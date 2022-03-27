Сейчас у оккупантов две главные цели - удержать Херсон и окружить ВСУ на Донбассе, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Приоритетом для российских оккупационных войск является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.
Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, у оккупантов есть две главные цели.
"Окружить наши силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Эти вопросы связаны между собой, потому что если упадет оборона на юге, то положение противника вокруг Мариуполя сильно ухудшится", - уточнил Арестович.
Кроме того, он отметил, что командование обороны знает о сложившейся ситуации и добавил, что в ближайшие две недели будут поступать неравномерные новости.
"Будут поступать новости о том, что мы контратакуем, наступаем на некоторых участках и освобождаем землю от противника, а с другой стороны будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко не проста", - резюмирует Арестович.
Пожалуйста, подождите...
Ви гадаєте, кацапам так просто перекинути з одного фронту на інший тисячі військових та сотні машин?
Це не 10-и секундне відео змонтувати.
По карті, чи по рахункам мирного часу, чи по диванним мріям міряєш?
Ааааа, по розрахункам своєї одинокої легковушки?
Спробуй у мирний час, на пустий дорозі зібрати колону хоч з 10 машин та перегнати їх на 150 км.
Тобі навіть щоб просто виїхати трьох годин не вистачить!
Краще слухати про ситуацію від Денисенка.
і тут посилання
March 4 at 4:30 PM ·
ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ