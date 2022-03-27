Ермак о псевдореферендумах оккупантов: Попытки РФ поднять ставки и подорвать суверенитет Украины не принесут успеха

Попытки организовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "референдумы" о присоединении к РФ не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не принесут успеха", - заметил он.

По словам Ермака, для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета – принципиальный.

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