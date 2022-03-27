РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4955 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
56 426 124
кремль (693) аннексия (144) Лисянский Павел (95) ОРДЛО (246)

Высшие чиновники РФ уговаривают Путина присоединить незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" и тем самым окончить войну на этом этапе, – правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

На сегодняшний день, так называемая "евразийская политическая элита" РФ убеждает Кремль в необходимости аннексии временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Главари незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" также выступают за присоединение. Но в Кремле есть дискуссии на этот счет – вопрос будет решен довольно скоро.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Главарь подконтрольного Кремлю незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что на подконтрольной ему территории может состояться "референдум о присоединении к России". Это заявление прозвучало на фоне того, что путинская элита ищет пути выхода из военного кризиса. Так, заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко убеждает президента России Владимира Путина в необходимости аннексии Луганской и Донецкой областей. Главы незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" пытаются донести свою позицию через депутатов Госдумы РФ Дмитрия Саблина и Андрея Турчака, которые сейчас очень часто бывают в ОРДЛО. В то же время, депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин выступил против проведения такого референдума в это время.

"Окончательное решение еще не принято. Кремль хочет убедиться, что НВФ "ЛДНР" и вооруженные силы РФ полностью возьмут под контроль Луганскую и Донецкую области и только тогда смогут говорить о проведении такого референдума", - сказал Лысянский.

Идеологами присоединения Донбасса к РФ так называемый "Изборский клуб", который в 2020 году и разрабатывал так называемую доктрину "российского Донбасса". Важным моментом является то, что "бизнесмен" Евгений Юрченко, так называемый экономический куратор оккупированного Донбасса, также выступает за аннексию оккупированных территорий. Юрченко считает, что это будет способствовать развитию экономики Донбасса. В целом территории ОРДЛО уже давно включены в оперативное управление Ростовской области, как и военное кураторство ОРДЛО по Южному военному округу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики ОРДО вводят гривну в обращение: хотят заработать на обменном курсе, - правозащитник Лисянский

Бывший народный депутат Олег Царев также активно призывает к полной оккупации территории Украины, называя эти земли "исконно русскими".

"Присоединение "ЛДНР" к России может быть представлено в Кремле как победа, похожая на аннексию Крыма. Причем основание для такого заявления готовилось уже много лет - оккупанты часто использовали термин "российский Донбасс" и так далее", - говорит Лисянский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
показать весь комментарий
27.03.2022 18:45
+45
І що їм це дасть? Вони гадають, що наші припинять відвойовувати Лугандон?
показать весь комментарий
27.03.2022 18:46
+44
А з Херсону та Мелітопеля просто візьмуть собі і тихенько підуть... Розкажіть ці казки комусь іншому...
показать весь комментарий
27.03.2022 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Результатом має бути повна перемога України (і все що з цього випливає) Волю поневоленим народам московії !
показать весь комментарий
27.03.2022 20:44 Ответить
До кацапських пацієнтів ще не дійшло у що вони вляпались. Пацієнти ще брикаються.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:04 Ответить
Плєшьфюрер воюватиме до останнього свого зольдатіка. Йому то по*уй на втрати, він в затишному бункері і всі труднощі війни то не його проблєми.

Цапська ілітка може й хотіла б зупинити війну, щоб врятувати свої гроші, але не може. Цапи звикли слухатись тільки фюрера. На всяких підфюрерів їм насрать. І прибрати плєшьфюрера вони теж не можуть, бо він в бункер нікого не пускає.

Цапський народєц звичайно зубожіє, але запас тєрпільності в нього величезний, тому бунту не буде поки не зжеруть весь ягель і не вип'ють всю тормозуху. А це може бути і декілька років.

Тому війна буде йти до тих пір, поки не видихнеться цапська армєйка та остаточно не втратить керованість. Бо саме "воєни-асвабадітєлі", які масово горять в танках та мерзнуть в холодних окопах, є найслабшою ланкою путінізму. На них лягає основне навантаження війни.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:04 Ответить
абсолютно посрати, що їх кончена недоеліта собі там думає чи хоче!
показать весь комментарий
27.03.2022 19:09 Ответить
Пофую,їм усім Пзда!!!
Спалити кгемль, спалити падлячу моодскву!
показать весь комментарий
27.03.2022 19:12 Ответить
Только освобождение всей Украины включая Крым и Донбасс. Украина сейчас уже это сможет!
показать весь комментарий
27.03.2022 19:14 Ответить
Йух вам, свинособаки. Ваші свинособачі війська за кордони України включно з Криму.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:17 Ответить
і шо? через пару років знову війна?
показать весь комментарий
27.03.2022 19:18 Ответить
Хйла можно уговаривать? прям за тем столом?
показать весь комментарий
27.03.2022 19:18 Ответить
интересно, Байден посольство в Киев вернуть не хочет? все ждет, что второй "коллега" таки захватит наверное.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:23 Ответить
Ви про що? А що Донецьу це не Україна ? Гонити треба цю наволоч.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:47 Ответить
ты дебил?
показать весь комментарий
27.03.2022 22:57 Ответить
Процес розвалу цапії запущений. Як війна в Афганістані стала могилою срср, так Україна є початком краху цапії.Позор який нанесла Україна армії цапії, є смертельним.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:37 Ответить
З одного боку - ***** на постном масле. ЗСУ, цивільним, а значить і владі буде пофіг на це приєдняння і ми будемо фігачитись далі.
Але є одне але - наші найкращі в світі і найвідданіші західні партнери в першу чергу Мікрон і Шольц. Є побоювання, що вони кістьми ляжуть як тільки замаячить перспектива будь-якого перемир'я. ((
показать весь комментарий
27.03.2022 19:38 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:41 Ответить
Хто їм сказав, що Україна віддасть їм ті свої території?
показать весь комментарий
27.03.2022 19:46 Ответить
Не вийде. Потрібно повернути Україні все захоплене та виплатити репатріації.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:16 Ответить
руские фашисты зашли в наш дом в 14 году забрали часть решили что этого мало взяли нож зарезали наших братьев, сестер, мам, детей,... некоторую часть дома взорвали и теперь думают что могут просто так смыть кровище со своих рук если что то там обьявят... *****, *****!!! Одни маты....
показать весь комментарий
27.03.2022 20:27 Ответить
К сожалению шансы такого расклада очень высоки. У нас большая поддержка Европы пока нет альтернативы. А тут нас начнут тыкать мордой, типа договаривайтесь и война окончится. Им на дальнейшее теоретическое расширение русских пофигу, никто не верит что он на НАТО пойдет. В итоге даже если Украина не примет подобные соглашения, они просто станут де-факто.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:55 Ответить
А что? ***** видит паталогическую боязнь "допустить эскалацию" даже передачей Украине сраных истребителей, впоследствии Украине объяснят последствия нанесения ударов по территориям, которые паРаша считает "своими суверенными" (до этого времени - Крым, а после - ещё и Донецкая и Луганская области), ведь "эскалацию" допускать очень страшно.

Потому, если наша армия будет вытеснена за пределы границ Донецкой и Луганской областей, ***** быстро подпишет бумажку об очередной аннексии. Если на тот момент у кацапов будут оставаться под контролем какие-то другие территории (Херсонская, часть Запорожской области), она будет использовать их на переговорах для давления (как ранее использовала "лднр" как "козырь", чтобы мы признали потерю Крыма), как вариант - для снятия с них большинства санкций в обмен на то, что они ******** отовсюду, кроме Донецкой и Луганской областей и АР Крым. И потому в словах Арестовича, что кацапы уберут войска отовсюду и бросят их на ОРДЛО и Херсонскую с Запорожской области, выглядят реалистично, наступление армией в 200 тысяч рыл по линии фронта протяжённостью в почти 2000 км изначально было идиотизмом.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:19 Ответить
+його стримує, що не вийшли на адмін рубежі. в іншому випадку це вже не буде операція а війна. А дурики тому стараються, орків всіх забрали, тільки Україна поверне на Горлівку, вся пушилінська братва за один день втече в Ростов. там тисяч 20-25. Ось і азери,діждались коли виведуть башкирів миротворців, і ха-ха-ха хачики знову підняли хай- забирають все взад.
показать весь комментарий
27.03.2022 23:15 Ответить
Хай приєднує, який там пакет санкцій? Сьомий? Буде двадцять сьомий.
показать весь комментарий
10.05.2022 07:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 