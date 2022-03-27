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В Донецкой области поймали мошенника, обещавшего за вознаграждение вывезти людей из Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 3000 грн за человека мужчина обещал вывозить мирных жителей "из Мариуполя в безопасное место", затем получал задаток и исчезал. Афериста разоблачили правоохранители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

В Донецкой области поймали мошенника, обещавшего за вознаграждение вывезти людей из Мариуполя 01
В Донецкой области поймали мошенника, обещавшего за вознаграждение вывезти людей из Мариуполя 02
В Донецкой области поймали мошенника, обещавшего за вознаграждение вывезти людей из Мариуполя 03

Сотрудники управления стратегических расследований в Донецкой области узнали о факте преступления во время мониторинга социальных сетей. Неизвестный предложил женщине перевезти людей из Мариуполя в безопасное место за денежное вознаграждение, получив часть денег, мужчина скрылся. В результате проведения оперативных действий, "перевозчик" был разоблачен. Им оказался ранее судимый за грабеж и угон авто 28-летний житель Покровска. После совершения преступления мужчина перешел на нелегальное положение и скрывался на территории Днепропетровской области. Полицейские вернули злоумышленника в Покровск. Сейчас он находится в отделе полиции, где дает показания.

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Также полиция Донетчины призывает быть осмотрительными с незнакомцами, заранее не пересылать средства и помнить, что безопасная эвакуация людей проходит под контролем полиции и организована государственными службами или волонтерами.
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Топ комментарии
+14
Отдайте его родственникам тех,кого он кинул и не вмешивайтесь минут 30
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27.03.2022 17:58
+8
Olia Ustymenko:
Через рік-два свинорилі лапті повалять в Україну. Тимчасово, на пмп, на громадянство.
Треба Закон про недопустимість видачі українських віз/громадянства ВСІМ громадянам РФ навіть після офіційної капітуляції. Мінімум на 150 років.
До речі, сусідні з РФ країни, куди зараз як щури розбігаються «не такі» руські, не розуміють простого факту: через декілька років ті, що понаїхали, почнуть вити про утиск прав російськомовного населення і вимагати ввести війська.
#руснянелюди
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27.03.2022 18:22
+5
Публичная порка должна быть настолько эффективной, насколько выдержит капроновый хлыст.
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27.03.2022 18:02
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Правила форума Совет форумчан
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27.03.2022 17:57 Ответить
Отдайте его родственникам тех,кого он кинул и не вмешивайтесь минут 30
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27.03.2022 17:58 Ответить
«За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович (який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії.
У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).

Татарченко І.В. народився в м. Вишгород Київської області. Добре орієнтується в Київському регіоні.
Високий на зріст.

За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.
Можливо буде виходити з оточення у цивільному одязі.
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27.03.2022 18:01 Ответить
Публичная порка должна быть настолько эффективной, насколько выдержит капроновый хлыст.
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27.03.2022 18:02 Ответить
Писец как жестко... Хотя хлебальник набить точно не мешало бы... И ноженьку сломать, или парочку...
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27.03.2022 18:05 Ответить
Ось, ****.
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27.03.2022 18:07 Ответить
Віддайте тим, кого хотів вивезти. Того падлу.
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27.03.2022 18:21 Ответить
Olia Ustymenko:
Через рік-два свинорилі лапті повалять в Україну. Тимчасово, на пмп, на громадянство.
Треба Закон про недопустимість видачі українських віз/громадянства ВСІМ громадянам РФ навіть після офіційної капітуляції. Мінімум на 150 років.
До речі, сусідні з РФ країни, куди зараз як щури розбігаються «не такі» руські, не розуміють простого факту: через декілька років ті, що понаїхали, почнуть вити про утиск прав російськомовного населення і вимагати ввести війська.
#руснянелюди
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27.03.2022 18:22 Ответить
В Киеве по подозрению в госизмене задержан известный политолог
18:27

После вчерашнего обыска был задержан пророссийский политолог Михаил Погребинский, часто выступавший на российских пропагандистских каналах, которого связывают с олигархом Виктором Медведчуком, передает УНИАН.

Михаила Погребинского подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.
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27.03.2022 18:27 Ответить
за такое в военное время расстрел на месте
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27.03.2022 18:30 Ответить
який виродок
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27.03.2022 19:47 Ответить
 
 