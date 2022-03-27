Чернобаевка – 11:0, аэродром Мелитополя уверенно догоняет – 4:0, - Арестович сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам

Вооруженные силы Украины уже 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом 27 марта сообщил советник президента Алексей Арестович в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня. Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал Арестович.

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