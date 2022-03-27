Мне трудно понять отношение Орбана к войне России против Украины, - Дуда

Позицию президента Венгрии Виктора Орбана к войне России против Украины, в ходе которой погибают тысячи людей, понять сложно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью телеканалу TVN24.

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"На данный момент перед лицом российской агрессии в Украине, гибелью тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировкой жилых массивов, уничтожением многоквартирных домов российской армией, тех преступлений по определению международного права, мне трудно понять такое отношение (Орбана - Ред.)", – сказал Дуда.

По его мнению, Виктор Орбан находится в сложной ситуации, но его политика очень дорого обойдется Венгрии.

"Не он ли привел ли Венгрию к практически полной зависимости от России… У них есть АЭС, которая производит энергию для Венгрии, несколько лет назад они заключили контракт с российскими структурами на модернизацию этой станции, поэтому эта зависимость огромна", - сказал Дуда.

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Политик отметил, что энергетическая зависимость от России является проблемой многих стран Евросоюза, поэтому не удалось ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов, но, в отличие от Венгрии, страны передают оружие Украине, поэтому позицию Венгрии трудно понять.