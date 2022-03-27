Сегодня Россия запустила рекордное количество ракет по Украине. Из как минимум 70 долетели 8, остальные уничтожены нашей ПВО, - СМИ

Вчера, 26 марта, Россия выпустила по территории Украины рекордное количество ракет. Большую их часть сбила украинская ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Издание отмечает, что 26 марта российская армия запустила самое большое количество ракет с момента начала конфликта.

"52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных издержек в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полмиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота", – отмечает издание.

"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден", – напоминает The Insider.

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