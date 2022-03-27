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Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных "Урала" и уничтожили два вражеских "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Північ".
Как отмечается, эти два грузовика влетели в копеечку РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины.
"Кроме получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны орков. Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов. Ребята уверяют, что продолжают и дальше работать над скорой победой", - сказано в сообщении.
Топ комментарии
+72 Вася Шевченко f77d76ba
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+69 Перехватчик
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+52 Саша Пончик
показать весь комментарий27.03.2022 14:55
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З подякою!
хай радіють тому що є
ви подивіться на цей броньований Ура, радіатор котрого якийсь розумний алень воділа цілком слушно самотужки для захисту намостирив якимись профілями гіпсокартону
Ночной кошмар бурятских танков.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
батальону "Торнадо"!
На них даже лейблы
менять не надо!
Владимир Маяковский