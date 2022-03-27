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ВСУ (5207) Арестович Алексей (327) Чернобаевка (64)

Чернобаевка – 11:0, аэродром Мелитополя уверенно догоняет – 4:0, - Арестович сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины уже 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом 27 марта сообщил советник президента Алексей Арестович в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня. Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал Арестович.

Также смотрите: В Чернобаевке разоблачили коллаборанта. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+59
ПРО і ПВО немає, кажете?))

Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 - с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
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27.03.2022 17:33
+36
ИхТамНэт!1!!

Я в АТБ по акции вчера пару установок ПВО видел.
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27.03.2022 17:35
+35
Здоровья им и хорошего настроения
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27.03.2022 17:47
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Сортировать:
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ПРО і ПВО немає, кажете?))

Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 - с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
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27.03.2022 17:33 Ответить
ИхТамНэт!1!!

Я в АТБ по акции вчера пару установок ПВО видел.
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27.03.2022 17:35 Ответить
В Сильпо только стингеры были
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27.03.2022 18:13 Ответить
Разобрали уже, сказали еще завоз будет
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27.03.2022 18:19 Ответить
а что говорит пентагон?
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27.03.2022 17:37 Ответить
це не вони, це українці навчились самі збивати
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27.03.2022 18:08 Ответить
ихтамнет
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27.03.2022 19:41 Ответить
Хотели устроить акцию запугивания к прилету Байдена, в итоге кацапы обосрались от эффективности украинского ПВО.
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27.03.2022 17:39 Ответить
Прикол в том, что Байден прилетел ТОЛЬКО после 100% поставок ПВО Украине.
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27.03.2022 17:56 Ответить
Хм, а чего тогда наши скромничают насчёт сбитых целей. У меня есть подозрение, что многие кацапские ракеты просто не долетают, так как не очень рабочие
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27.03.2022 17:40 Ответить
Там много старых х-55, многие действительно не долетают. Но и сбивают много.
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27.03.2022 17:46 Ответить
кацапы Х-55 переделали их в Х-555,но вполне возможно ,что при таком раскрадании бюджета часть ракет остались старыми ,еще 80-х годов и из всего апгрейда поменяли только боеголовку с СБЧ на обычную .Кстати около 600 ракет отдал Чучмос вместе с их носителями (которыми обрабатывают нас с акватории Черного моря)
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27.03.2022 18:00 Ответить
Боюсь, далеко там не все заслуга ПВО, думаю, жопарукость кацапов на порядок выше!
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27.03.2022 18:24 Ответить
За Мелитополь первый раз огласили
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27.03.2022 17:33 Ответить
Неуважно коментарі читаєте. В новинах не викладали, але в коментах (за день до Бердянська) повідомляла, що в "медовому місті" двічі працювала "Крапка У"
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27.03.2022 17:51 Ответить
Не, в соцсетях херсонцы почти каждый день про взрывы пишут. Чему там ещё взрываться кроме ернобаевки..?
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27.03.2022 17:42 Ответить
До хера чего. Поверьте, они не только в Чернобаевке тусят.
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27.03.2022 17:46 Ответить
як від тебе духом кацапським
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27.03.2022 17:45 Ответить
я так зрозумів, для кацапів треба забетонувати площадку із надписом "аєродром" та стати поруч із батареєю,

а решта то справа техніки ?
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27.03.2022 17:35 Ответить
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27.03.2022 18:11 Ответить
ще цукру там розсипати)))
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27.03.2022 18:14 Ответить
Dumaju na samagon luche kljov ZZ budet...
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27.03.2022 18:43 Ответить
Хотілось об отримати ще якісь підтвердження..
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27.03.2022 17:36 Ответить
Были точечные попадания, возможно бай. Не артиллерийская кононада как на недавнем видосе.
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27.03.2022 17:40 Ответить
сходи роздивися , можеш пофоткать .
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27.03.2022 17:47 Ответить
отам дають ще якісь підтвердження
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27.03.2022 18:10 Ответить
Лапатниє народниє танци на граблях пад балалайку...
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27.03.2022 17:36 Ответить
Не, немного осовремененные.
Трепак с переходом в нижний брейк. ))
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27.03.2022 17:53 Ответить
Хорошие цифры по кацапам будут в завтрашней сводке.
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27.03.2022 17:37 Ответить
кацапы массово бегут . походу зреет переворот. там осталось несколько *********. шойги и лаврика нет. ворнежская дививизия не имеет средств и орков. адлер не работает.нет самолетов.
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27.03.2022 17:42 Ответить
я как-то на ту территорию не хожу. Знаю только, что у кужугета какой-то сердечный понос. А что, лошадь тоже куда-то ускакала? И шо такое "адлер"? Если город, то бывал там пару раз проездом еще при ильиче.
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27.03.2022 18:12 Ответить
одлер это аэропорт под сочи.
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27.03.2022 19:02 Ответить
я в адлер только на поезде приезжал тогда по пути в Грузию. Ж\Д проходила прямо по пляжу, и за короткую остановку можно было искупаться в море, не теряя из виду свой вагон ))
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27.03.2022 19:16 Ответить
Ждём видео и фото подтверждений. А то что в последнее время слишком много победных реляций развелось, а работы ещё полно и на Востоке кочегарят, аж пыль столбом
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27.03.2022 17:37 Ответить
ты Иван постоянный ждун...!
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27.03.2022 18:33 Ответить
Кацапи не дурні, техніку попалять і додому. Всьо, ваєвать нєчєм
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27.03.2022 17:38 Ответить
Я не лінгвіст але чому Росія по англійській пишеться russia а не russya. Чому використовується українська/англійська i/ай... В них жеш і це и... По їхньому буде rassua....
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27.03.2022 17:42 Ответить
Ну...
Судячи з того, що про кількість та якість знищеного не повідомляє, там на відміну до перших обстрілів, вже мало що залишилось та мало що кацапи притягають.
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27.03.2022 17:44 Ответить
Ворушать навоз
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27.03.2022 20:56 Ответить
В группах херсонских постоянно про взрывы пишут. Так что правда скорее всего.
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27.03.2022 17:44 Ответить
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27.03.2022 17:56 Ответить
Мистер Джавелин мочит крыс п утлера очень прилежно...
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27.03.2022 17:45 Ответить
Чорнобаевка бег 🏃‍♂️ по полю с граблями....
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27.03.2022 17:47 Ответить
Здоровья им и хорошего настроения
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27.03.2022 17:47 Ответить
Ґууд! Яіци цан-цан...
Русяцка дич, бери лапті і ґо хоум, водкі нєт!
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27.03.2022 20:09 Ответить
Москаль не людина..Крапка
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27.03.2022 17:49 Ответить
Кобзон имеет аншлаги на всех концертах, поэтому решил продлить турне в Чернобаевке
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27.03.2022 17:50 Ответить
70 из 70
Я конечно оптимист, но должен быть предел полёта
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27.03.2022 17:57 Ответить
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27.03.2022 18:13 Ответить
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27.03.2022 18:30 Ответить

Скоро будет новы й сезон сериала!!!
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27.03.2022 18:40 Ответить
Пряма дорога в пекло!
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27.03.2022 19:27 Ответить
1970-і роки, доповідь голови колгоспу:
У минулому році ми посіяли 5 гаків конопля, але їх поїла тля!
У цьому році ми посіяли 7 гаків конопля, але їх поїла тля!
У наступному році ми посіємо 10 гаків конопля, і хай вона, клята, ними подавиться!!
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27.03.2022 20:21 Ответить
 
 