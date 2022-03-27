Украина и Россия проведут следующий раунд переговоров вживую в Турции 28-30 марта, - Арахамия

Украинская и российская делегация договорились провести очередной раунд переговоров в Турции 28-30 марта.

Об этом сообщил в фейсбуке член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали будут позже", – отметил он.

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