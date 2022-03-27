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С 28 марта в Киеве возобновляется образовательный процесс в формате дистанционки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дистанційне

С понедельника столичные учреждения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

28 марта в Киеве в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс. поддержка, общение. Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями – без негативных оценок и домашних заданий. Акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторение", - говорится в сообщении.

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Также в КГГА напомнили как созданную для юных киевлян, так и для учителей, мощную сеть онлай-сервисов для развития и поддержки. Со всеми ссылками на образовательные интернет-ресурсы можно ознакомиться здесь.

Автор: Анастасія Потіха
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Ви не поверите какой это пыстэць.. это ещё одна война дома..когда два сына в 6-ом классе..
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27.03.2022 14:06 Ответить
А в чому проблема, чи не в тому, що саме совкові батьки сприймають у штики дистанційну освіту, яка аж ніяк не менш ефективна, ніж ідіотська совкова у казармах під назвою школа?
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27.03.2022 14:24 Ответить
А тим хто виїхав за кордон, а школа у оккупаціі у орків що робити?
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27.03.2022 14:34 Ответить
та ще й 11 клас...
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27.03.2022 14:35 Ответить
та й ще 11 клас
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27.03.2022 14:36 Ответить
Всеукраїнська школа онлайн https://lms.e-school.net.ua/guide

Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для учнів 5-11 класів. Для зручності розроблено мобільний застосунок та YouTube-канал.

Всеукраїнський онлайн-розклад https://mon.gov.ua/ua/**************-rozklad

Тут ви знайдете онлайн-уроки та корисні матеріали для школярів 1-11 класів.

https://osvita.ua/school/
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27.03.2022 15:15 Ответить
з атестатом як бути? бомажку лнр отримувати?
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27.03.2022 21:55 Ответить
Я не міністр освіти, і на жаль, цього не знаю поки що, але Ви можете скористатися google.
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27.03.2022 22:45 Ответить
 
 