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Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД относительно "референдума" в ОРЛО о вхождении в РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мзс

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении так называемого "референдума" за вхождение территорий в состав России. В ведомстве заявили, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"РФ не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в бездну глобальной изоляции", - заявил он.

Читайте также: Оккупанты готовят "референдум" в ОРЛО о вхождении в РФ

Напомним, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России.
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Топ комментарии
+5
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 16:00
+5
У графі національність треба писати "лугандон"
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27.03.2022 16:02
+5
нету хороших русских.
у них что власть, что оппозиция - все хотят оккупации Украины.
"русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
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27.03.2022 16:04
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Та уже рашка отскочила, сказала не на часі, пасічник пішов в слід за узьким кораблем
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27.03.2022 15:56 Ответить
Северная Корея, Эритрея и прочие недоразумения признают.
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27.03.2022 15:57 Ответить
Бійці ЛНР
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27.03.2022 15:58 Ответить
У графі національність треба писати "лугандон"
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27.03.2022 16:02 Ответить
Це майбутнє населення московії.
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27.03.2022 16:05 Ответить
Це майбутні наглядачі з нагайками за кацапами. Нагайки отримають від керівництва з України.)
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27.03.2022 16:22 Ответить
Звідки ці папуаси?
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27.03.2022 16:05 Ответить
буряты. из горящего танка. скоро снова увидят кабыздоха и тот будет очень рад, узнать старых знакомых ))
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27.03.2022 16:18 Ответить
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27.03.2022 16:43 Ответить
Итого - раССея не "країна" и уж точно не "світ"..
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27.03.2022 16:00 Ответить
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 16:00 Ответить
нету хороших русских.
у них что власть, что оппозиция - все хотят оккупации Украины.
"русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
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27.03.2022 16:04 Ответить
Та воно то є 5 відсотків, серед культурних і наукових діячів, у є якійсь світогляд в якесь розуміння порядку і сенсу нормального суспільства. Таких ще хоч можна назвати росіянами, а не кацапнею. Але їх мало реально. Решта - безпробудно кацапня
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27.03.2022 16:08 Ответить
На фіг москляндії уже той лнр. Всі адекватні люди уже звідти виїхали в 2015-му. Промисловості нема, чорна дірка на карті світу. Грати скоро самим залишиться тільки прісні щі.

Для них той лнр чи днр і до того війни використовувався як міра зони чи штучно створена ракова пухлина для України. А тепер і подоготів.
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27.03.2022 16:04 Ответить
Если признают ОРДЛО это развяжет нашим руки чтобы е#ашить точкой У по Крымскому мосту, по аэродромам в Беларуси, по складам на россии. И ОДКБ не спасет их.
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27.03.2022 16:06 Ответить
Посмотри ТТХ Точки У. А потом пиши .
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27.03.2022 16:29 Ответить
путін призначив 25 квітня днем перемоги?8травня за старим стилем-25 квітня.25 квітня в Криму включать дніпровську воду.25 квітня ДН вольфовича.
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27.03.2022 16:06 Ответить
Ну пусть пуляют своей ЯО. Дальше- то что? Если там вся территория с ума сошла, то так или иначе, а запустят. А если блефуют и кто-то всё таки зарежет *****,то Донецк можно штурмовать прямо сейчас.
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27.03.2022 16:18 Ответить
Пофіг. Ми вже гатили по кацапському аеродрому в Міллерово, вони це схавали, так й далі буде...
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27.03.2022 16:29 Ответить
Рашка готуэться програти от і хоче зробити реферерендум щоб коли наші віська туди прийдуть кричати це Рассея і ще більше махати ядерною дубинкую в цьому весь зміст)
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27.03.2022 16:07 Ответить
Ну то й що? За нафту та газ башляють-і плювати путлеру на всіх.
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27.03.2022 16:12 Ответить
хакеры обьявили расее войну.
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27.03.2022 16:13 Ответить
что для главаря "ЛНР" Леонида Пасечника трудно организовать лифт,пусть покатается
чтоб другим неповадно было
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27.03.2022 16:29 Ответить
Короче просто предлог для всеобщей мобилизации кацапов на защиту вновь прибывших территорий.
Теперь терпильный русский народ получит возможность сдохнуть быстрее.
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27.03.2022 16:33 Ответить
Клоунада одна Все решится на поле боя и никакие референдумы тут не будут играть роли.
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27.03.2022 16:34 Ответить
признают....не признают.....нам от этого легче станет?
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27.03.2022 16:39 Ответить
Да хватит играться в референдумы. Время мирных переговоров закончено. Только военным путем нужно восстанавливать границы Украины. Крым и Донбасс это УКРАИНА, точка!!!
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27.03.2022 16:41 Ответить
І шо, тепер Мацква ненаш?
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27.03.2022 16:45 Ответить
Эти петухи таким образом решили "легализовать" мобилизацию
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27.03.2022 16:51 Ответить
Да, есть там несколько стран-"кентов" паРашки, проблема разве в признании? Проблема в том, что вернуть эти территории можно будет только, либо военным путем, либо после развала ымперии (а это уже за рамками любых переговоров, кроме капитуляции)!
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27.03.2022 17:44 Ответить
 
 