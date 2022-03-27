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Шон Пенн призвал бойкотировать "Оскар", если на церемонии не дадут выступить Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шон,пенн

Американский актер Шон Пенн, дважды лауреат премии "Оскар", призвал участников бойкотировать награждение, если Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят выступить на церемонии, и пообещал расплавить свою награду, если так случится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление актера, ныне находящегося в Варшаве, обнародованное CNN.

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"Нет ничего лучшего, что может сделать киноакадемия, как предоставить ему (Президенту Зеленскому, - ред.) возможность обратиться ко всем нам. Он является тем человеком, который разбирается в фильмах и имеет собственную очень долгую и успешную карьеру... Если этого не произойдет, это будет самый печальный момент в истории Голливуда", - заметил Пенн.

Актер считает, что выступление Зеленского перед номинантами на "Оскар" и участниками церемонии награждения может и должно стать выражением решительного протеста Американской академии против действий России в отношении Украины.

"Я молюсь, чтобы так произошло. Если же этого не произойдет, когда вернусь, публично расплавлю свою награду", – заверил Пенн.

Он также призвал других участников церемонии бойкотировать ее в случае, если Президенту Украины не разрешат выступить.

Актер сообщил, что встречался с Президентом Зеленским за день до начала вторжения и еще раз после вторжения и всячески поддерживает Украину. Шон Пенн в эфире телеканала рассказал о разрушении, гуманитарном и миграционном кризисе, который вызвала российская вооруженная агрессия против Украины, и выразил безоговорочную уверенность в победе Украины.

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Ранее американская актриса Эми Шумер, которая будет ведущей церемонии "Оскар", предложила организаторам пригласить Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед участниками награждения. В Американской академии киноискусства пока не объявили окончательное решение. Церемония состоится в ночь с 27 на 28 марта.
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Топ комментарии
+30
Еще оскара за сватов дайте.
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27.03.2022 17:44
+22
За количество видосиков?
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27.03.2022 17:47
+19
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
17 ч



Песков заявил, что в России нет олигархов, а США ограбили честных предпринимателей.
И посмотрел на свои часы стоимостью в 100 миллионов рублей.
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27.03.2022 17:46
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Patriot Gor


@PatriotGor



ЗСУ сьогодні на Сумщині звільнили населені пункти Славгород та Краснопілля.
-----------------------------------------------------------
И сразу в сторону Харькова. Плиз...
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27.03.2022 17:43 Ответить
Еще оскара за сватов дайте.
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27.03.2022 17:44 Ответить
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27.03.2022 19:04 Ответить
Самый красивый кратер Марса назван в честь украинца, несправедливо осужденного в СССР.

Настоящим украшением поверхности Красной планеты является ударный кратер на Великой Северной равнине. Международным астрономическим союзом этой красоте было присвоено имя знаменитого украинского конструктора Сергея Королева.
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27.03.2022 17:44 Ответить
а шо Зеленському "Оскар" вручати будуть?
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27.03.2022 17:45 Ответить
За количество видосиков?
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27.03.2022 17:47 Ответить
Зачем повторять одни и те же новости по три раза? Что, уже писать нечего, или не разрешают?
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27.03.2022 17:46 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
17 ч



Песков заявил, что в России нет олигархов, а США ограбили честных предпринимателей.
И посмотрел на свои часы стоимостью в 100 миллионов рублей.
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27.03.2022 17:46 Ответить
Вони крім цього ще жаліються, що ми тут їхніх салдофонів вбиваємо
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27.03.2022 17:55 Ответить
Шон, серіал "Слуга народа" вже давно скінчився.
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27.03.2022 17:48 Ответить
Оскар дуже хороша можливість, церемонію треба використати для нашого піару. Хочемо літаки та ппо? Значить треба працювати з американським суспільством.
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27.03.2022 17:55 Ответить
Надзвичайно приємно читати коменти від розумних людей.
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27.03.2022 18:19 Ответить
поставив лайк, бо будь-яка підтримка, розголос ситуації нам, Україні, потрібна..
тільки не треба робити з декого супермена, до якого у нас буде купа питань, але після української перемоги..(
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27.03.2022 17:50 Ответить
Та ну не гони
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27.03.2022 17:54 Ответить
Бог наказание для РАБссиянского быдло уже придумал....Бумеранг штука опасная....
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27.03.2022 17:54 Ответить
тольмо вместо зе должен быть командир Азова
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27.03.2022 17:59 Ответить
Я хочу сказати, що справа не в Зеленському, а в Україні, яку він представлятиме на цій самій церемонії.
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27.03.2022 18:06 Ответить
На хрена ..он шо актёр, это полная чушь
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27.03.2022 18:13 Ответить
Шото Шона понесло.

Краще б зняв фільм про війну, яка знищує Україну та український народ.
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27.03.2022 18:18 Ответить
Цей дядько справді вважає актора Зєлєнского смішнішим за Джима Керрі ?
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27.03.2022 18:52 Ответить
Він думає що Зеля патріот ?
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27.03.2022 19:15 Ответить
Шон Пенн остался, а посольство - нет. народ и правительство.
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27.03.2022 19:51 Ответить
Крута пропозиція, а Шон Пенн просто бандерівець. Слава Україні!
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27.03.2022 20:49 Ответить
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:01 Ответить
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:01 Ответить
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
показать весь комментарий
28.03.2022 01:02 Ответить
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
показать весь комментарий
28.03.2022 01:02 Ответить
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
показать весь комментарий
28.03.2022 01:02 Ответить
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:03 Ответить
,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:03 Ответить
,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:03 Ответить
извиняюсь , как то не хорошо получилось , 3 раза не отправлялось , а потом сразу 3 . Админ - сорян !!!!
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28.03.2022 01:06 Ответить
 
 