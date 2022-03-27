Высшие чиновники РФ уговаривают Путина присоединить незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" и тем самым окончить войну на этом этапе, – правозащитник Лисянский
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На сегодняшний день, так называемая "евразийская политическая элита" РФ убеждает Кремль в необходимости аннексии временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Главари незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" также выступают за присоединение. Но в Кремле есть дискуссии на этот счет – вопрос будет решен довольно скоро.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.
Главарь подконтрольного Кремлю незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что на подконтрольной ему территории может состояться "референдум о присоединении к России". Это заявление прозвучало на фоне того, что путинская элита ищет пути выхода из военного кризиса. Так, заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко убеждает президента России Владимира Путина в необходимости аннексии Луганской и Донецкой областей. Главы незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" пытаются донести свою позицию через депутатов Госдумы РФ Дмитрия Саблина и Андрея Турчака, которые сейчас очень часто бывают в ОРДЛО. В то же время, депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин выступил против проведения такого референдума в это время.
"Окончательное решение еще не принято. Кремль хочет убедиться, что НВФ "ЛДНР" и вооруженные силы РФ полностью возьмут под контроль Луганскую и Донецкую области и только тогда смогут говорить о проведении такого референдума", - сказал Лысянский.
Идеологами присоединения Донбасса к РФ так называемый "Изборский клуб", который в 2020 году и разрабатывал так называемую доктрину "российского Донбасса". Важным моментом является то, что "бизнесмен" Евгений Юрченко, так называемый экономический куратор оккупированного Донбасса, также выступает за аннексию оккупированных территорий. Юрченко считает, что это будет способствовать развитию экономики Донбасса. В целом территории ОРДЛО уже давно включены в оперативное управление Ростовской области, как и военное кураторство ОРДЛО по Южному военному округу.
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Бывший народный депутат Олег Царев также активно призывает к полной оккупации территории Украины, называя эти земли "исконно русскими".
"Присоединение "ЛДНР" к России может быть представлено в Кремле как победа, похожая на аннексию Крыма. Причем основание для такого заявления готовилось уже много лет - оккупанты часто использовали термин "российский Донбасс" и так далее", - говорит Лисянский.
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Цапська ілітка може й хотіла б зупинити війну, щоб врятувати свої гроші, але не може. Цапи звикли слухатись тільки фюрера. На всяких підфюрерів їм насрать. І прибрати плєшьфюрера вони теж не можуть, бо він в бункер нікого не пускає.
Цапський народєц звичайно зубожіє, але запас тєрпільності в нього величезний, тому бунту не буде поки не зжеруть весь ягель і не вип'ють всю тормозуху. А це може бути і декілька років.
Тому війна буде йти до тих пір, поки не видихнеться цапська армєйка та остаточно не втратить керованість. Бо саме "воєни-асвабадітєлі", які масово горять в танках та мерзнуть в холодних окопах, є найслабшою ланкою путінізму. На них лягає основне навантаження війни.
Спалити кгемль, спалити падлячу моодскву!
Але є одне але - наші найкращі в світі і найвідданіші західні партнери в першу чергу Мікрон і Шольц. Є побоювання, що вони кістьми ляжуть як тільки замаячить перспектива будь-якого перемир'я. ((
Потому, если наша армия будет вытеснена за пределы границ Донецкой и Луганской областей, ***** быстро подпишет бумажку об очередной аннексии. Если на тот момент у кацапов будут оставаться под контролем какие-то другие территории (Херсонская, часть Запорожской области), она будет использовать их на переговорах для давления (как ранее использовала "лднр" как "козырь", чтобы мы признали потерю Крыма), как вариант - для снятия с них большинства санкций в обмен на то, что они ******** отовсюду, кроме Донецкой и Луганской областей и АР Крым. И потому в словах Арестовича, что кацапы уберут войска отовсюду и бросят их на ОРДЛО и Херсонскую с Запорожской области, выглядят реалистично, наступление армией в 200 тысяч рыл по линии фронта протяжённостью в почти 2000 км изначально было идиотизмом.