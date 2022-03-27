Вследствие вражеских обстрелов под завалами в Рубежном оказались местные жители, в частности ребенок, - полиция
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Вследствие вражеских обстрелов населенных пунктов Луганской области есть погибшие и раненные, в Рубежном под завалами оказались местные жители, в частности ребенок.
Как информирует Цезор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале.
"Луганская область. За минувшие сутки оккупационные войска совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей", - сказано в сообщении.
В Нацполиции сообщают, что в результате разрушения одного из домов в г. Рубежное под завалами оказались местные жители, в том числе ребенок.
Согласно сообщению, обстрелами повреждены объекты инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрела начались пожары.
Как сообщалось ранее, в городе Лисичанск оперативники задержали мужчину, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.
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Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).
Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти.
1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.
2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.
3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.
4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.
5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).
5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.
6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:
- будь-яке знеболююче,
-димедрол з анальгіном в одному шприці
-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.
- гідазепам, феназепам, якщо такий є.
7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.
8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).