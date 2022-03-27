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В Херсоне и Каховке новые митинги против российской оккупации. Участники поют насмешливые песни об "успехах" армии РФ: "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 27 марта, в оккупированных городах Херсон и Каховке проходят митинги против российской оккупации.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее видео он опубликовал в соцсети.
В свою очередь, нардеп Гео Лерос опубликовал в фейсбуке видео сегодняшнего митинга в Херсоне.
"Встречаем с песнями и плясками, как и говорили", - шутит он.
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я вчора просив відрихтувати)
уйобка рити окопи від сьогодні до закінчкення війни!
симоньян, смотри - это называется любовью к Родине и, в отличие от тебя, подстилка продажная, они эту любовь демонстрируют бесплатно. кацапам этого не понять никогда.
@maximov_vasily
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13 ч
Как русский, как москвич, и как не особо либерал я желаю ВСУ лишь одного - уничтожать врага. Чем больше, тем лучше.
Слава Украине!
Багато чого нам перебріхували. А насправді було все далеко не так.
? - бо ці пісні пишуть москалі
В результаті на 1% цілей, вражених байрактарами, приходиться понад половину відосиків, за якими у суспільства складається думка.
У Туреччині заявили, що світ не може "спалювати мости" з Москвою
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7335017/
бо бачу, що "ситий голодного......"