать весь комментарий
27.03.2022 13:58 Ответить
 
 