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Ермак о псевдореферендумах оккупантов: Попытки РФ поднять ставки и подорвать суверенитет Украины не принесут успеха

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лнр

Попытки организовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "референдумы" о присоединении к РФ не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не принесут успеха", - заметил он.

По словам Ермака, для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета – принципиальный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД о "референдуме" в ОРЛО о вхождении в РФ
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Топ комментарии
+37
Це має говорити прем'єр міністр чи хтось із кабміну.
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27.03.2022 19:25
+37
Офіційна особа.
А то як завжди виходить опівська прибиральниця і вершить міжнародну політику.
Це якось не правильно...
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27.03.2022 19:28
+30
єрмак зрадник, по законам військового часу треба застрелити паскуду на місці. Агов! Невже вільного снайпера не знайдеться?
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27.03.2022 19:27
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Це має говорити прем'єр міністр чи хтось із кабміну.
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27.03.2022 19:25 Ответить
Офіційна особа.
А то як завжди виходить опівська прибиральниця і вершить міжнародну політику.
Це якось не правильно...
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27.03.2022 19:28 Ответить
Краще б розказали, хто Чонгар зільнив для проходу на Одесу чкрез Херсон та Миколаїв.
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27.03.2022 20:31 Ответить
ты сашок когда дурачком стал...?\или мы просто этого не замечали...?(\
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27.03.2022 19:59 Ответить
А Кабмин Мабудь раз їхався . Та досить невідомо где усі депутати . Коля котлета галасує прямо з Термальної ванни Косино ???
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27.03.2022 19:36 Ответить
Теж цікавить.
Вони ж зарплату отримують.
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27.03.2022 19:52 Ответить
навіщо, якщо є дерьмак? він зелупі ан вушко шось шепче, зелупі подобаєцця
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27.03.2022 19:46 Ответить
Не обов'язково прем'єр-міністр. Можна сам президент, його прес-секретар, міністр закордонних справ, голова РНБО - хтось з них, а чого випускають цю говорящу головудупу - для мене загадка... Якщо він, звісно, не сірий кардинал і московський кріт за сумісництвом.
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27.03.2022 20:15 Ответить
єрмака злякались ?
чи Сані з Трої ?
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27.03.2022 19:29 Ответить
Получается два *******.
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27.03.2022 19:44 Ответить
єрмак зрадник, по законам військового часу треба застрелити паскуду на місці. Агов! Невже вільного снайпера не знайдеться?
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27.03.2022 19:27 Ответить
діверсантів багато кажуть посилали на знищення і ОП і КМ, але слава Богу вони це завдання путінське не змогли виконати.
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27.03.2022 20:17 Ответить
Яке ж буде свято коли болванка прилетить і єрмака знесе , але ж не прилетить договорняк напевно
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27.03.2022 19:28 Ответить
Пленные русские фашисты, которые неразборчиво стреляли по мирному населению.
видео - https://www.youtube.com/watch?v=Fa-UloWrw8o
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27.03.2022 19:28 Ответить
Дерьмак, иди и ты верным курсом рабссейского военного корабля. Ты, морда небритая, забыл как путлер расправляется с непослушными холуями? Исчезни, пока неразбериха, и зеледента с собой забери, он уже реально засмешил весь мир своими видосиками.
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27.03.2022 19:28 Ответить
У Білій Церкві облили бензином ділків, що наживаються на війні

https://youtu.be/FGWPLoCv4ko
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27.03.2022 19:29 Ответить
Й не підпалили(( Якщо кажуть "А", треба казати "Б"....
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27.03.2022 19:34 Ответить
*******..якщо ні- палити. Стратегія
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27.03.2022 19:50 Ответить
Ага, забули цю фсбшну хвойду спитать- що робити українцям. Мрію- щоб це лайно отримало по повній в умовах воєнного стану за зраду
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27.03.2022 19:30 Ответить
тобто ще є люди, які продовжують вважати, що Ермак агент фсб, який продовжує під час війни працювати з президентом?
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27.03.2022 20:18 Ответить
Ні, я к можно таке подумати на святу людину!!!!!Він самий великий "патріот" країни, а ось ви чи дебіл чи ворог, останнє найймовірніше. Берем на карандаш
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27.03.2022 21:37 Ответить
тобто ви дійсно продовжуєте вважати Ермака агентом фсб, який другий місяць під час війни працює в ставці головнокомандуючого, спілкується з розвідками стран партнерів та з іншими поважними представниками наших союзників!!!! А вони знають що Єрмак агент росії? чи це знаєш лише ти - розумаха з олівцем? не думаю, що ти прям ворог, скоріше таки дебіл
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02.04.2022 20:21 Ответить
О! еще одна зеленожопая мразина себя тут спалила с "огоньком" .Веришь дерьмаку???? Так иди вместе с ним на хрен, **** ты конченная фсбшная. Все зеленогнойные зомбаки=зомбиленду *****. Забирай его с собой и валите, честные вы наши, в раху. Только там таким конченным уродам и место. Идешь , урод, в вечный бан , и дерьмачка своего с гринпоциком захвати. Объясняться с открытым зомбированым идиотом не буду.
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02.04.2022 20:37 Ответить
нехер объсняться - с тобой все ясно - ты и есть росийский агент. не дебил ты таки, а самый что ни есть подлый враг. не понимать что Ермак не может работать на росию сейчас не может никто. Значит ты все пишешь осознанно, а значит мразь и вражина.
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02.04.2022 22:24 Ответить
Иди на хрен вместе со своим дерьмаком -козырем, ********** поносная отрыжка. Вражина- это ты, и высунь язык из очка дерьмака, не ровен час, захлебнешься. Сдохни фсбшный крот!
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02.04.2022 22:39 Ответить
Избыток говна в твоей голове выливается ротом. че ты истеришь как баба? большинство людей сейчас поддерживают и президента и его команду и всем похер твое мнение. пошел ты в след за рашистским кораблем вместе со своим путиным и порошенкой. провокатор из тебя хреновый - нервы подправь - то может в статусе поднимут
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03.04.2022 11:26 Ответить
Иди на хер и поддерживай ТВОЕГО *********** в этом месте))))). У тебя даже не дерьмо в башке - а гной и прах кацапских уродов. Мразь ********** , иди в опу! не пиши мне, подстилка путинская.
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03.04.2022 12:19 Ответить
а у тебя самого не держание? не пиши ***** - не будешь обижаться и истерить. ты видно кацап не только идеологический, а и генетический. только эти выродки сами гадость сделают, а на ответку обижаются бараны )
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03.04.2022 12:29 Ответить
у Ермака и Залужного улыбки на лице, а падаль типа тебя - казится от злости https://24tv.ua/ru/vsu-podgotovili-neprijatnosti-dlja-okkupanta-ermak-zaluzhnyj_n1933112
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03.04.2022 12:30 Ответить
Скоро ЗСУ сотрёт с земли эти гофнореспублики к куям собачьим.
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27.03.2022 19:30 Ответить
Скільки українців вже загинуло через цю потвору єрмака, порахувати не можливо. Але рахунок на сотні. Припиніть це! Заваліть тварь!
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27.03.2022 19:31 Ответить
Пусть Ермак от читаются где сейчас весь Кабмин ? Как они руководят .
Или может всех уволить , а зарплаты отправить на армию ?
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27.03.2022 19:31 Ответить
Кабмін нічого не робить )))) все саме робиться - нічого ж не змінилось, країна працює по тим же нормативним документам, що і до війни - все рухається саме собою...
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27.03.2022 20:20 Ответить
нам думка Єрмака не цікава. нам цікаво, коли його уже притягнуть до відповідальності. за зраду.
а також буданова, подоляка, арахамію, геращенка і хто там ще. укроборонпром, мерів, яких призначав зе. відповідальних за розмінування перешийка. за відміну нептунів і т.п.
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27.03.2022 19:32 Ответить
Агент Козирь і ди нах.
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27.03.2022 19:32 Ответить
Для Кабмина есть НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

‼️‼️‼️Необходимо на Западе Украины ( Закарпатье, Прикарпатье) разрешить всем собственникам достроить НЕДОСТРОИ.
НЕДОСТРОИ стоят из-за коррупционной деятельности местных князьков , которые боясь конкурентов в судах оспаривали строительство соседей.
Сегодня там необходимы площади для промышленного производства и жилых квартир переселенцев , оздоровительные центры для военных .
Потому нужно решение Кабмина в поддержке , кредитовании и содействии местных властей В БЫСТРОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДАНИЙ
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27.03.2022 19:33 Ответить
Вони хотять будувати для тимчасового проживання, що може тягнути довго. Це гроші, як дроги....ваша думка слушна
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27.03.2022 19:44 Ответить
Вони хотят спистить гроши на строительство . В мутной воде легче воровать - а в ОПУ вода каламутна .
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27.03.2022 20:10 Ответить
Почему я предлагаю очевидные вещи для добробуту украинцев ???

Власти вообще безмозглые ?
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27.03.2022 19:39 Ответить


ПРО ЕВРОБЛЯХИ

Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто

ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА

ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
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27.03.2022 19:40 Ответить
Зелень вміє тільки красти. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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27.03.2022 19:46 Ответить
єрмак ти хто такий. А ну марш до буди. Куди ти лізеш? Після твої брехні про вагнерівців твоє місце біля параші. Люди баньте цього ган-она.
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27.03.2022 19:39 Ответить
Ермаку пора вернуться на своё рабочее место. Инвентарь ОПы его уже заждался.
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27.03.2022 19:42 Ответить
Пылесос здесь к чему.Для дермака - это слышком сложный апарат...
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27.03.2022 19:55 Ответить
Опять Ермак?
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27.03.2022 19:42 Ответить
Турция и Азербайджан выставили РФ ультиматум. Кремлю грозит новый фронт! Казахстан поддержит.

https://youtu.be/fzDOT-UO9i4
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27.03.2022 19:42 Ответить
В Харьковской области какцапы начинают гнать местных на убой...от рытья окопов и до т.н. повесток. Жуткая жуть.
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27.03.2022 19:44 Ответить
Кому нова афера може повисити ставки. Ніхто оркостану більше не вірить що тільки єрмак
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27.03.2022 19:46 Ответить
То мендель не можна було пельку закрить, вставляла свої дві копійчини у кожну шпарину, тепер це не голене. Після нападу пару тижнів мовчав з переляку, а це знов воспряв.
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27.03.2022 19:49 Ответить
раскудахтался штирлиц недожеланный... А где, кстати, этот черт Баканов?
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27.03.2022 19:52 Ответить
Что-то опять Дерьмака много стало. То сидел зашуерившись, а теперь вылез.
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27.03.2022 19:52 Ответить
!!!щоось його дуже багато останнім часом!чогось боїться?
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27.03.2022 19:55 Ответить
рашистську сексоту дерьмака - на нари!
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27.03.2022 20:04 Ответить
дерьмак - ты мудак.
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27.03.2022 20:21 Ответить
Кращеб було коли він би він не виступав.
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27.03.2022 20:31 Ответить
Ну в Крыму и в лугандонии были незаконные референдумы, и ****? Это как то паРаше помешало?
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27.03.2022 20:32 Ответить
Хто такий цей пан?Які його повноваження по Конституції?Є офіційна прес-служба,навіщо ці заяви?
Колись відповідні органи проаналізують всі його дії за весь час перебування в оп.
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27.03.2022 20:32 Ответить
Он явно не понимает, что все его тупые высказывания только раздражают.Тупой и еще тупее.
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27.03.2022 20:34 Ответить
Московія- очами зрадника.
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27.03.2022 20:35 Ответить
кто давал завхозу слово?
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27.03.2022 22:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/2/7336664/
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03.04.2022 11:49 Ответить
 
 