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Сейчас у оккупантов две главные цели - удержать Херсон и окружить ВСУ на Донбассе, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

театр,маріуполь

Приоритетом для российских оккупационных войск является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.

Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у оккупантов есть две главные цели.

"Окружить наши силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Эти вопросы связаны между собой, потому что если упадет оборона на юге, то положение противника вокруг Мариуполя сильно ухудшится", - уточнил Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 апреля путинский режим может погнать в Украину срочников, - Арестович

Кроме того, он отметил, что командование обороны знает о сложившейся ситуации и добавил, что в ближайшие две недели будут поступать неравномерные новости.

"Будут поступать новости о том, что мы контратакуем, наступаем на некоторых участках и освобождаем землю от противника, а с другой стороны будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко не проста", - резюмирует Арестович.

Читайте также: Чернобаевка – 11:0, аэродром Мелитополя уверенно догоняет – 4:0, - Арестович сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам
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Топ комментарии
+6
щеб розказав ,у якому напрямку по якій дорозі чи селі ВСУ будуть контратакувати
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27.03.2022 17:43
+6
Я з Херсона,пзд новина яка,а тотми не знаємо,краще б дійсно мовчав та працював
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27.03.2022 17:49
+6
Кароч орки выходят на границы Луганск и Донецк областей, вода в Крым уже есть. После последуют договорняки о "перемирии" и заморозка. По поводу южного направления, вобще тут попахивает сливом конкретным. При Порохе южные рубежи хорошо укреплены были, и постоянно учения проводили. Русня тогда знала сколько обойдется сухопутный корридор в Крым и не решалась. А тут, на тебе, двери открыты нараспашку, заходите берите
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27.03.2022 18:23
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Вот после таких слов кацапы усилят боевые действия на других направлениях. Нужно просто молчать про планы врага и делать свое дело. Кацапы четко отслеживают наше информ пространство. Как пример после слухом о том, что Шойгу все или почти все они на следующий день его показали, комокривл но показали.
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27.03.2022 17:37 Ответить
Да и исчез он после того, как появились новости о перевороте.
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27.03.2022 17:44 Ответить
айтишники доказали что шойги там небыло. просто хороший монтаж.
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27.03.2022 17:46 Ответить
Ой-ой.
Ви гадаєте, кацапам так просто перекинути з одного фронту на інший тисячі військових та сотні машин?
Це не 10-и секундне відео змонтувати.
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27.03.2022 17:49 Ответить
"три дні до Києва" - "три години на 150 км".
По карті, чи по рахункам мирного часу, чи по диванним мріям міряєш?
Ааааа, по розрахункам своєї одинокої легковушки?
Спробуй у мирний час, на пустий дорозі зібрати колону хоч з 10 машин та перегнати їх на 150 км.
Тобі навіть щоб просто виїхати трьох годин не вистачить!
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27.03.2022 19:11 Ответить
Ой, у лузі червона калина - (war, volume 1) 2022
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27.03.2022 17:39 Ответить
Ціль в них, наразі, одна - вижити
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27.03.2022 17:40 Ответить
Удобрить чернозём !
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27.03.2022 18:05 Ответить
Доклады о происходящем на полях боя проходят в присутствии журналистов,левых людей?Так и должно быть?Для дезы,куда бы не шло
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27.03.2022 17:42 Ответить
А не давайте лучше как в Совке/Раше - народ быдло, нафига им занть мы и сами разберемся...
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27.03.2022 20:59 Ответить
щеб розказав ,у якому напрямку по якій дорозі чи селі ВСУ будуть контратакувати
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27.03.2022 17:43 Ответить
А задниця підерам не злипнеться?
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27.03.2022 17:44 Ответить
Что то на юге не получилось, зачем было об этом пи#деть министру обороны?(((
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27.03.2022 17:47 Ответить
Дезінформація.
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27.03.2022 17:55 Ответить
Ну разве что...а в американской прессе тоже?)))
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27.03.2022 17:59 Ответить
Я з Херсона,пзд новина яка,а тотми не знаємо,краще б дійсно мовчав та працював
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27.03.2022 17:49 Ответить
Ну так він і працює. Домогосподарки слухають його монотонні монологи із задоволенням.
Краще слухати про ситуацію від Денисенка.
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27.03.2022 18:26 Ответить
Что за Денисенко? Дайте ссылку, пжл.
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28.03.2022 04:46 Ответить
Ну хоча б ось тут можна послухати що каже посилання
і тут посилання
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28.03.2022 11:51 Ответить
освобождение Херсона позволит высвободить одну мех.бригаду и направить ее на Донбасс
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27.03.2022 20:34 Ответить
Західна Україна News

March 4 at 4:30 PM ·

ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ
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27.03.2022 17:52 Ответить
Та "не добити Маріуполь", звільнити. Маріуполь вже вщент добитий і розбитий.
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27.03.2022 17:55 Ответить
Прикро що військові справи коментує кусок Арестович, ослойоб який не має професійної військової освіти, такий як і його вчитель диваний фельдмаршал Корчинський який може фінкою відразу вбити 3-4 окупантів.
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27.03.2022 18:05 Ответить
Рюсский мир везет колбасу совка по 2-10))))
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27.03.2022 18:17 Ответить
Кароч орки выходят на границы Луганск и Донецк областей, вода в Крым уже есть. После последуют договорняки о "перемирии" и заморозка. По поводу южного направления, вобще тут попахивает сливом конкретным. При Порохе южные рубежи хорошо укреплены были, и постоянно учения проводили. Русня тогда знала сколько обойдется сухопутный корридор в Крым и не решалась. А тут, на тебе, двери открыты нараспашку, заходите берите
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27.03.2022 18:23 Ответить
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27.03.2022 19:02 Ответить
 
 