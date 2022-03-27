Здание в Харькове, где размещена ядерная установка "Источник нейтронов", повреждено обстрелами оккупантов, - ДИЯРУ

В Харькове при обследовании ядерной установки "Источник нейтронов" обнаружили вызванные обстрелами повреждения здания, где она расположена.

Об этом сообщает в Телеграмме пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно информации, предоставленной эксплуатирующей организацией (ННЦ ХФТИ), уже обнаружены такие повреждения ЯПУ "Источник нейтронов" по результатам обстрела площадки российскими войсками 26.03.2022: значительные повреждения теплоизоляционной обшивки здания ЯПУ "Источник нейтронов"; частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений. Вероятность новых повреждений ядерной установки остается высокой из-за постоянных обстрелов войсками страны-агрессора района расположения ЯПУ "Источник нейтронов".

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По состоянию на 16:00 27 марта ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим "длительная остановка" с 24.02.2022). Состояние установки контролирует оперативный персонал, внешнее электроснабжение отсутствует. Радиационная обстановка на площадке в границах нормы.

Согласно сообщению, персонал пытается устранить последствия боевых действий и поддерживать в работоспособном состоянии оборудование ядерной установки, насколько это возможно в условиях постоянных обстрелов и бомбардировок площадки.