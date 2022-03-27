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Сегодня Россия запустила рекордное количество ракет по Украине. Из как минимум 70 долетели 8, остальные уничтожены нашей ПВО, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Вчера, 26 марта, Россия выпустила по территории Украины рекордное количество ракет. Большую их часть сбила украинская ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Издание отмечает, что 26 марта российская армия запустила самое большое количество ракет с момента начала конфликта.

"52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных издержек в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полмиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота", – отмечает издание.

"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден", – напоминает The Insider.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, - Командование Воздушных Сил об обстреле Львова российскими ракетами

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 18:46
+41
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27.03.2022 18:47
+41
Майстерність українських воїнів.
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27.03.2022 18:52
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 18:46 Ответить
💪Хорошие новости из Сумщины: застрелился командир окупантов, уволился из бригад Украинские войска на Сумщине разгромили Кантемировскую танковую дивизию, переданную в Сухопутных войсках ВСУ. Также там рассказали об убийстве одного командира оккупантов.

🔻Застрелился командир 13 танкового полка, который ходил на склад Кантемировской дивизии.

🔻Военные ВСУ уничтожили и почти уничтожили мотострелковую бригаду на харьковском хранении.

🔻Командующего 1-й танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя уволили «из-за потери потерь и провала вторжения России в Украину».
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27.03.2022 18:54 Ответить
Цікаво. Якщо це не закрите небо тоді ЩО ?
Випадковість ?
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27.03.2022 18:47 Ответить
Майстерність українських воїнів.
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27.03.2022 18:52 Ответить
Ну да.
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27.03.2022 18:56 Ответить
І трохи везіння
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27.03.2022 23:52 Ответить
Исконно русская рукожопость, это единственное национальное достижение рабссиян. Точки запуска ракет известны, дежурный истребитель на маршруте полета ракет способен работать как в тире.
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27.03.2022 19:00 Ответить
та не...они на 2 мили в море сдвинулись .так шо к ним претензий нет.
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27.03.2022 19:04 Ответить
Та ради бога. Никто не мешает им думать что они гениальные сратеги (не описка).
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27.03.2022 19:19 Ответить
где то видел инфу,до 50% отказов анало говнета
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27.03.2022 19:57 Ответить
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27.03.2022 18:47 Ответить
це ***** таким чином салютував Байдену? Нічо, дідусь Джо цього не забуде, з ответочкою не забариться...
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27.03.2022 18:48 Ответить
Але постає нагальне питання Криму. Фактично всю територію України можна розстрілювати звідти.
Отже ми маємо Крим забрати назад.
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27.03.2022 18:48 Ответить
що з крисчанами робить ? Вигнати пішки через міст , потім міс замінувати
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27.03.2022 18:57 Ответить
нащо виганяти?самі збіжать
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27.03.2022 19:05 Ответить
Там більше коцапів приїзжих виставити. А місцеві навіть будуть раді.
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27.03.2022 19:11 Ответить
у вас неправильна послідовність - спочатку замінувати, а потім вигнати
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27.03.2022 19:49 Ответить
Москалики і іже з ними самі повтікають.
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27.03.2022 20:53 Ответить
А Ви думаєте, нащо його захоплювали? Це ж "нєпотопляємий авіаносєц", з якого можна і нас і Туреччину, і майже всю Європу лякати своїми "смєющіміся іскандерамі". А ісконнорусскіє зємлі, насєлєніє, скрєпи - це все туфта для дурників.
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27.03.2022 22:04 Ответить
Українським ППО-респект...
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27.03.2022 18:49 Ответить
ПРО, є ППО і ПРО
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27.03.2022 18:56 Ответить
але повага одним і другим
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27.03.2022 18:56 Ответить
Наші хлопці щодня вдосконалюють свою майстерність. ЗСУ - найкращі!
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27.03.2022 18:50 Ответить
Если это правда, то даже при сверхпрофессионализме наших военных мы бы не смогли сбить столько. Скорее всего в таком случае военторг работает на полную катушку, а все видео Подоляку, Зеленского и прочих наших руководителей о том что нам ничего не предоставляют достаточно вооружения просто игра на публику для путлера
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27.03.2022 18:50 Ответить
крылатые ракеты если вовремя их обнаруживают сбиваются легко.
Это когда выпускаются крылатые ракеты с ЯО- залпом и одна из ракет есть ракета -лидер ,то несколько ракет идут впереди и при попадании в зону пво их последовательно подрывают ,для уничтожения пво ,следующие ракеты идут без противодействия к цели.
У нас действуют обычными боеголовками ,следовательно при хорошем пво их довольно легко сбить или повредить обычным ПЗРК или ствольной артиллерией
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27.03.2022 19:03 Ответить
Лупили перед Львовом кацапські ракети з півдня і півночі, дай Бог здоров'я нашим воїнам
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27.03.2022 19:03 Ответить
Єто игра не для *****,а типа нам ничего не дают надо договариться посередине,єто для украинцев
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27.03.2022 19:28 Ответить
Я вчора це бачив на власні очі у львівському небі...))
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27.03.2022 20:03 Ответить
Неподобство. Має бути в ЗМІ параші. ЗСУ запустили по ЗС РФ 70 ракет. Лише 8 знищені.
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27.03.2022 18:51 Ответить
чо?
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27.03.2022 19:17 Ответить
Немного фото из освобожденного Тростянца от 93-й ОМБр Холодный Яр
Смотреть - https://www.youtube.com/watch?v=azjXWrSbbpY
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27.03.2022 18:51 Ответить
Які тільки кацаби кончені. Замість того щоб гроші які вони витратили на ці ракети, пустити їх на будівництво капртир наприклад для незаможних родиг, яких в росії мільйони...
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27.03.2022 18:52 Ответить
так отож, що кончені, і воюють саме щоб не будувати нічого, і казати, що у всьому винні хахли
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27.03.2022 19:02 Ответить
Чеченский командир, воюющий за Украину.
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27.03.2022 18:52 Ответить
я думал, что все чеченцы воюют или в бате имени Шейха Мансура, или в бате имени Джохара Дудаева. А тут похоже подразделение ВСУ.
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27.03.2022 19:12 Ответить
Они разменяли ноги на железные кресты! https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=3s
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27.03.2022 18:52 Ответить
А шарманки и попугаев-матерщинников им придется покупать за свои кровные...)
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27.03.2022 19:02 Ответить
О, про папугу нагадали:

На вулиці зустрічаються два кума.
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він так гарно говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, - в клітці сидить красень-папуга.
- Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі підаррраси! Москалі підарраси!!! путін *****!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в рило!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, ****, у клітці тримаєш?!
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27.03.2022 20:07 Ответить
Неймовірно на що здатні наші Збройні сили. Ви надто круті, щоб вас могла перемогти ось ця фаРшня, яку ви перелемелете на фарш в нашій, українській, м'ясорубці.
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27.03.2022 18:53 Ответить
Несподівано ті самі клоуни, з тих самих ТВ каналів,
які тридцять років нищили все українське,
які приводили до влади Януковича і "какая разніца" кого ще приводили,
ті самі ведучі, які забезпечували інформаційне прикриття найодіознішим бандитам і олігархам,
українофоби та політичні проститутки
створили інформаційний пул по забезпеченню перемоги у війні, яку вони десятиліттями готували, відверто працюючи на Кремль.
Фірташ, Пінчук, Коломойський - апостоли корупції, які намагаються (і небезуспішно) зберегти статус кво в українській політиці, змушені тепер боротися проти Путіна.
Тільки не вірте, що за Україну.
Yurii Karakay, "Не на часі."
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27.03.2022 18:54 Ответить
В НАТО сцикло.
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27.03.2022 18:55 Ответить
Треба крилаті ракети щоб бо кацапських кораблях у Чорному морі раз захерячити і по нас вони більше не стрельнуть
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27.03.2022 19:01 Ответить
как-то впечатляют случаи "приземления" калибров стингерами. Что-то мне кажется, американцы несколько удивлены прытью наших операторов ПЗРК.
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27.03.2022 19:03 Ответить
Точно. Нет. Как и росиян.
То какие-то ******.
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27.03.2022 19:17 Ответить
А шо там сбивать? Скорость дозвуковая, летит это говно низко. Главное знать курс и время появления в радиусе поражения плюс минус 2-3 минуты, чтобы успела охладиться головка самонаведения у ПЗРК
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28.03.2022 09:24 Ответить
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27.03.2022 19:09 Ответить
Знакомьтесь. Юнус-бек евкуров,который в замах у тувинца шойгу на защите кацапской лишней хромосомы))
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27.03.2022 19:15 Ответить
у вас є редактор взагалі? візьміть мене, я вам хоч українською мовою нормально перекладати буду.
а то не ясно, де тут підмет, де присудок! у вашому заголовку.
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27.03.2022 19:12 Ответить
Слава ЗСУ !!! Слава Украине!!!
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27.03.2022 19:24 Ответить
Крилаті ракети дорогі і можуть стріляти лише один раз, байрактари можуть стріляти багато разів. Крилаті ракети повинні зменшити висоту для атаки, але це робить їх вразливими. Байрактари можуть підтримувати велику висоту для нападу, тому вони менш вразливі.

Тож хіба крилата ракета не менш ефективна для атаки, ніж безпілотник типу Байрактар?
Є також багато вдосконалень дизайну, які можуть зробити цей тип дрона більш ефективним. Більша висота, щоб зменшити ймовірність бути збитим. Прикріпіть щось на зразок ракети Stinger, щоб збивати вхідні зенітні ракети. Стелс-дизайн (матеріали, що поглинають радар і спеціальна геометрія). Супутникове посилання, фактично версія TB2S вже є (збільшити діапазон, зменшити ймовірність заглушення). Швидші двигуни.
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27.03.2022 19:38 Ответить
Нет! Все должно работать в комплексе
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27.03.2022 21:05 Ответить
***** ... я **** ****,аналіз на рівні рибки гуппі,бойове навантаження тб2 50кг,боеголовка калібра 500кг,радіус діїї тб2 150км,калібр від 1500 до 2500км,тому ***** не требя рівняти *** з пальцем,бо ще дойдете до висновку що американці лохи бо мають тамагавки замість зграй предаторів
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27.03.2022 21:22 Ответить
По суті, обидва є автономними літаками. Різниця у філософії дизайну - бути камікадзе чи ні. Якщо Камікадзе, то можна використовувати твердопаливні ракети (підвищити характеристики двигуна, але не використовувати повторно). Однак економіка також є частиною війни. Я не впевнений, що самогубство літака варте покращення льотних характеристик. Якщо ваш багаторазовий літак скидає одну бомбу і повертається. Потім він може заправитися, скиньте ще один, і він уже має більший вплив за ту саму ціну, ніж версія камікадзе.

Про Bayraktar: За словами виробника, TB2 корисне навантаження становить 150 кг, а не 50 кг. Невеликі зміни розмірів або двигунів літака вносять великі зміни до корисного навантаження. Наприклад, «Байрактар Акінджі» говорить про вантаж 1,3 тонни.
Також діапазон обмежений діапазоном зв'язку. Якщо використовується супутникова версія TB2S, то діапазон має становити 27 годин польоту * ~180 км/год = 4860 км (в одну сторону, як камікадзе) або 2430 з польотом назад.
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27.03.2022 22:16 Ответить
Не надо так эмоционально реагировать. Это яркий представитель цензоровской школы военных икспердов, взращенных за восемь лет войны. Обычно в своей гражданской жизни они имеют гуманитарное образование, и полную неспособность дочитать до конца единственную страницу с ТТХ легендарного ТВ2.
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27.03.2022 22:28 Ответить
Немецкое издание Bild пишет о заинтересованности Германии в покупке израильских противоракетных систем Arrow 3 ("Хец-3") для защиты своей территории от российских ракет.
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27.03.2022 19:39 Ответить
Але Ізраїль не продасть, бо самим треба-Україні ж немає.
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27.03.2022 21:01 Ответить
Слава ППО!
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27.03.2022 20:18 Ответить
Наші хлопці з дитинства тренувалися з рогаток стріляти.
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27.03.2022 20:29 Ответить
ну что 71%, помогли вам ваши дороги? (велике КРАДийництво бЗЕ-голобородька)
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27.03.2022 22:26 Ответить
операторам станций низковысотного обнаружения отдельный респект.
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27.03.2022 22:36 Ответить
 
 