Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии, - Порошенко в эфире Polsat News
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если бы Украина получила 80 боевых самолетов, 100 новых танков и четыреста БТР, ситуация на фронте полностью изменилась бы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире Polsat News сказал Петр Порошенко.
Порошенко подчеркнул: украинская армия показала, что нам не нужны войска НАТО, нам нужно их оружие.
По словам Порошенко, часть этого оборудования находится в Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше.
"Пожалуйста, поддержите Украину", - обратился он к лидерам стран-членов НАТО.
Порошенко также приветствовал встречу лидера США Джо Байдена в Польше с украинскими министрами иностранных дел и обороны. Он объяснил – Украина рассчитывает на Байдена, Польшу, НАТО и Европейский Союз.
Пятый Президент также сообщил, что российские танки все еще стоят неподалеку от Киева, а в городе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги. "Мы на войне. У нас каждый час воздушная тревога. Десять-двадцать ракет поразили Киев, в том числе гражданские объекты", – говорит пятый Президент.
При этом Порошенко подчеркнул, что украинцы не боятся Путина, потому что они на своей земле и у них есть огромная мотивация к борьбе.
"Это наша страна. Это наши дети. Наши родители, наши семьи. Это наше будущее. У русских солдат, наоборот, нет мотивации. Они не понимают, почему они здесь. Поэтому мы победим. Вместе, плечо к плечу. С нашими польскими, европейскими, натовскими и американскими партнерами", – сказал он.
Петр Порошенко также считает, что с Владимиром Путиным достичь компромисса невозможно: "Он хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Он враг, потому что не признает нашу государственность, хочет отобрать у нас наше будущее. Но это еще не все, потому что он ненавидит Запад, он ненавидит Польшу, он ненавидит поляков. Он ненавидит всю нашу систему правил и ценностей. Он сумасшедший", – отмечает Петр Порошенко.
На вопрос о том, удастся ли российскому президенту использовать ядерное или химическое оружие, он признал, что предусмотреть это невозможно. Однако если бы Путин это сделал, он должен знать, что у него не будет "шансов на выживание".
"Возможно, это его остановит, потому что сейчас он атакует украинские АЭС, а ядерное загрязнение не знает границ. Запорожская АЭС в десять раз мощнее Чернобыльской, но это их не остановило. Поэтому мы должны выгнать его из Украины. Мы должны быть едиными", – подчеркнул Порошенко.
Пятый Президент также считает, что войны в Украине вообще могло не быть, а Путина можно было остановить много лет назад. "Если бы Украину пригласили в НАТО в 2008 году в Бухаресте, будь мы членом НАТО в 2013 или 2014 году, этой агрессии точно бы не произошло", - резюмирует Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
А що насправді - ... та щось вирішать. Якщо вже Порох просить...
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган провел встречу с британским премьером Борисом Джонсоном во время внеочередного саммита лидеров НАТО в Брюсселе. На нем стороны договорились о новой помощи для Украины. Об этом сообщает турецкое издание **** Safak.
Британия планирует поставить Украине антибатарейные комплексы для уничтожения российской дальнобойной артиллерии, из которой сейчас обстреливают Мариуполь. Британская артиллерия сможет уничтожать российские корабли на дальнем расстоянии.
Турция направит в Украину очередную партию беспилотников Bayraktar, а также партию мощных колесных тягачей.
По данным британского издания Daily Mail, во время встречи Джонсон отмечал, что Украина выигрывает войну против России, даже несмотря на противоречия внутри НАТО по поставке танков и самолетов в Украину.
і саме головне - не забувайте про відмову вірити в наступ рашкі, про який НАТО кричало 2 місяці... і самотужки поставляло в останні тижні перед війною багатотоними літаками нам зброю....і ні одна падла не зустрічала їх і хоча б подякувала...за ці такі корисні саме тепер "іграшки"....
тож правильно казати - не забудемо ВСЕ... а не тут помню тут не помню !!!
Затям це, "п'зда кацапська".
Раз не посылают солдат НАТО - пусть хотя бы оружие дадут. Кто будет оккупированные территории отбивать? Пока нечем отбивать - кацапы там додавят мирных граждан, пересажают и запугают, а там и очередной фейковый референдум не за горами.
А для контрнаступления нужен резерв - ударный кулак, вот для него и нужна техника новая.
Её взять просто неоткуда в таком количестве. Всё, что может воевать повторяю УЖЕ воюет.
Иначе придётся ждать зелёнки и наступать чистой пехотой, это тоже можно, но сложно и долго...
Заздриш чи що ?
Петро воює за Україну з 2013 року. А ти йому підсираєш.
Значить ти ворог.
А чим ти зайнятись ?
Диваном ?
Армія, яка воює зараз, де взялась ? Петро її створив. Оснастив. Реформував. Генерали, які командують військами зараз, це не старі кучмівські лампасники, а бойові, яких відібрало тодішнє командування.
Більше мені не пиши оці дурниці про волонтерів.
Вони помагали на початках, а потім раділи, що армію вже піднімає держава.
Ти хоч знаєш тих волонтерів ? Хто це такі ? Прізвища ?
Наші хлопці не м'ясо, щоб за твої забаганки гинути.
Хто ти такий ? Величний воєначальник ? Генералісімус ? Тактик та стратег ?
Ти знаєш, як розташовувались росіски сили ? Та вони би вбили ВСІХ, хто туди прийшов. Ще і зайшли би в Україну зі всіх сторін як зараз. От тоді тобі би точно полегшало ?
Добре, що в нас армією керували притомні люди і не повелись на провокації.
Щоб ти знав, загиблих і зараз дуже багато.
В одніх казармах полягло більше ніж в Іловайську.
Чого за це мовчиш ?
А люди вчасно порівняли свої можливості і хотєлки і вирішили спинитись, щоб не втратити державу. Ніяк до тебе не дійде, що якби парадні війська пішли в Іловайськ їх би А- розбили. Б- каци зайшли би в Київ.
А може ти навмисне тут ці теми піднімаєш ?
Збурюєш українців за тридцять серебряників ...
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
-За п"ять років правління Порошенка витрати на оборону склали приблизно 792 мільярда гривень.
-На ці гроші можна було купити: 42 вертольотоносці Містраль ( не куплено жодного); 2900 *********** танків Leopard 2 A7+ ( за п"ять років не куплено жодного. Усі танки, що маємо на озброєнні нашої армії - це відремонтовані екземпляри часів СРСР)
-Придбати 85 *********** конвертопланів з вертикальним взльотом і посадкою V-22 Osprey не придбано жодного. Головнокомандувач пропонує нам захищатись від найсильнішої армії Європи за допомогою 7 ( сімох) !!!винищувачів часів СРСР.
-Побудовано військових заводів - НУЛЬ.
Побудовано патронних заводів - НУЛЬ.
На 792 мільярда гривень можна було побудувати найсильнішу армію Європи. Але цього не сталось. Чому? Відповідь проста. Більше половини цих грошей вкрадено.
-За 5 р війни сума народної допомоги армії від склала за найнижчою оцінкою 300 млрд грн( приблизно по 60 мільярдів на рік). Це без урахування військового збору, який є обов"язковим для усіх. За 5 р війни іноземними державами надано Україні грошової допомоги на 7 млрд Євро.
-На одному полюсі солдати, які ризикнули поставити на кону усе, що у них є, які ризикнули своїм життям.
На іншому - дрібна, нікчемна, безталанна, жадібна істота. Ні гордості. Ні сміливості. Ні широти натури. Ні здорового авантюризму. Ні жертовності. Ні слави..Нічого. ПП: Петро і Пустота.
**