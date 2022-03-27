С 28 марта в Киеве возобновляется образовательный процесс в формате дистанционки

С понедельника столичные учреждения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

28 марта в Киеве в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс. поддержка, общение. Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями – без негативных оценок и домашних заданий. Акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторение", - говорится в сообщении.

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Также в КГГА напомнили как созданную для юных киевлян, так и для учителей, мощную сеть онлай-сервисов для развития и поддержки. Со всеми ссылками на образовательные интернет-ресурсы можно ознакомиться здесь.