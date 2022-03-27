Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД относительно "референдума" в ОРЛО о вхождении в РФ
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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении так называемого "референдума" за вхождение территорий в состав России. В ведомстве заявили, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.
Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"РФ не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в бездну глобальной изоляции", - заявил он.
Напомним, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России.
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А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
у них что власть, что оппозиция - все хотят оккупации Украины.
"русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
Для них той лнр чи днр і до того війни використовувався як міра зони чи штучно створена ракова пухлина для України. А тепер і подоготів.
чтоб другим неповадно было
Теперь терпильный русский народ получит возможность сдохнуть быстрее.