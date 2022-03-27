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Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Украинской армии нужны десятки тысяч автомобилей – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин. С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт, с помощью которого каждый желающий сможет отдать или продать свой автомобиль для нужд ВСУ

Об этом советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Фронту нужны машины! Много, много машин! Как помочь армии? Тысячи волонтеров в Украине и за границей ищут машины и пригоняют их в Украину для нужд фронта. Нам нужны десятки тысяч – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин .На переднем крае они как расходный материал.Один взрыв мины и колеса, радиатор машины пробиты - машину надо бросать.

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Лишь одна группа латвийских волонтеров собрала в Латвии 120 машин с 24 февраля. Но этого мало! Война будет длинной. Месяцы, а может, и годы. Поэтому нужно упорядочить и улучшить систему поиска автомобилей в ЕС и их передачу в Украину", – пишет Геращенко.

С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY.
http://www.carforarmy.in.ua

Суть его работы проста – жители Украины и ЕС могут за три минуты заполнить простую форму на сайте.

1. Указать в каком городе и какой стране он живет.
2. Какую машину готовы передать бесплатно или продать.
3. Свои контактные данные.

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Далее наши волонтеры свяжутся с благотворителем, обсудят детали и проговорят логистику машины до границы Украины.

Кроме того, на сайте осуществляется поиск волонтеров, которые будут готовы перегонять машину из стран ЕС до границы или точки передачи машины в Украине.
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Топ комментарии
+4
Кстати, очень неплохая идея. Представьте, старые(по меркам ЕС) внедорожники, грузовички, бусики ремонтировались и ставились на полный ход в дружественных странах и отправлялись в Украину. Чем плох какой-нибудь террано или патрол 95 года? Или Т4, транзит и тд? Там, где раньше люди ехали на говнобуханке, смогли бы на каком нибудь дизельном экономичном бусе или грузовичке.
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27.03.2022 19:20
+3
На балансі українських підприємств є ТИСЯЧІ джипів-позашляховиків - чому вони не вилучаються згідно з законом для потреб війська?
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27.03.2022 18:41
+3
Интересно, сама Тоня на чем ездиет?
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27.03.2022 18:52
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Які Геращенко ,,Оптіміст,,
......Війна буде довгою.
Місяці, а може й роки.
Блин воно вже про Рокі пише
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27.03.2022 18:38 Ответить
На балансі українських підприємств є ТИСЯЧІ джипів-позашляховиків - чому вони не вилучаються згідно з законом для потреб війська?
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27.03.2022 18:41 Ответить
Продажа Кроссоверов

15 474 предложения за час + 63 за день + 579

Эта сейчас.
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27.03.2022 18:51 Ответить
Интересно, сама Тоня на чем ездиет?
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27.03.2022 18:52 Ответить
Спочатку здивувався чому сайт на Руцкам Язікє - а потім глянув так це ж Гантон Хрякащенко, коригувальник і лизоблюд
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27.03.2022 18:58 Ответить
Кстати, очень неплохая идея. Представьте, старые(по меркам ЕС) внедорожники, грузовички, бусики ремонтировались и ставились на полный ход в дружественных странах и отправлялись в Украину. Чем плох какой-нибудь террано или патрол 95 года? Или Т4, транзит и тд? Там, где раньше люди ехали на говнобуханке, смогли бы на каком нибудь дизельном экономичном бусе или грузовичке.
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27.03.2022 19:20 Ответить
‼️‼️‼️ПРО ЕВРОБЛЯХИ

Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто

ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА

ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
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27.03.2022 19:27 Ответить
Что за херню я сейчас прочитал?
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27.03.2022 21:06 Ответить
А это разве не то, о чем ты написал?
https://biz.censor.net/news/3328281/rada_skasuvala_podatky_na_import_tovariv
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27.03.2022 22:04 Ответить
хороша ідея.
ще б слуги народу хоч частину свого автопарку пожертвували, ссуки.
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27.03.2022 19:29 Ответить
Г@ндоны что порох что зеленый, да и все "папередники" боролись с евробляхам, в пользу рус. автопрома, а теперь "нам нужны тыщщи машин". А в европе эти тыщщи отличных, надежных машин 90-00гг пустили на металлолом, а они могли бы послужить украинскому народу и государству.
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27.03.2022 19:45 Ответить
Черговий лохотрон і маячня. Спочатку унеможливили ввіз потрібних автомобілів - (чоловіки до 60 років), потім створили сайт. Кому він потрібен, якщо всі наявні авто давно рекрутовано, а нових не можливо завезти??
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27.03.2022 19:56 Ответить
 
 