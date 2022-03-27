"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - российский оккупант жене. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.
Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату - "конец месяца".
Вот что один из захватчиков рассказывает своей жене в РФ:"…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"
Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".
И чем дольше оккупанты будут оставаться на нашей земле – тем труднее им будет проснуться живыми.
Пожалуйста, подождите...
-Божий...
Это карма.
"Хочется приехать и п***юлей вам всем дать": мать отчитала российского оккупанта, который не хочет воевать в Украине
► Мені б так не дивувати, бо з 25.02. по 08.03. фактично майже цілодобово разом з іншими довбав кацаплядський інфопростір, багато чого антилюдського взнав та до багато чого вже звик. Але - то все в основному були, так би мовити, "дистанційні" кацапи, а тут, мля, безпосередньо рідна людина клянеться, що вже "гарячу кочергу до сраkи встромили" і от-от уже починають її "провертати", а у відповідь - "то тобі все здається, ч'о соплі розвісив - йди вбивай далі!"
► Їбануtі людиноподібні! Дегенеративна гілка розвитку Хомо Сапієнсів, яка еволюційно має з часом вимерти, що вже і відбувається.
можуть в відповідь прикопати в землю
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!