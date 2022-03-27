Ермак о псевдореферендумах оккупантов: Попытки РФ поднять ставки и подорвать суверенитет Украины не принесут успеха
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Попытки организовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "референдумы" о присоединении к РФ не будут признаны ни Украиной, ни миром.
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не принесут успеха", - заметил он.
По словам Ермака, для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета – принципиальный.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД о "референдуме" в ОРЛО о вхождении в РФ
Пожалуйста, подождите...
А то як завжди виходить опівська прибиральниця і вершить міжнародну політику.
Це якось не правильно...
Вони ж зарплату отримують.
головудупу - для мене загадка... Якщо він, звісно, не сірий кардинал і московський кріт за сумісництвом.
чи Сані з Трої ?
видео - https://www.youtube.com/watch?v=Fa-UloWrw8o
https://youtu.be/FGWPLoCv4ko
Или может всех уволить , а зарплаты отправить на армию ?
а також буданова, подоляка, арахамію, геращенка і хто там ще. укроборонпром, мерів, яких призначав зе. відповідальних за розмінування перешийка. за відміну нептунів і т.п.
‼️‼️‼️Необходимо на Западе Украины ( Закарпатье, Прикарпатье) разрешить всем собственникам достроить НЕДОСТРОИ.
НЕДОСТРОИ стоят из-за коррупционной деятельности местных князьков , которые боясь конкурентов в судах оспаривали строительство соседей.
Сегодня там необходимы площади для промышленного производства и жилых квартир переселенцев , оздоровительные центры для военных .
Потому нужно решение Кабмина в поддержке , кредитовании и содействии местных властей В БЫСТРОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДАНИЙ
Власти вообще безмозглые ?
ПРО ЕВРОБЛЯХИ
Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто
ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА
ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
https://youtu.be/fzDOT-UO9i4
Колись відповідні органи проаналізують всі його дії за весь час перебування в оп.