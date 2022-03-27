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Украина и Россия проведут следующий раунд переговоров вживую в Турции 28-30 марта, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская и российская делегация договорились провести очередной раунд переговоров в Турции 28-30 марта.
Об этом сообщил в фейсбуке член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта. Детали будут позже", – отметил он.
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+46 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий27.03.2022 18:04
+40 Максім ХОЙ 07fb0949
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+36 Green sheet
показать весь комментарий27.03.2022 18:06
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Все остальное от непонимания истинных целей *****. Он никогда не пойдет ни на какие компромиссы, тем более сейчас, когда для него ещё не всё потеряно.
Но с другой стороны нужно понимать что ***** рушит города, инфраструктуру и убивает мирных жителей, чтобы вынудить нас пойти на эти переговоры, а там уже склонить в свою пользу, заставить капитулировать.
1. повна демілітаризація ерефії.
2. повна деокупація криму і донбасу.
3. передача історично українських земель кубані і далекого сходу у склад України.
4. повна оплата ерефією відбудови всього зруйнованого в Україні.
5. безкоштовна поставка нафти, газу, лісу, металів з ерефії в Україну протягом наступних 99 років.
6. знесення пукіна з посту президента.
7. потім ще щось придумаю.....
Это толковые переговоры будут.