Теперь все наши усилия направлены на одну цель: победить в этой войне, – гендиректор ФК "Шахтер" Палкин

Футбольный клуб "Шахтер" ежедневно помогает переселенцам, но верит, что вскоре украинское знамя снова будет украшать поля Премьер-лиги.

Об этом генеральный директор клуба Сергей Палкин рассказал в интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда началась война, на границе было сложно, потому что тысячи и тысячи, а может, и миллионы хотели покинуть страну, с одной стороны, с другой стороны, мы хотели привезти из-за границы помощь, продукты и лекарства, поэтому возникли проблемы. Теперь ситуация ясна и структурирована. У нас еще остался ряд логических проблем, но мы не мешают стабильно работать", - подчеркнул он.

По словам Палкина, часть игроков была перевезена в Сплит благодаря помощи футбольного директора клуба Дарио Срны и хорватской власти. Другие работают волонтерами и помогают беженцам на "Львов Арене", где Шахтер организовал пункт помощи.

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"На "Львов Арене" "Шахтер" предоставляет продукты питания, воду и медикаменты. Беженцы, в том числе многие дети, оставили свои родные города по всей Украине, взяв с собой только самое необходимое. Владелец клуба Ринат Ахметов помогает финансировать гуманитарную помощь и принимать тысячи переселенцев на стадионе, который сам принял "Шахтер" после того, как команда была вынуждена впервые покинуть Донецк", - пишет издание.

По словам Палкина, для клуба и всех украинских любителей футбола очень важна поддержка, которую мировое футбольное сообщество оказывает Украине.

"Мы видим все, что происходит в мире. Мы видим чемпионат Англии, видим чемпионат Германии и перед каждой игрой видим огромную поддержку. Мы все верим, что победим, это самое главное. Мы не ведем нормальную жизнь, у нас нет времени, вы не можете думать об отдыхе. Теперь все наши усилия направлены на одну цель: выиграть эту войну", – заявил Палкин.

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Напомним, ранее Шахтер передал теплую одежду на общую сумму более 1 миллиона гривен для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.