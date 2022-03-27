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Российские оккупанты утром запустили две ракеты в сторону Одесской области, но ни одна не попала в цель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракеты

Сегодня, 27 марта, российские оккупанты запустили две ракеты в сторону Одесской области, но ни одна из них не попала в цель.

Об этом сообщил офицер ОК "Південь" Владислав Назаров в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Враг продолжает проводить воздушную разведку береговой полосы и оказывать психологическое давление на гражданское население прибрежных районов. Да, с утра противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противодействовать любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", – рассказал Назаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытались проникнуть на территорию Одесской области с моря и высадить ДРГ

Он подчеркнул, что система обороны Одесской области налажена четко и готова противодействовать любым провокациям противника.

Напомним, ранее российские захватчики пытались проникнуть на территорию Одесчины с моря и взорвать диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
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Топ комментарии
+9
дай Боже чтобы все ими пущенное либо никуда не попадало у нас
либо хорошо попадало там...откуда оно было выпущено
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27.03.2022 15:27
+4
+ то что ракеты тяжелее воздуха
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27.03.2022 15:29
+3
А зачем писать, пускай думают что попала
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27.03.2022 15:09
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А зачем писать, пускай думают что попала
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27.03.2022 15:09 Ответить
Так він і написав в бік ,а не по.
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27.03.2022 15:16 Ответить
Ну типу да, а то ще , можливо, будуть пулять
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27.03.2022 15:17 Ответить
Сутра на ютюбе было сообщение, что моковиты 15 кораблей на Одессу двинули. Есть инфа по этому поводу?
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27.03.2022 15:16 Ответить
где набрали столько непромокающих?чи брезентом затянули?
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27.03.2022 16:05 Ответить
Може то не кораблі, а яхти олігархів вирішили сховатись в Одесі?
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27.03.2022 16:15 Ответить
Скоро они начнут бумерангом возвращаться ..
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27.03.2022 15:19 Ответить
сильный ветер
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27.03.2022 15:23 Ответить
+ то что ракеты тяжелее воздуха
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27.03.2022 15:29 Ответить
дай Боже чтобы все ими пущенное либо никуда не попадало у нас
либо хорошо попадало там...откуда оно было выпущено
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27.03.2022 15:27 Ответить
«И морская пучина поглотила ие» (с)
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27.03.2022 15:55 Ответить
 
 