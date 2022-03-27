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Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии, - Порошенко в эфире Polsat News

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Если бы Украина получила 80 боевых самолетов, 100 новых танков и четыреста БТР, ситуация на фронте полностью изменилась бы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире Polsat News сказал Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул: украинская армия показала, что нам не нужны войска НАТО, нам нужно их оружие.

По словам Порошенко, часть этого оборудования находится в Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше.

"Пожалуйста, поддержите Украину", - обратился он к лидерам стран-членов НАТО.

Порошенко также приветствовал встречу лидера США Джо Байдена в Польше с украинскими министрами иностранных дел и обороны. Он объяснил – Украина рассчитывает на Байдена, Польшу, НАТО и Европейский Союз.

Также смотрите: Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок: нам нужно эмбарго на российскую нефть. ВИДЕО

Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии, - Порошенко в эфире Polsat News 01

Пятый Президент также сообщил, что российские танки все еще стоят неподалеку от Киева, а в городе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги. "Мы на войне. У нас каждый час воздушная тревога. Десять-двадцать ракет поразили Киев, в том числе гражданские объекты", – говорит пятый Президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что украинцы не боятся Путина, потому что  они на своей земле и у них есть огромная мотивация к борьбе.

"Это наша страна. Это наши дети. Наши родители, наши семьи. Это наше будущее. У русских солдат, наоборот, нет мотивации. Они не понимают, почему они здесь. Поэтому мы победим. Вместе, плечо к плечу. С нашими польскими, европейскими, натовскими и американскими партнерами", – сказал он.

Петр Порошенко также считает, что с Владимиром Путиным достичь компромисса невозможно: "Он хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Он враг, потому что не признает нашу государственность, хочет отобрать у нас наше будущее. Но это еще не все, потому что он ненавидит Запад, он ненавидит Польшу, он ненавидит поляков. Он ненавидит всю нашу систему правил и ценностей. Он сумасшедший", – отмечает Петр Порошенко.

На вопрос о том, удастся ли российскому президенту использовать ядерное или химическое оружие, он признал, что предусмотреть это невозможно. Однако если бы Путин это сделал, он должен знать, что у него не будет "шансов на выживание".

"Возможно, это его остановит, потому что сейчас он атакует украинские АЭС, а ядерное загрязнение не знает границ. Запорожская АЭС в десять раз мощнее Чернобыльской, но это их не остановило. Поэтому мы должны выгнать его из Украины. Мы должны быть едиными", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент также считает, что войны в Украине вообще  могло не быть, а Путина можно было остановить много лет назад. "Если бы Украину пригласили в НАТО в 2008 году в Бухаресте, будь мы членом НАТО в 2013 или 2014 году, этой агрессии точно бы не произошло", - резюмирует Петр Порошенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
А зачем ему пиар?Я думаю,уже все поняли,кто есть кто.Может еще и есть упоротые,которые асфальтом могут отбиваться от врага,но их,думаю очень мало
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27.03.2022 16:05
+31
Нептуны,ольху,гром зарубал Зеля.Там вся шайка прокацапская.Баканов,Ермак,Подоляк и прочие фигуры вначале войны тупо молчали,выжидали и внезапно появились после того,как провалился блицкриг.ПП много сделал с 14 года,но 73% решили иначе
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27.03.2022 16:17
+24
Додатково 100 танків та 80 літаків мається на увазі.
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27.03.2022 15:59
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"зась" - ІМХО, "про людське око". Хоча, ***** - не людина, а тварюка злочинна.
А що насправді - ... та щось вирішать. Якщо вже Порох просить...
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27.03.2022 16:30 Ответить
Оно, канеха, з німеччини відніше, що Україні треба робить. Може досить нам розповідати- що ми повинні чи не повинні робить, а мовчки допомогати? А краще- приїздить в Україну та ідіть в ЗСУ, а не пишить нам с диванів із тихой країни, якой байдуже до нас, і даже не має мізків зрозуміти, що ви там- наступні.
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27.03.2022 18:12 Ответить
BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган провел встречу с британским премьером Борисом Джонсоном во время внеочередного саммита лидеров НАТО в Брюсселе. На нем стороны договорились о новой помощи для Украины. Об этом сообщает турецкое издание **** Safak.
Британия планирует поставить Украине антибатарейные комплексы для уничтожения российской дальнобойной артиллерии, из которой сейчас обстреливают Мариуполь. Британская артиллерия сможет уничтожать российские корабли на дальнем расстоянии.
Турция направит в Украину очередную партию беспилотников Bayraktar, а также партию мощных колесных тягачей.
По данным британского издания Daily Mail, во время встречи Джонсон отмечал, что Украина выигрывает войну против России, даже несмотря на противоречия внутри НАТО по поставке танков и самолетов в Украину.
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27.03.2022 15:57 Ответить
Может бы и дали уже если бы не одно НО.Данная информация не разглашается но понятие секретность ничего не имеет общего с ОП.Я думаю наши союзники немного в шоке от подобного,потому и срываются многие поставки.
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27.03.2022 15:59 Ответить
Стосовно літаків - правильно, стосовно танків - їх і так у нас під тисячу, плюс от у москалів більше захопили, ніж втратили самі (і це не наші дані, а американські). Краще літаки+ППО+ракети земля-земля.
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27.03.2022 16:00 Ответить
На бумаге под тысячу. В основном лом с которого все потырили еще в 90х. Радует только что у касабов ситуация ничем не лучше. На бумаге там тоже тысячи танков, но реальность гораздо суровее.
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27.03.2022 16:16 Ответить
6 танкових бригад, + морпіхи + Дшбр + навчальні центри, порахуєте самі. На бумагє майже 3000 з тими що як ви кажете "лом с которого все потырили еще в 90х".
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27.03.2022 16:59 Ответить
Ну при Порошенку ж не одну сотню модернізували і передали у війська... Тих же Т-64 Булат.
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27.03.2022 17:50 Ответить
Ракети земля-земля в Україні начебто є. Вільха начебто, Точка, різні РСЗО. Чи Ви великої дальності (200+ км) мали на увазі?
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27.03.2022 17:35 Ответить
Так, великої дальності типу Точки чи кацапського Іскандера. Плюс, крилаті.
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27.03.2022 17:48 Ответить
в мене питання до Байдена і НАТО:де Україна повинна збивати літаки з бактерологічною і ядерною начинкою?думаю,на території ворога.
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27.03.2022 16:01 Ответить
Слава Богу що з 19 і взривати то небуло що!
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27.03.2022 16:05 Ответить
Хоч один коментатор згадав про це, бо наші політики про це ні слова. Чужими руками тільки жар загрібать, ми через помилки керівників у вирішальний момент виявилися не зовсім готовими до війни, тепер просимо
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27.03.2022 16:14 Ответить
так так...не забувайте і про зрив оборнзаказу в 2019, 2020, 2021 роках, коли всі гроші вкатали в асфальт.... і де ж той чудовий асвальт тепер...
і саме головне - не забувайте про відмову вірити в наступ рашкі, про який НАТО кричало 2 місяці... і самотужки поставляло в останні тижні перед війною багатотоними літаками нам зброю....і ні одна падла не зустрічала їх і хоча б подякувала...за ці такі корисні саме тепер "іграшки"....
тож правильно казати - не забудемо ВСЕ... а не тут помню тут не помню !!!
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27.03.2022 16:22 Ответить
100% праві
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27.03.2022 17:00 Ответить
А зачем ему пиар?Я думаю,уже все поняли,кто есть кто.Может еще и есть упоротые,которые асфальтом могут отбиваться от врага,но их,думаю очень мало
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27.03.2022 16:05 Ответить
Это уже диагноз.
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27.03.2022 16:06 Ответить
ви вважаєте захист України піаром? ви часом не п'зда кацапська?
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27.03.2022 16:09 Ответить
Захищають Україну воїни на нулі, а не крадії, блазні, піарасти, що тільки і вміють ***** у телевізорі світити та язиком молоти з розумним виглядом.
Затям це, "п'зда кацапська".
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27.03.2022 19:55 Ответить
Его пиарил больше всего Зеленский,это он искал,за что его посадить,даже каналы поставки с рашки военного оборудования прикрыли.Готовил все под сдачу Украины.
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27.03.2022 16:10 Ответить
Это ты про дороги вместо вооружения армии?
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27.03.2022 16:11 Ответить
НІ ,ЦЕ Я В ТОМУ ЧИСЛІ ПРО ФОНДИ ПОРОШЕНКА СТВОРЕНІ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ ,І ТАК ДАЛІ ....,АЛЕ ЩО ВАМ ХАМУ ПОЯСНЮВАТИ ,ЯКЩО ВИ ЯК МОСКАЛЬ НЕЗНАЙОМІЙ ЛЮДИНІ ТИ..КАЄТЕ... СЛАВА УКРАЇНІ !!!! бот нещасний.....
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27.03.2022 18:59 Ответить
ну хоч один дорослий політик в Україні є
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27.03.2022 16:03 Ответить
Ну по самолетам вопросов нет ( точнее есть,ну ладно денег дохирища надо,понимаю), но **** ТВОЮ МАТЬ есть киевский бронетанковьій завод,житомирский бронетанковьій завод,николаевский бронетанковьій завод,львовский бронетанковьій завод,а о Харькове,я просто промолчу,єто мека танкостроения Украиньі и бьівшего Ссср,у меня прям пердак рвет от того что мьі БРОНЕТЕХНИКУ ВЬІПРАШИВАЕМ , на секундочку один из лучших танков в мире Оплот на вооружении ВСУ всего 1, ОДИН ***** прописью, прекрассньій танк но контракт на 49 единиц Тайланду мьі вьіполняли 12 **** лет,представляете 49 танков ХТЗ делал 12 лет,короче понесли меня,ВСЕ ПРЕЗИДЕНТЬІ УКРАИНЬІ от КРАВЧУКА и до ЗЕЛЕНСКОГО идите вслед за русским кораблем
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27.03.2022 16:08 Ответить
Можно было бы закупить те же миги у поляков по вполне сносной цене, тем более модернизировать могли бы и сами. Они бы продали, когда ситуация спокойней была, а теперь хрена лысого нам кто что даст из восточной европы. У них у самих уже пердаки горят от осознания того, что тоже армия в загоне и воевать особо нечем.
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27.03.2022 16:13 Ответить
1000000% + сюда же, автоматизированные станции радиотехнической разведки Кольчуги и еще куча всех других плюшек .........
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27.03.2022 16:34 Ответить
А еще нам бы немного мозгов и поменьше коррупции, и тогда 100 танков и 400 бтр можно было бы и самим наклепать за 8 лет без проблем. Это вопрос в том числе и пороху. А если еще вспомнить про нептуны и ольху, которые так и остались на бумаге....
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27.03.2022 16:09 Ответить
Нептуны,ольху,гром зарубал Зеля.Там вся шайка прокацапская.Баканов,Ермак,Подоляк и прочие фигуры вначале войны тупо молчали,выжидали и внезапно появились после того,как провалился блицкриг.ПП много сделал с 14 года,но 73% решили иначе
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27.03.2022 16:17 Ответить
Уяви собі що щось при Пороху і клепали , якби не те клепання то зараз би у кацапів смоктали , а так вони смокчуть аж виляски ідуть (( проблема у тому що останні три роки .... "можна б і на армію , але тоді дороги не будуватимуться" - не забув іще ? Ось згадай тоді про це коли після перемоги на вибори підеш !
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27.03.2022 16:25 Ответить
Больше всего интересует этот,который который планомерно готовил под сдачу Украину.28 докладов о возможном вторжении рашки и никакой реакции
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27.03.2022 16:19 Ответить
Надо обращаться конкретно к сенаторам, парламентариям, снова с ними связываться и снова просить. Сенаторы тогда надавили, но Байден всё равно изыскал способ не дать истребители. Может, надо снова?

Раз не посылают солдат НАТО - пусть хотя бы оружие дадут. Кто будет оккупированные территории отбивать? Пока нечем отбивать - кацапы там додавят мирных граждан, пересажают и запугают, а там и очередной фейковый референдум не за горами.
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27.03.2022 16:20 Ответить
странам НАТО ******* на окупированые територии, они будут давать только оборонительное, очнитесь. им похер на крым и донецк с луганском, там люди как-то живут под рашкой, и всему миру ******* как оно там, и главное чтобы танки не дошли их границ и ракеты чтобы не летели к их границам, где конкретно остановится рашня в Украине, в средине и тд, им *******, это больше всех интересует жителей этих районов, будут они ********* артой и ракетами, будут они серой зоной или будут они под дырляндией, наступательное давать никто не будет, да ЗРАДА, но это так... им всем надо замять конфликт, а не нагнетать. ссыкливые лидеры конечно...
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27.03.2022 16:28 Ответить
Чья бы корова мычала...
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27.03.2022 16:24 Ответить
так и не мычи корова...!
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27.03.2022 17:01 Ответить
ты артист только два дня как вылез сюда...
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27.03.2022 17:02 Ответить
иди ***** руцкий корабль - и не дякуй...
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27.03.2022 18:25 Ответить
Якщо нам будуть допомагати зброєю, то через місяць воювати ********** не буде чим і все...
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27.03.2022 16:28 Ответить
Хочеться вірити...
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27.03.2022 17:37 Ответить
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27.03.2022 16:31 Ответить
Суть вот в чём, новая техника нужна для вооружение новых бригад, которые прошли обучения, но острая нехватка техники в них. Вся техника которая была в наличии плюс трофейная УЖЕ находится в боях по всей линии фронта, в бригадах которые там воюют.
А для контрнаступления нужен резерв - ударный кулак, вот для него и нужна техника новая.
Её взять просто неоткуда в таком количестве. Всё, что может воевать повторяю УЖЕ воюет.
Иначе придётся ждать зелёнки и наступать чистой пехотой, это тоже можно, но сложно и долго...
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27.03.2022 16:38 Ответить
Не скигліть. Каціпів ми заб'ємо тим, що маємо і тим, чим нам допоможуть союзники без наших сліз і прокльонів. Може тільки часу на перемогу треба буде більше і наших людських життів. Наші військові знають краще за Порошенка що їм треба і мабуть же не мовчать про це в спілкуванні з союзниками. Ми переможемо хоч на танках, хоч піхотою.
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27.03.2022 16:43 Ответить
А куда деваться? Они пришли нас убивать, всех. И выбор ограничен: либо мы их, либо они нас. Третьего не дано... Те, кто "бормочут" о компромиссах, по сути предают и живых и уже погибших, но не сдавшихся.
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27.03.2022 18:14 Ответить
Да скульки можна це падло піарити ? Да закрийте рот Петіні ************ ваш шоколадний вже б здав країну! Як це зробив в 2014 якби не волонтери та Громадськісь то тоді б здав всю! І не говоріть що не було війська! Хто тоді марширував на параді коли наших героїв ваш шоколадний в котел загнав!
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27.03.2022 17:04 Ответить
А может лучше ты падало со своей кремлевской методикой закроешь рот
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27.03.2022 17:25 Ответить
Я не москаль!Слава богу і матері! Я з західної! І я що десь не правду сказав що вас так порвало? Досить працювати на цю нікчемну людину! Петя ввесь час був в політиці на держ службі і ввесь час займався рейдерством і пиляням бюджету, а це є кримінал так як держслужбовцям не можна керувати приватним бізнесом! А те що ви мене ображаєте ще більше свідчить про те що я правий і мої факти вам як цибуля в очі!Не працюйте на ного він не вартий того!
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27.03.2022 18:32 Ответить
Чого ти до Петі вчепився ?
Заздриш чи що ?
Петро воює за Україну з 2013 року. А ти йому підсираєш.
Значить ти ворог.
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27.03.2022 18:46 Ответить
Він воює де тільки може.
А чим ти зайнятись ?
Диваном ?
Армія, яка воює зараз, де взялась ? Петро її створив. Оснастив. Реформував. Генерали, які командують військами зараз, це не старі кучмівські лампасники, а бойові, яких відібрало тодішнє командування.
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27.03.2022 19:05 Ответить
Смішний ти
Більше мені не пиши оці дурниці про волонтерів.
Вони помагали на початках, а потім раділи, що армію вже піднімає держава.
Ти хоч знаєш тих волонтерів ? Хто це такі ? Прізвища ?
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27.03.2022 19:23 Ответить
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27.03.2022 19:30 Ответить
І я підтримую не конкретно Порошенка, а державу Україна. Армію. Мову та Віру. Як фундамент нашого майбутнього. Прикро, що одіотам цього не зрозуміти.
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27.03.2022 19:07 Ответить
кацап пішов нах...й
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27.03.2022 17:28 Ответить
Марширувати це не воювати, опудало ти...
Наші хлопці не м'ясо, щоб за твої забаганки гинути.
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27.03.2022 17:42 Ответить
Ти трошки мабуть запутався? Чи просто за гонорар працюешь? Я написав що замість того щоб тут марширувати на параді потрібно було деблокувати кільце! А петро всі памятають як тоді засунув язик в дупу і мовчав! Він зрадник і рейдер, крадій!
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27.03.2022 18:35 Ответить
Сходив би самі деблокував кільце. Ніт, засів в тирнеті коменти гнати.
Хто ти такий ? Величний воєначальник ? Генералісімус ? Тактик та стратег ?
Ти знаєш, як розташовувались росіски сили ? Та вони би вбили ВСІХ, хто туди прийшов. Ще і зайшли би в Україну зі всіх сторін як зараз. От тоді тобі би точно полегшало ?
Добре, що в нас армією керували притомні люди і не повелись на провокації.
Щоб ти знав, загиблих і зараз дуже багато.
В одніх казармах полягло більше ніж в Іловайську.
Чого за це мовчиш ?
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27.03.2022 18:43 Ответить
Це ти примітивно мислиш, бо не розумієш масштабів.
А люди вчасно порівняли свої можливості і хотєлки і вирішили спинитись, щоб не втратити державу. Ніяк до тебе не дійде, що якби парадні війська пішли в Іловайськ їх би А- розбили. Б- каци зайшли би в Київ.
А може ти навмисне тут ці теми піднімаєш ?
Збурюєш українців за тридцять серебряників ...
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27.03.2022 19:03 Ответить
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27.03.2022 19:33 Ответить
Так потрібно показувати їм їх місце
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27.03.2022 18:45 Ответить
Без танков,как основной ударной силы СВ, широкомасштабное наступление пока немыслемо.Их использование имеет успех только при поддержке пехоты,артиллерии и авиации.К сожалению, в БТВ ВСУ отсутствуют современные танки оснащенные активно-реактивными ср-вами защиты,об "Оплотах",закатанных в асфальт,нашим танкистам остается только мечтать.ПАП прав, требуя НАТО помочь ВСУ танками и самолетами,это два взаимосвязующих звена в осуществлении атакующих действий по окончательному освобождению оккупированных территорий
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27.03.2022 17:06 Ответить
Українці настільки швидко утилізують хвалену армію рашистів ,що Захід трохи не встигає..
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27.03.2022 17:49 Ответить
Не є прихильником Порошенка, - але хоч він показує, що домовлятись потрібно з Заходом для підтримки зброєю, а не з тим, хто має на меті тебе знищити.
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27.03.2022 18:41 Ответить
вор и козлина, 99 танков, один мы готовы подарить.
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27.03.2022 20:05 Ответить
Медведчук - найцінніший агент Кремля в Україні - одногрупник Путіна з інституту КДБ
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
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27.03.2022 21:16 Ответить
Юрий Кравченко
-За п"ять років правління Порошенка витрати на оборону склали приблизно 792 мільярда гривень.
-На ці гроші можна було купити: 42 вертольотоносці Містраль ( не куплено жодного); 2900 *********** танків Leopard 2 A7+ ( за п"ять років не куплено жодного. Усі танки, що маємо на озброєнні нашої армії - це відремонтовані екземпляри часів СРСР)
-Придбати 85 *********** конвертопланів з вертикальним взльотом і посадкою V-22 Osprey не придбано жодного. Головнокомандувач пропонує нам захищатись від найсильнішої армії Європи за допомогою 7 ( сімох) !!!винищувачів часів СРСР.
-Побудовано військових заводів - НУЛЬ.
Побудовано патронних заводів - НУЛЬ.
На 792 мільярда гривень можна було побудувати найсильнішу армію Європи. Але цього не сталось. Чому? Відповідь проста. Більше половини цих грошей вкрадено.
-За 5 р війни сума народної допомоги армії від склала за найнижчою оцінкою 300 млрд грн( приблизно по 60 мільярдів на рік). Це без урахування військового збору, який є обов"язковим для усіх. За 5 р війни іноземними державами надано Україні грошової допомоги на 7 млрд Євро.
-На одному полюсі солдати, які ризикнули поставити на кону усе, що у них є, які ризикнули своїм життям.
На іншому - дрібна, нікчемна, безталанна, жадібна істота. Ні гордості. Ні сміливості. Ні широти натури. Ні здорового авантюризму. Ні жертовності. Ні слави..Нічого. ПП: Петро і Пустота.
**
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14.04.2022 10:59 Ответить
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