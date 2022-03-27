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Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
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Венгрия (1566) война (47275) Польша (7499) Дуда (644) Виктор Орбан (237)

Мне трудно понять отношение Орбана к войне России против Украины, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дуда

Позицию президента Венгрии Виктора Орбана к войне России против Украины, в ходе которой погибают тысячи людей, понять сложно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью телеканалу TVN24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минобороны Чехии Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу Вышеградской четверки: для венгерских политиков нефть РФ важнее украинской крови

"На данный момент перед лицом российской агрессии в Украине, гибелью тысяч людей в Украине, мирных жителей, бомбардировкой жилых массивов, уничтожением многоквартирных домов российской армией, тех преступлений по определению международного права, мне трудно понять такое отношение (Орбана - Ред.)", – сказал Дуда.

По его мнению, Виктор Орбан находится в сложной ситуации, но его политика очень дорого обойдется Венгрии.

"Не он ли привел ли Венгрию к практически полной зависимости от России… У них есть АЭС, которая производит энергию для Венгрии, несколько лет назад они заключили контракт с российскими структурами на модернизацию этой станции, поэтому эта зависимость огромна", - сказал Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия в очередной раз отказала Украине в поставках оружия через свою территорию: "Мы должны держаться подальше от этой войны!"

Политик отметил, что энергетическая зависимость от России является проблемой многих стран Евросоюза, поэтому не удалось ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов, но, в отличие от Венгрии, страны передают оружие Украине, поэтому позицию Венгрии трудно понять.
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Топ комментарии
+38
Для цього треба знати характер компромату,яким фсб тримае його за яйця
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27.03.2022 17:56
+25
Пан Анджей мадяры всегда были ******** мне это поляк старый в 90 тых рассказывал
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27.03.2022 17:59
+23
немцы и французы ,верхушка сейчас в шоке........при окончании войны начнут всплывать их коррупционные связи с кацапами..
будут глобальные изменения в ЕС.............
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27.03.2022 18:02
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Для цього треба знати характер компромату,яким фсб тримае його за яйця
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27.03.2022 17:56 Ответить
Схоже, що він сам генерал ФСБ.
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27.03.2022 18:40 Ответить
Орбан був пов'язаний с кримінальним "авторітетом" С. Могілєвичем, про що у плєшенфюфера є дуже цікава "папочка"
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27.03.2022 18:55 Ответить
Штука в тім що мадяри приперлися в Закарпаття свого часу з історичної Батьківщини УРАЛУ. Вони є кровними родичами ИАСКАЛІВ та КАЦАПІВ. Тому вони так уперто завжди тягнуть за РФ. Це пята колона РФ в Європі
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27.03.2022 19:46 Ответить
І навіть тисячолітнє перебування у Европі не вичавило з них південно-уральське гівно...
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27.03.2022 20:24 Ответить
Там 7 значное число, проверьте все банки, наличку
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27.03.2022 17:56 Ответить
а мерзавцев и подонков и понимать не надо . Их надо просто уничтожать разными способами .
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27.03.2022 17:58 Ответить
орбан на зарплаті у кремля
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27.03.2022 17:59 Ответить
тавагіщь сталін ЗАБОРОНИВ брати в полон мадяр - НАКАЗАВ їх знищувати! Мабуть саме тому орбанОВ любить рашку...
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27.03.2022 18:18 Ответить
Пан Анджей мадяры всегда были ******** мне это поляк старый в 90 тых рассказывал
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27.03.2022 17:59 Ответить
Падло він кінчене, як і його виборці- і це їм усім точно вилізе боком.
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27.03.2022 18:01 Ответить
немцы и французы ,верхушка сейчас в шоке........при окончании войны начнут всплывать их коррупционные связи с кацапами..
будут глобальные изменения в ЕС.............
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27.03.2022 18:02 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:14 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Ответить
твои слова, да богу в уши...
там, к сожалению, такие рыбины, всё заметут под ковёр, все концы обрубят.
если только кто-то из них самих за это возьмётся, чужих по классу они и близко не подпустят.
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22.04.2022 08:15 Ответить
ТУПО БАБКИ
или шантаж
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27.03.2022 18:03 Ответить
Венгры давно санкций просят, просто стесняются сказать об этом
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27.03.2022 18:04 Ответить
Уже и не особо стесняются.
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27.03.2022 18:16 Ответить
Нічого. Після переможної війни всіх згадаємо. І Орбан в перших рядах.
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27.03.2022 18:04 Ответить
Агент ФСБ
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27.03.2022 18:05 Ответить
Польше повезло,что границы совместной нет с венгрией-у мадьяр ко всем соседям терки по территориям-у нас закарпатье,у румынии трансильвания,у словакии братиславская область (была когдато жупанатом венгерского королевства)
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27.03.2022 18:06 Ответить
У Сербії, - Воєводіна (там, де цифра 3 на карті). У Воєводіні проживає близько 250 тис. мадярів.

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27.03.2022 18:34 Ответить
Куй им на все рыло, а не Трансильвания. В 1919 румыны им надолго хотелки поотбивали, когда заняли Будапешт и ********* Белу Куна вместе с его строительством социалистической венгрии)
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27.03.2022 19:31 Ответить
Нужно чтобы официальные лица Евросоюза, 2 и́ 3 ранга не стеснялись говорить, что поведение правительства Венгрии не достойно члена Евросоюза, и всё быстро наладится.
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27.03.2022 18:06 Ответить
поцікався як питання з ЦІЄЮ сволотою вирішила Словаччина... У нас школярі шкіл у Берегово не вчать Українську мову...Бо міністр - риг Анал шкарлєтав, а пракурор - вєнєдіктава...
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27.03.2022 18:13 Ответить
а чем тебе Венедиктова не угодила?
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27.03.2022 20:10 Ответить
Це тому, Дудо, що ти пан, а не комі-пєрмяцкій хам.
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27.03.2022 18:06 Ответить
ЩО не ЗРОЗУМІЛО? ху*
осос звичайний...
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27.03.2022 18:07 Ответить
Вэнгри - наші друзі (с)
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27.03.2022 18:08 Ответить
"Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни ..."--так а що тут розуміти? Орбан-- класична європейська путінська повія, що прийшла до влади завдяки путлєру, і зараз відробляє вкладені в неї гроші. І ,на превеликий жаль, орбан в цьому сенсі далеко не один.
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27.03.2022 18:09 Ответить
Нічого складного. Людина підтримує хутіна і роіську.
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27.03.2022 18:10 Ответить
Невже так важко зрозуміти? Перед нападом рашистів мадяри підвели до кордону з Україною свою декоративну армію. Чи всі вже забули про це? Може цей факт допоможе зрозуміти,що це за падлюки?
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27.03.2022 18:11 Ответить
Та гандон цей орбан! Це всі знають. Але як він набрид вже падло!
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27.03.2022 18:12 Ответить
******, сер.
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27.03.2022 18:13 Ответить
Викиньте їх з ЕС і НАТО а Україну прийміть,хай лижуть копита х..лу
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27.03.2022 18:15 Ответить
Рівно в наступну неділю (3 квітня) - в Угорщині чергові вибори парламенту. Останні соцдослідження показують, що орбанівщина та опозиція (об'єднана) набирають рівну кількість голосів. Більше того, соціологія показує, що в парламент зайдуть лише дві політичні сили! Тобто, все на тих виборах вирішить закордоний виборчий округ: як він проголосує, така і влада буде.

Іншими словами, в конкретному випадку Дуда агітує угорців в Польщі проголосувати проти Орбана.
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27.03.2022 18:16 Ответить
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_2022_Hungarian_parliamentary_election

Вот последние результаты опросов. Рейтинг орбана вырос и фидес набирает большинство. Мадьяры-это шваль, которая всегда поддерживала самых мерзких уродов.
Ничего, мадьяры всегда в мировых войнах поддерживали тех, кто проиграет. Так что это хороший знак.
Единственное, что в жтом всем плохо-это их право вето в НАТО и ЕС...
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27.03.2022 18:25 Ответить
Надо оттуда их выгнать, пускай вступают в "одкб" и таёжный союз!
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27.03.2022 20:08 Ответить
Треба викинути мадярів з Євросоюзу і НАТО!
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27.03.2022 20:13 Ответить
Русские это финно-угры (угорцы, венгры). Что не понятно Дуде? Угры (венгры) такие же фашисты.
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27.03.2022 18:21 Ответить
Что там непонятного? Все очень просто
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27.03.2022 18:21 Ответить
Хотів би знати, а ми і дальше продовжуємо прокачувати нафту з РФ до Угорщини нафтопроводом Дружба?
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27.03.2022 18:22 Ответить
Вже писав! Поки з Кенінгзберга не *******, так і будуть занепокоєні!!!
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27.03.2022 18:22 Ответить
Це кощунство, але я вже за рашу в плані щоб по ЄС для захисту рускоговорящих вдарили( боже недопусти). Скільки можна терпіти це занепокоєння?
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27.03.2022 18:27 Ответить
Та підари ці мадяри
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27.03.2022 18:22 Ответить
орбан-кацапська підстилка. Ось і все.
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27.03.2022 18:24 Ответить
Чего там непонятного, БАБЛО!?
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27.03.2022 18:30 Ответить
Вообще, представить легко. Для этого нужно представить коричневый фибровый чемодан, полный пачек уже конвертированных в твёрдую валюту рублей.
Взлет политической карьеры венгерского витька начался еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в книгу Юргена Рота «Грязная демократия»).

Клодо - гражданин Германии, в молодости входил в RAF («Фракция Красной Армии»), совершавшую теракты на территории ФРГ. Он также является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.



Вот что можно узнать из письменного свидетельства (так называемого аффидавита), подписанном Дитмаром Клодо (имеется в распоряжении The Insider):



«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренних дел Венгрии - The Insider>. В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушёл из полиции. Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандор Пинтер был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок.

Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации.



Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду.



Регенсбург

06/15/2016»
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27.03.2022 18:31 Ответить
Так Модяри це ж брати Орків...
Мадьяры кочевали в Заволжье и в основном жили на Урале. Позже переселились ближе к территории Украины и вторглись на Дунай.
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27.03.2022 18:32 Ответить
Після війни, УкрПолЛитбат требе переформатувати в щось накшталт сил швидкого реагування НАТО. Щоб русня добре думала перед тим як нападати на Україну або пробивати коридор до Кьонігсбергу.
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27.03.2022 18:34 Ответить
Денежная проституция!
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27.03.2022 18:36 Ответить
Давно кажу вчіть історію, фашизм пішов з угорщини а не з німеччини, так вони і продовжують.
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27.03.2022 18:37 Ответить
А що тут розуміти? Вони бажають поризки Україні і мріють забрати собі Закарпаття. Гидка порода, яка історично до Європи жодним боком. Так що таке лайно буде завжди залишатися лайном, ніяк не перетворюючись на добрива.
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27.03.2022 18:43 Ответить
Орбан=Шрьодер!
Шавки Путлера!
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27.03.2022 18:47 Ответить
ЕвропейцьІ обьявите бойкот мадьярам. Берите пример из министра обороньІ Чехии. Сделайте Орбана нерукопожатньІм, чтобьІ он контактировал только с Пуйлом и Ки Чен ЬІном, если последний етого захочет. БьІдло надо учить коллективно.
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27.03.2022 18:50 Ответить
Служить маазолейным мудакам...почетная обязанность каждого идиота...
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27.03.2022 18:50 Ответить
Нічого "важкого" у тому, аби зрозуміти угорців, немає... Що ті, що ці, - фіно-угри! Ось і все... Як кажуть, поклик крові. Ось тому поляки, чехі, словенці, тощо розуміють українців, а московити та їхні "брати по крові", - НІ!!! Ось і все... Тому які з московитів "слов'яни" насправді ми зараз і бачимо...
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27.03.2022 18:51 Ответить
що тут незрозумілого? путлер пообіцяв уйобікам закарпаття. вони вже роздали паспорти і чекають на *****.
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27.03.2022 18:53 Ответить
ЧМО этот мадьяр....
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27.03.2022 18:55 Ответить
Когда он начнет сливать планы НАТО кацапии,тогда все поймете.
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27.03.2022 19:30 Ответить
А ведь когда-то Польша и Венгрия друг друга очень любили. Вспомнить хотя бы историю про реформы судебной системы в Польше...
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27.03.2022 19:33 Ответить
А мені пане Дуда не важко це зрозуміти, Орбана банально купили за великі гроші "газпрому" і він на жаль не один такий! 😠
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27.03.2022 20:01 Ответить
Терміново надати коридор для військ окупантів -на Будапешт,з умовою виведення військ які зараз в Україні,для створення Угорської народної республіки,ха-ха-ха
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27.03.2022 20:27 Ответить
Орбан - кремлівський агент.
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27.03.2022 20:35 Ответить
А що тут незрозумілого? ***** обіцяло ****** Закарпаття. Останній навіть війська мадярські на український кордон перепровадив, а тут кацапи напоролись на жорсткий спротив. Як писав митець: ******** Данія, кінець всім сподіванням...
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27.03.2022 21:01 Ответить
Мне кажется граждане Украины после победы должны дать 48 часов на то чтобы ни одна венгерская рожа не осталась на территории Украины, в том числе украинцы получившие венгегрские паспорта в последние годы. Ни одной школы, ни одного культурного центра колаборационистов не должно остаться на нашей территории! Правительство этого никогда не сделает, поэтому это должны сделать объединившись обычные граждане. Пусть твари драпают под защиту своих профашистских вождей. В иделе вобще разорвать с подонками все дипломатические отношения! Они никогда не полезут к нам с оружием, так как увидели как наша армия утилизирует их старшего брата! Но и их не должно оставаться на наших территориях.
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27.03.2022 22:17 Ответить
Это легко понять. Орбан ездил в Москву перед войной и ему явно обещали отдать по результатам войны Карпаты.
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27.03.2022 22:50 Ответить
"
Мені важко зрозуміти ставлення Орбана до війни Росії проти України, - Дуда..."

А хто ****** може зрозуміти?
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28.03.2022 00:32 Ответить
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28.03.2022 11:37 Ответить
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28.03.2022 11:37 Ответить
 
 