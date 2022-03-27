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армия РФ (15464) война (47275) СБУ (18718)

"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - российский оккупант жене. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.

Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату - "конец месяца".

Также смотрите: Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных "Урала" и уничтожили два вражеских "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Вот что один из захватчиков рассказывает своей жене в РФ:"…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"

Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - русский захватчик о штурме Николаева. АУДИО

И чем дольше оккупанты будут оставаться на нашей земле – тем труднее им будет проснуться  живыми.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Это только начало...живые будут завидовать мёртвым..
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27.03.2022 15:35
+32
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27.03.2022 15:39
+29
Надоїли ці здохлики, їх мова, їх плани,їх сім'ї. СБУ має інше направленя, а не викладати ці шедеври. Наприклад що вони зробили,щоб запобігти колаборантам вільне життя в Україні. До речі, а є воєнна прокуратура, це її робота
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27.03.2022 15:36
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Это только начало...живые будут завидовать мёртвым..
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27.03.2022 15:35 Ответить
Надоїли ці здохлики, їх мова, їх плани,їх сім'ї. СБУ має інше направленя, а не викладати ці шедеври. Наприклад що вони зробили,щоб запобігти колаборантам вільне життя в Україні. До речі, а є воєнна прокуратура, це її робота
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27.03.2022 15:36 Ответить
СБУ складається з багатьох структур, і збір інформації для міжнародних судів та інформаційної протидії також їх робота.
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27.03.2022 15:41 Ответить
Радуйся, пока можешь. Недолго уже.
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27.03.2022 15:38 Ответить
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27.03.2022 15:39 Ответить
Таки правду навангувало це відьомське чмо
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27.03.2022 17:19 Ответить
"Єслі бог дал ..." Бог дав, Бог взяв. Прощавай, кацапче
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27.03.2022 15:40 Ответить
Хороший кацап =мертвий кацап!! І без варіантів!!!
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27.03.2022 15:40 Ответить
Кацап не має права вмерти! Він має ЗДОХНУТЬ!!!
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27.03.2022 17:17 Ответить
Недолго ещё просыпаться. Раза два.
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27.03.2022 15:41 Ответить
Раза два то забагато. Щоб ті падли кацапські здохли цієї ночі разом зі своїми ******!!! Господи прости....
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27.03.2022 17:15 Ответить
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27.03.2022 15:43 Ответить
-Чей дом?
-Божий...
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27.03.2022 15:47 Ответить
Намолив ))
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27.03.2022 15:48 Ответить
А, ну це свої, православні брати.
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27.03.2022 15:50 Ответить
До любителя руцкаго мірра ,руцкій мірр прийшов до хати!!! Усцик має бути задоволений!!
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27.03.2022 16:06 Ответить
ну раз никто еще не написал, то оставлю здесь:
Это карма.
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27.03.2022 16:21 Ответить
Прям чувствуется, что у кацапов настроения нету. Гражданские ноют и влияют на террористов. Террористы ноют и влияют на гражданских. Это очень хорошо.
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27.03.2022 15:43 Ответить
К сожалению не у всех. Скрепные самки там другого мнения.
"Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
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27.03.2022 17:05 Ответить
Мы вас всех убъем, рашистские твари!
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27.03.2022 15:44 Ответить
лада буде выпускаться без элекроники. ABS? gps? ASB вобщем ведро с болтами. да и болты закнчиваются.
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27.03.2022 15:44 Ответить
Не знаю, чи потрібні нам розмови цих виродків, а от їх зникнення в великих масштабах нам дуже потрібне і всі ці служби мали б трішки більше над цим працювати, а не записувати всяку х...ню.
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27.03.2022 15:46 Ответить
Оці всі заї і мамки більше підтримують окупаційні дії, ніж самі цапчики.
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27.03.2022 15:47 Ответить
► То - ПИСDЕЦЬ! Вже яке перехоплення слухаю і перманентно виникає ситуація, коли їхні свиноматки ще й накачують їх на продовження вбивств та терору, не зважаючи на те, що їхнє кацарило буквально ще без 5хв. як уже без макітри там, на позиції поки ще сидить!
► Мені б так не дивувати, бо з 25.02. по 08.03. фактично майже цілодобово разом з іншими довбав кацаплядський інфопростір, багато чого антилюдського взнав та до багато чого вже звик. Але - то все в основному були, так би мовити, "дистанційні" кацапи, а тут, мля, безпосередньо рідна людина клянеться, що вже "гарячу кочергу до сраkи встромили" і от-от уже починають її "провертати", а у відповідь - "то тобі все здається, ч'о соплі розвісив - йди вбивай далі!"
► Їбануtі людиноподібні! Дегенеративна гілка розвитку Хомо Сапієнсів, яка еволюційно має з часом вимерти, що вже і відбувається.
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27.03.2022 15:49 Ответить
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27.03.2022 15:49 Ответить
Вони кажуть що вони нічого не знали, що вони були на навчаннях. насправді це найманці вбивці які вже Сирію пройшли і грузію.
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27.03.2022 15:54 Ответить
Сподіваюся, у цієї пари буде щасливий кінець.
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27.03.2022 15:55 Ответить
Кацапська класика: матюки, цукор та гундяївська скрєпа.
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27.03.2022 15:56 Ответить
Їхав... думав грошей заробити, та людей вбивати, як у Сирії, а тут виявилось не так як бажалось
можуть в відповідь прикопати в землю
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27.03.2022 15:56 Ответить
Кацапскій ублюдок-убійца порадуйся пока, нє долга тєбє ужє асталось...
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27.03.2022 15:56 Ответить
В сирии они просто бомбили безоружных.
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27.03.2022 15:58 Ответить
Будешь ты курва своих шагов бояться. Добро пожаловать в АД!
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27.03.2022 16:01 Ответить
В кацапок якийсь подвійний набор зайвих хромосом чи що. Zомбоvані кацапи їдуть в Україну, реальність починає пробиватися крізь zомбуvання, кацапи починають ******** від реальності, дзвонять своїм кацапкам... а ті їм "слушай сюда! так нада! тєрпі! і сахар намарадьорь там кстаті"
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27.03.2022 16:22 Ответить
какие-то инопланетяне... это ж надо так засрать мозги и или там нет мозгов вообще, один спинной остался...
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27.03.2022 16:34 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 16:39 Ответить
Надеюсь этот кацап все таки вернется домой...по частям
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27.03.2022 17:09 Ответить
Ой хлопче, здається мені, не будеш ти дома...
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27.03.2022 17:18 Ответить
 
 