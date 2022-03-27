Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД относительно "референдума" в ОРЛО о вхождении в РФ

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении так называемого "референдума" за вхождение территорий в состав России. В ведомстве заявили, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"РФ не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в бездну глобальной изоляции", - заявил он.

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Напомним, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России.