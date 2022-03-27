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армия РФ (15471) Денисова (993) пожар (5574) Зона отчуждения (276)

В районе Чернобыльской АЭС горят более 10 тысяч гектаров леса, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС из-за боевых действий горят более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Фейсбуке.

Контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками, подчеркнула она.

В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния, что чревато радиацией Украины, Беларуси и стран Европы. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны, предупредила Денисова.

Она призвала Международное агентство по атомной энергии "скорее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ милитаризуют зону отчуждения ЧАЭС, в Иванкове и Ораном оккупанты просят еду у населения, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 27 марта

"Предотвратить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации российскими войсками территории. Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности", - заявила омбудсман.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Боже дай ветерок в сторону Белорашки.
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27.03.2022 19:47
+10
Сподіваюся, що кацапи, які окупували ЧЗВ, скоро зможуть вночі ходити сцяти без ліхтарика....))
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27.03.2022 19:48
+9
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27.03.2022 19:47
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Боже дай ветерок в сторону Белорашки.
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27.03.2022 19:47 Ответить
Краще в бік кацапстану... Чиста територія бєлорашки може ще згодитися Україні....
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27.03.2022 19:49 Ответить
Разницы нет уйопки шо те шо те
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27.03.2022 19:54 Ответить
Кроме обеспокоенности ничего не будет
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27.03.2022 19:47 Ответить
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27.03.2022 19:47 Ответить
не пора ли в наступление?
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27.03.2022 19:47 Ответить
Сподіваюся, що кацапи, які окупували ЧЗВ, скоро зможуть вночі ходити сцяти без ліхтарика....))
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27.03.2022 19:48 Ответить
пісюном свої будуть світити
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27.03.2022 20:43 Ответить
а ви кажете нашо нам ядерна зброя у нас є Атомні станції
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27.03.2022 19:48 Ответить
"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с Припятью городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", - объяснили в Генштабе.
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27.03.2022 19:50 Ответить
Террористы, сер.
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28.03.2022 00:09 Ответить
Террористы, сер.
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28.03.2022 00:09 Ответить
.... Европа выразит озабоченность. Интересно, сколько они смогут терпеть бесчинства орков, которые уже и их страны более чем касаются?
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27.03.2022 19:49 Ответить
"Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", - рассказали в Генштабе ВСУ.
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27.03.2022 19:49 Ответить
Нічого - завтра від ранку і три дні вітер от такого напрямку (нехай дихають):

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27.03.2022 19:50 Ответить
Ветер ветерок дуй на северовосток.
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27.03.2022 19:50 Ответить
Придурки русские не учили ядерную физику, если даже вернуться домой то с опухолями. В первую очередь это их затронет.
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27.03.2022 19:58 Ответить
***** шастать.
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27.03.2022 20:03 Ответить
сподіваюся, що ті дебіли, що окопувалися у рудому лісі посилять у своїх окопах подовше

мавпа з гранатою - миле створіння на фоні рашкодаунів
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27.03.2022 20:02 Ответить
Як рівно два роки назад горіла зона і ми працювали там,лунало що радіація в нормі підвищення фону немає! Ні я все розумію,що ворога потрібно залякувати,але ж два роки назад там фон явно був підвищений,чому влада завжди цинічно бреше? Як в 1986 брехали,так і зараз брешуть!
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27.03.2022 20:03 Ответить
якби зараз весна, квітень скоро, а весною завжди сильні вітри причому переважають з півдня та заходу. Кацапи привіт
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27.03.2022 20:52 Ответить
абізяни отримають халепу звідки не чекали. Навесні мало того що сильно дме так переважно із заходу та півдня. І у 1986 ******* весною якраз усе полетіло в рашку та Бєларусь і аж до Швеції. Шо за довбойоби?
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27.03.2022 20:56 Ответить
Генштаб ВСУ сообщает, что в районе Чернобыльской АЭС, где значительно повышен уровень радиоактивного излучения, российская армия разбила полевой лагерь и отводит туда войска для восстановления боеспособности...
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27.03.2022 21:04 Ответить
)))
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27.03.2022 21:56 Ответить
Тут можно только сказать голосом Лаврова: дебилы, .ля!
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27.03.2022 22:08 Ответить
Горять ліси, викид СО2 в атмосферу, випускайте вже Грету Тунберг на орків
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27.03.2022 21:04 Ответить
Вітер в напрямку Новгороду..))
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28.03.2022 00:32 Ответить
Вітер в напрямку Новгороду..))
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28.03.2022 00:32 Ответить
Вітер в напрямку Новгороду..))
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28.03.2022 00:32 Ответить
Вітер в напрямку Новгороду..))
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28.03.2022 00:32 Ответить
Вітер в напрямку Новгороду..))
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28.03.2022 00:33 Ответить
 
 