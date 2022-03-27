Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинской армии нужны десятки тысяч автомобилей – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин. С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт, с помощью которого каждый желающий сможет отдать или продать свой автомобиль для нужд ВСУ
Об этом советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Фронту нужны машины! Много, много машин! Как помочь армии? Тысячи волонтеров в Украине и за границей ищут машины и пригоняют их в Украину для нужд фронта. Нам нужны десятки тысяч – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин .На переднем крае они как расходный материал.Один взрыв мины и колеса, радиатор машины пробиты - машину надо бросать.
Лишь одна группа латвийских волонтеров собрала в Латвии 120 машин с 24 февраля. Но этого мало! Война будет длинной. Месяцы, а может, и годы. Поэтому нужно упорядочить и улучшить систему поиска автомобилей в ЕС и их передачу в Украину", – пишет Геращенко.
С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY.
http://www.carforarmy.in.ua
Суть его работы проста – жители Украины и ЕС могут за три минуты заполнить простую форму на сайте.
1. Указать в каком городе и какой стране он живет.
2. Какую машину готовы передать бесплатно или продать.
3. Свои контактные данные.
Далее наши волонтеры свяжутся с благотворителем, обсудят детали и проговорят логистику машины до границы Украины.
Кроме того, на сайте осуществляется поиск волонтеров, которые будут готовы перегонять машину из стран ЕС до границы или точки передачи машины в Украине.
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......Війна буде довгою.
Місяці, а може й роки.
Блин воно вже про Рокі пише
15 474 предложения за час + 63 за день + 579
Эта сейчас.
Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто
ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА
ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
https://biz.censor.net/news/3328281/rada_skasuvala_podatky_na_import_tovariv
ще б слуги народу хоч частину свого автопарку пожертвували, ссуки.