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Посол Украины в Германии Мельник отклонил приглашение Штайнмайера на концерт с российскими артистами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мельник,андрій

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение президента страны Франко-Вальтера Штайнмайера на концерт классической музыки "За свободу и мир", где среди исполнителей большинство россиян.

Об этом сообщила супруга посла Светлана Мельник в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть, что же получается: заходите к нам на русский огонек, господин посол, с Вашим "сопровождением", - пишет жена посла, назвав это не проявлением солидарности, а очередным издевательством и плевком в лицо всем украинцам.

По словам Светланы Мельник, в программе, за исключением единственного украинского композитора Валентина Сильвестрова, все произведения принадлежат композиторам государства-агрессора.

"Но самое отвратительное - среди солистов - ни одного украинца. Только россияне!!! Пианист Киссин и баритон Погоссов", - отмечает она.

Читайте также: Это война России на уничтожение Украины, а Путин только верхушка айсберга, – посол Мельник ответил Шольцу

"Предлагать Послу Украины послушать музыку страны-агрессора в исполнении ее российских солистов - и это в то время, когда украинский народ больше месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное завывание сирен - это самый изысканный вид издевательства над нашим государством. Посол Андрей Мельник отверг такое приглашение, назвав его оскорблением для украинцев", - добавила супруга посла.

Посол Украины в Германии Мельник отклонил приглашение Штайнмайера на концерт с российскими артистами 01

Концерт должен был состояться сегодня, 27 марта, в 11:00 в резиденции президента Германии во дворце Бельвю.
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Топ комментарии
+60
Тарас Чорновіл . Що Байден животворящий творить! Уже Подоляк сьогодні раптом заявляє, що про нейтральний статус вони нічого не погоджували й на вимоги кремляді про позаблоковість не піддаються й наміру такого не мали. А акцентували лише на гарантіях безпеки від союзників, найперше, від США. І про рашу, як гаранта вже ні слова.

А ми ж якось на амнезію не хворіємо. Й не забули, як цей сам Подоляк про НАТО й нейтралітет прямим текстом віщав. І навіть до рівня Голови Ради Стефанчука дійшли про скасування норм Конституції. Я вже мовчу про всіляку арєтовівщину. Досить було ревізору наблизитися й передати пару привітиків через Кулебу й Рєзнікова, як усі зразу правильними стали. Та хоч то добре.

А, до речі, якщо вже про тих "на ходу кругом марш" заговорили, то де зник Арахамія? Щось раптом стихло й уже не лізе з коментарями. Або в опі допетрали, що воно таке тупе, що краще не ганьбитися, або й саме нюхом відчуло, що після чергового окрику Байдена цих колаборантських переговірників можуть дуже швидко звинуватити в порушенні директив (а ви їх десь колись бачили? Бо я ні) та самоуправстві. А далі їм же є, що втрачати...
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27.03.2022 18:28
+46
что у немчуры в голове?
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27.03.2022 18:27
+44
На такі концерти треба їздити на танках.
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27.03.2022 18:27
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Правила форума Совет форумчан
что у немчуры в голове?
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27.03.2022 18:27 Ответить
Надприбутки від бізнесу з рашкою- нічого особистого, просто бізнес.
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27.03.2022 18:28 Ответить
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27.03.2022 18:30 Ответить
Гроші.
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27.03.2022 18:35 Ответить
Деньги, думаешь немцы не разрешали поставки вооружения из каких то гуманных принципов - нет это что бы рашке было легче захватить Украину и потом дальше вести свой бизнес. Но столкнувшись с нынешними реалиями просто выкручиваются как могут, хотя продолжают мечтать о кацапских деньгах.
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27.03.2022 18:38 Ответить
Похоже, опилки.
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27.03.2022 18:53 Ответить
Там не опилки, а вакуум.
И только в глазах денежные знаки.
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27.03.2022 20:12 Ответить
кацапський газ .
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27.03.2022 21:29 Ответить
На такі концерти треба їздити на танках.
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27.03.2022 18:27 Ответить
Нехай Мельник не ображається на штангенциркуля. Адже штангенциркуль-класичний німецький старий довбо@об.
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27.03.2022 18:28 Ответить
Тарас Чорновіл . Що Байден животворящий творить! Уже Подоляк сьогодні раптом заявляє, що про нейтральний статус вони нічого не погоджували й на вимоги кремляді про позаблоковість не піддаються й наміру такого не мали. А акцентували лише на гарантіях безпеки від союзників, найперше, від США. І про рашу, як гаранта вже ні слова.

А ми ж якось на амнезію не хворіємо. Й не забули, як цей сам Подоляк про НАТО й нейтралітет прямим текстом віщав. І навіть до рівня Голови Ради Стефанчука дійшли про скасування норм Конституції. Я вже мовчу про всіляку арєтовівщину. Досить було ревізору наблизитися й передати пару привітиків через Кулебу й Рєзнікова, як усі зразу правильними стали. Та хоч то добре.

А, до речі, якщо вже про тих "на ходу кругом марш" заговорили, то де зник Арахамія? Щось раптом стихло й уже не лізе з коментарями. Або в опі допетрали, що воно таке тупе, що краще не ганьбитися, або й саме нюхом відчуло, що після чергового окрику Байдена цих колаборантських переговірників можуть дуже швидко звинуватити в порушенні директив (а ви їх десь колись бачили? Бо я ні) та самоуправстві. А далі їм же є, що втрачати...
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27.03.2022 18:28 Ответить
Щоб тебе це зацікавило.
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27.03.2022 18:32 Ответить
І це вірно. То навіщо питати?)
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27.03.2022 18:40 Ответить
А ты сам то кто такой?Судя по аве и твоим высерам ты бот и провокатор маскирующийся под украинца.
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27.03.2022 18:40 Ответить
крещатик - нарисуй и мне стрелочку...
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27.03.2022 19:29 Ответить
показує куди чимчикує, ніби це когось цікавить.
пішов вслєд за руzzкім корабльом.
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27.03.2022 19:32 Ответить
😁
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27.03.2022 20:08 Ответить
это скорее сашакрещатик в своём амплуа...
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27.03.2022 19:27 Ответить
Нафіга тут ти? Цейв регіонал вже стопяццот разів попросив вибачення і після того зробив дуже багато для України. Ти ще Гончаренку це закинь, паскудо.
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27.03.2022 18:36 Ответить
На відміну від плюсів...які вже двічі вибачались
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27.03.2022 18:37 Ответить
а чому не займаєтеся чимось корисним?
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27.03.2022 18:43 Ответить
він куди чесніший за вас, продажних 73/43%зебілів
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27.03.2022 18:41 Ответить
пісюн, здриснинах
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27.03.2022 20:10 Ответить
"Зрадник року - 2004" закумкав. ..)
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27.03.2022 18:33 Ответить
вашими бі вустами скрізь трубить про зрадників 2022, а саме про повне розмінування Чонгара за тиждень до вторгнення, провал оборонного замовлення та сепаратні переговори з окупантом
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27.03.2022 18:41 Ответить
Немецкие суки продались за газ и российский рынок...
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27.03.2022 18:29 Ответить
Росіску культуру і літературу треба заборонити , бо вона виховує вбивць та наволоч.
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27.03.2022 18:29 Ответить
Максимально дохідливо. Автор Максим Паленко ©
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27.03.2022 18:32 Ответить
Кацап - значить *****.
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27.03.2022 18:38 Ответить
naZist = раZZист на найближчі сто років
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27.03.2022 18:47 Ответить
Толстой там мабуть зайвий, а решта точно були б за путіна : єсєнін мав за спонсора дзєржінского, а пушкін бєнкєндорфа.
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27.03.2022 18:49 Ответить
Лист Гоголя кацапо-інпєратору Нікалаю 1:

<Около 16 января н. ст. 1847. Неаполь.>
Всемилостивейший государь!
Только после долгого обдумывания и помолившись богу, осмеливаюсь писать к вам. Вы милостивы: последний подданный вашего государства, как бы он ничтожен сам по себе ни был, но если только он находится в том затруднительном состоянии, когда недоумевают рассудить его от вас постановленные власти, имеет доступ и прибежище к вам. Я нахожусь в таком точно состоянии: я составил книгу в желании ею принести пользу моим соотечественникам и сим хотя сколько-нибудь изъявить признательность вам, государь, за ваши благодеяния и милостивое внимание ко мне. Цензура не решается пропустить из моей книги статей, касающихся должностных лиц, тех самых статей, при составлении которых я имел неотлучно перед своими глазами высшие желания души вашего императорского величества. Цензура находит, что статьи эти не вполне соответствуют цели нашего правительства; мне же кажется, что вся книга моя написана в духе самого правительства. Рассудить меня в этом деле может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет чрез то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей и кто сверх того умеет больше и лучше любить Россию, чем как ее любят другие люди; стало быть, рассудить меня может один только государь. Всякое решение, какое ни произнесут уста вашего императорского величества, будет для меня свято и непреложно. Если, благоволивши бросить взгляд на статьи мои, вы найдете в них всё сообразным с желаньями вашими, я благословлю тогда бога, давшего мне силы проразуметь не криво, а прямо высокий смысл ваших забот и помышлений. Если же признаете нужным исключить что-нибудь из них, как неприличное, происшедшее скорей от моей незрелости и от моего неуменья выражаться, чем от какого-нибудь дурного умысла, я равномерно возблагодарю бога, внушившего вам мысль вразумить меня, и облобызаю мысленно, как руку отца, вашу монаршую руку, отведшую меня от неразумного дела. В том и другом случае с любовью к вам по гроб и за гробом остаюсь
вашего императорского величества признательный верноподданный
Николай Гоголь
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27.03.2022 19:01 Ответить
Толстой зайвий. До речі його не ******* і самі кацапи. І настільки,що ще й досі йому дзвонять анафему щорічно у мацковському сатанаті
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27.03.2022 19:00 Ответить
Высоцкий лишний. Он ещё при союзе мотался в Европу.
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27.03.2022 19:23 Ответить
Лєрмонтов був проти самодержавства, уїдливо писав про рашку ("прощай, немьітая росія") і її вірнопідданий народ, за що був засланий на Кавказ, на війну з горянами. На Кавказі уникав боїв, бо вважав ту війну несправедливою і співчував горянам, які бились за свою землю і волю. Відносини з російськими офіцерами-імперцами були в нього погані, на дуелі з одним з них Лєрмонтов і загинув.
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27.03.2022 22:59 Ответить
Булгакова зря приплели. Человек неоднозначный, но в деле антикоммунизма его вклад огромен
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28.03.2022 09:02 Ответить
Булгакова зря приплели. Человек неоднозначный, но в деле антикоммунизма его вклад огромен
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28.03.2022 09:02 Ответить
Булгакова зря приплели. Человек неоднозначный, но в деле антикоммунизма его вклад огромен
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28.03.2022 09:02 Ответить
Булгакова зря приплели. Человек неоднозначный, но в деле антикоммунизма его вклад огромен
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28.03.2022 09:02 Ответить
"Книги - це зброя у війні ідей". Американський плакат 1942 року.

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27.03.2022 18:52 Ответить
🔴 Российские военные в Беларуси начали продавать топливо и провизию, или менять их на спиртные напитки, - Генштаб ВСУ
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27.03.2022 18:29 Ответить
Вони завжди так роблять.
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27.03.2022 19:38 Ответить
Шкода що не можна було послати оте лайно нацистське!
Якщо язик штанмаєра не у сраці *****, то це свідчить лише про те, що там в даний момент язик макрона!
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27.03.2022 18:30 Ответить
Штанмайер такой продажный поц, что сам за газпромовские бабки а капелла " Катюшу" или " День Победы" на могиле своего деда споет
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27.03.2022 18:30 Ответить
Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує інформацію про плани агресора активно використовувати гривню на територіях ОРДЛО.
Це не чергова маніпуляція від т.зв. днр і рф, а виявлення їх економічної катастофи через санкції.

🔺Відповідно до окупаційного плану, за 7-10 днів "влада" ОРДО планувала завезти рубль і здійснити обмін, але для такої операції потрібно як мінімум 1,5 млрд рублів, а грошей рф не має навіть на виплату заробітної плати солдатам окупантів. Після консультації з російським мінфіном було вирішено використовувати гривні на всій території ОРДЛО, крім цього, інша мета - поступове вилучення у населення гривневої маси.

🔺Населення тимчасово захоплених населених пунктів категорично відмовляється від рублів і проявляють максимальний супротив агресорам. З таким патріотичним настроєм у ворога немає жодного шансу. https://t.me/spravdi/3677
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27.03.2022 18:30 Ответить
Расєйська культура-це навіть чується як матюк...
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27.03.2022 18:30 Ответить
Ти Шангенциркуль зовсім йо...ся після своєїї формули. Українці вже наслухалися москальских пісень...
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27.03.2022 18:30 Ответить
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance решила убрать из соцсетей свой логотип в виде буквы Z, чтобы не ассоциироваться с поддержкой российской армии, сообщает Reuters.
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27.03.2022 18:32 Ответить
Штайнмайєр просто огидний. А пан Мельник, мабуть, найкращий серед українських послів.
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27.03.2022 18:33 Ответить
Надо Штанмаера на концерт кабздона пригласить.
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27.03.2022 18:33 Ответить
Швайнмаєр має застрілитись з парабелума.Щоб скрєпно було.
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27.03.2022 18:42 Ответить
Знову швабня й z,z. Нацистські покидьки
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27.03.2022 18:33 Ответить
это " херня ". Из Кёльна в Бонн сегодня автопробег руссни состоялся с их ипучими триколорами. При этом немецкая полиция их ещё и охраняла.

https://ga.de/bonn/stadt-bonn/autokorso-in-bonn-hunderte-fahrzeuge-fahren-von-koeln-zum-friedhof-lessenich_aid-67530039
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27.03.2022 18:33 Ответить
а были лозунги "На Берлин!" и "За немками!" ??
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27.03.2022 18:39 Ответить
Красиво!
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27.03.2022 18:41 Ответить
Ворон ворону око не виклює. А фашизм німецький і фашизм рашистський брати-близнюки.
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27.03.2022 18:48 Ответить
по разному. Есть и такое, Дюссельдорф:
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27.03.2022 18:50 Ответить
були німці фашистами а стали повіями рашистів
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27.03.2022 18:34 Ответить
Гітлер в котлі перевертається.
ще ніхто так Німеччину не ганьбив, як оці штанмайєри.
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27.03.2022 18:36 Ответить
Вы еще Шредера позвали бы. И ******* Орбана пригласить забыли
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27.03.2022 18:36 Ответить
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27.03.2022 18:36 Ответить
шось не чути тої фрау
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27.03.2022 18:39 Ответить
Мутти и ее обосраный сын.
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27.03.2022 18:40 Ответить
Штайнмаєр казковий довбойоб.
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27.03.2022 18:37 Ответить
"это не такая музыка, потому что её исполняют не такие росияне" (с)
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27.03.2022 18:37 Ответить
верх цинізму
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27.03.2022 18:38 Ответить
Мацкали умело прикрывают свои преступления "великой русской культурой". А немцы, французы и прочие европейцы уже сто лет на эту херню ведутся.
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27.03.2022 18:38 Ответить
Послав..за пароплавом
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27.03.2022 18:39 Ответить
ну якшо згадати два тоталітарні режими Сталіна і Гітлера--то історія таж сама..як ділили Польщу і пакт Молотова -Рібентропа
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27.03.2022 18:41 Ответить
якими тре бути конченими підарами
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27.03.2022 18:42 Ответить
Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение премии «Оскар» в этом году, если киноакадемия не даст выступить на ней президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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27.03.2022 18:44 Ответить
Как же это по руцки, ****, напасть на страну, убить мирных граждан, детей, а потом дать концерт "за мир".
Тьфу ***, шоб вы здохли все русские душегубы и их подстилки
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27.03.2022 18:47 Ответить
Для мене самий гарний концерт, це коли шкварчать у танках москалі
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27.03.2022 18:51 Ответить
фашист фашиста видит издалека.... потомки русских и немецких нацистов прекрасно друг друга понимают...
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27.03.2022 19:00 Ответить
Штайнмайер показал своё истинное мерзкое не лицо а рожу упыря , жаждущего так же как и ватнички не только халявного газа и нефти , но и крови с человечиной . В общем Германия , Венгрия и Израиль показали своё истинное лицо . И ни в коем случае с ними нельзя налаживать отношения до тех пор , пока не покаются за свои действия .
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27.03.2022 19:04 Ответить
Урод запропонува би ще послухати вальс смерті Вагнера.
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27.03.2022 19:14 Ответить
Запросив послухати вальс смерті Вагнера. Урод.
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27.03.2022 19:16 Ответить
Ну, министр обороны Германии точно припрется на концерт . Она же после посещения мацквы объявила рашу - культурной страной

НАДО БЫ ИМ КОНЦЕРТ ПОДПОРТИТЬ ТУХЛЫМИ ЯЙЦАМИ .
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27.03.2022 19:20 Ответить
Вообще раша по всей Европе голами гоняет свой ансамбль Александрова балет . Из города в город .
ТАК они вбивают европейцам в головы своё ВЯЛИЧИЕ
А ГДЕ НАШ АНСАМБЛь ВИРСКОГО И ХОР ВЕРЕВКИ ????
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27.03.2022 19:22 Ответить
Швайнмаєр - так краще.
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27.03.2022 19:45 Ответить
доиграются немцы с любовью к кацапам -те опять к ним домой придут!
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27.03.2022 20:08 Ответить
Они по ГДР скучают...
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27.03.2022 20:25 Ответить
Что за странные телодвижения у продажного Штайнмайера? Ведь бескорыстно такой фигней никто давно не занимается)))
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27.03.2022 20:17 Ответить
Уроды без морали и принципов. Но обнимашки-целовашки - это одно. А вот то что бургеры уже ссутся не по детски - это другое. Даже бабла на это не жалеют.
Германия обезопасит свое небо Железным куполом
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27.03.2022 20:18 Ответить
паскуда швабская!
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27.03.2022 21:22 Ответить
Продажный европейский истеблишмент весь измазан лубянским дерьмом и туда же хотят макнуть и Украину. Ни в коем случае!
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27.03.2022 21:23 Ответить
Приходь зі своїм коктейле
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27.03.2022 22:12 Ответить
штанмаер, иди вслед за русским военным кораблем!
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27.03.2022 23:24 Ответить
 
 