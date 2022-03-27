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Пока нет доказательств, что Россия ограничится захватом Донбасса, — представительница США при НАТО Смит

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сміт

У США пока нет доказательств того, что Россия сосредоточится на захвате Донбассе и ограничится только этим.

Об этом заявила представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По ее словам, у Штатов есть доказательства того, что РФ не достигла своих первоначальных целей — взять Киев через несколько дней.

"Думаю, поэтому Россия делает переоценку, и они указали, что планируют изменить свою тактику. Но давайте пройдет немного времени. Следующие несколько дней Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений", — сказала Смит.

Также она подтвердила, что США не передадут Украине советские истребители. Смит рассказала, что в последние недели было много переговоров с президентом Владимиром Зеленским, который обращался за помощью. Однако конкретное предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29 – это "суверенное решение".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобождение украинскими воинами Тростянца: командир 13-го танкового полка РФ застрелился, другой командующий армией оккупантов - снят с должности. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+30
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27.03.2022 19:49
+22
А что, Штаты устроит захват Куйлом "только Донбасса"?
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27.03.2022 19:50
+21
Зато ЗСУ только остановятся в Ростовской области.
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27.03.2022 19:49
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27.03.2022 19:49 Ответить
Сміт. Це як в матриці.
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27.03.2022 19:49 Ответить
коваль по нашому
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27.03.2022 20:49 Ответить
Та нам и такое не катит.
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27.03.2022 19:49 Ответить
Зато ЗСУ только остановятся в Ростовской области.
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27.03.2022 19:49 Ответить
Вернув приазовье!
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27.03.2022 20:20 Ответить
А что, Штаты устроит захват Куйлом "только Донбасса"?
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27.03.2022 19:50 Ответить
Тока хотел сказать. То есть Донбас теперь уже в обменном списке, что ли?
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27.03.2022 20:12 Ответить
Не чув як там в оригіналі, але без контексту звучить максимально тупо.
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27.03.2022 20:15 Ответить
Дійсно вирвано з контексту. Ніякої зради в цих словах немає.
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27.03.2022 20:18 Ответить
надо читать оригинал,а то как переведут
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27.03.2022 20:50 Ответить
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27.03.2022 19:50 Ответить
Що за розмови взагалі? Алло! Гараж!
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27.03.2022 19:51 Ответить
Мокшандія обмежиться розпадом.
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27.03.2022 19:51 Ответить
Наступні кілька днів Сполучені Штати, тісно співпрацюючи з союзниками та українським урядом, шукатимуть докази цих змін Джерело: https://censor.net/ua/n3329086


Це дуже серйозна робота. Продовжуйте.
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27.03.2022 19:51 Ответить
путин в бункере не пускает к себе ваще никого. жрачка вода и бухло доставляют лифтом. при этом пробует на вкус тот кто отправляет. параноя.
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27.03.2022 19:53 Ответить
Куштувати немає сенсу. Можуть траванути ядом з відкладеною дією.Наприклад полонієм.
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27.03.2022 19:59 Ответить
Дебил он. Дебил.
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27.03.2022 20:00 Ответить
Хай мучиться, потвора
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27.03.2022 20:40 Ответить
Я не вірю, що США дозволять нашим можновладцям поступитися Донбасом.... Я тут живу і тому не хочу в це вірити!
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27.03.2022 19:53 Ответить
А чому не можемо ординців навіть з під столиці вибити, не говорячи вже про Маріуполь, не замислювався?
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27.03.2022 20:15 Ответить
ну даже хз, как они могут "запретить" "нашим". вон же ж написали, оружия не даем. посольство убираем, будем искать доказательства, Путин - мясник, но это не совсем то, что мы имели ввиду, он может продолжать в том же духе дальше, но только в своем сарае, а где тот сарай мы не уточним, ему виднее. как-то там готовьтесь к химической и радиационной атаке. с наилучшими пожеланиями, демократы.
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27.03.2022 20:25 Ответить
США ведут какую то двойную игру. Ихние высказывания-предположения воспринимаются как неизбежность.
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27.03.2022 20:55 Ответить
Тобто згідні на окупацію донбасу???
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27.03.2022 19:56 Ответить
Pоссия наняла для войны против войны Украины 800 боевиков исламской шиитской террористической организации "Хезболла". Первые 200 человек должны прибыть 29 марта на авиабазу в Гомельской области.Сегодня у одного из оккупантов в кармане были найдены сирийские деньги. То есть, в Украине точно уже есть или вагнеровцы, или какая-то часть сирийских наемников.
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27.03.2022 20:06 Ответить
Они горят ещё лучше, чем русские. И уровень их боевого духа можно только представить.
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27.03.2022 20:11 Ответить
Ніхто їм не віддасть ні Донбас ні Крим.
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27.03.2022 19:57 Ответить
Наблюдательные какие, может поможете уже тяжёлым наступательным вооружением. Нужна лишь только воля.
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27.03.2022 19:58 Ответить
а перших заяв пуйла для того, аби це зрозуміти, було недостатньо?...
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27.03.2022 19:58 Ответить
Верховна Рада заявила, що відкриття офісу МКЧХ у Ростові легітимізує депортацію українців.

Міжнародний комітет Червоного Хреста днями звернувся до російського МЗС за дозволом відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону. Це потрібно нібито для ефективнішої роботи на Сході України.
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27.03.2022 19:59 Ответить
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27.03.2022 20:22 Ответить
Треба до байденського воєнторгу звернутись. Мають передати нам Трайдентів. Trident англійською - Тризуб. Це ж наша марка. Також непогано було б кілька Полярісів.
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27.03.2022 20:01 Ответить
Та це і ясно. Навіщо їм той схід від слова взагалі. Вони прийшли нищити українців.
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27.03.2022 20:03 Ответить
"Обстановка в сфере безопасности вокруг нашей страны кардинально изменилась и стала намного жестче, не говоря уже об агрессии России в Украине. В этом контексте разработка новой Стратегии национальной безопасности, Оборонного плана и Среднесрочного плана готовности сил обороны является неотложной задачей.", - В воскресенье, 27 марта, премьер-министр Японии, Фумио Кисида,
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27.03.2022 20:03 Ответить
они там еще много про аляску говорят, типа там тоже защищать русских надо
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27.03.2022 20:06 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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27.03.2022 20:15 Ответить
17 тысяч этих тварей уже зачистили в УКРАИНЕ,пусть попробуют дальше сунутся!
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27.03.2022 20:17 Ответить
Яких ще доказів вам потрібно, щоб зрозуміти, що ***** хоче відновити імперію з усіма колоніями (т.зв. "варшавського договору") в межах 1991року?
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27.03.2022 20:20 Ответить
Хватит играться в переговоры, ********** верить нельзя. Этих орков выгонять надо с Украины, в т.ч. с Донбасса и Крыма - точка!!! А вы, если менжуетесь закрыть небо, дайте самолеты и ПВО дальнего действия!!!
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27.03.2022 20:21 Ответить
Как бы очевидно, Чернобыль не Донбас, к примеру...
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27.03.2022 20:26 Ответить
ЗСУ только начала разогреваться и входить во вкус делать жаркое из рашистов.
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27.03.2022 20:29 Ответить
Конечно, млять, власти же раше подарили Юг Украины. Вот увидите, Херсонскую область сольют.
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27.03.2022 20:31 Ответить
та нам не докази потрібні а наступательна зброя
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27.03.2022 20:33 Ответить
Знову про літаки .
Попробую висловити свою думку, а емоційних українців попрошу вдуматись в те, що я напишу, а не "кидатись на ворога".
1. Нам нізащо не дадуть літаки, танки, САУ. Це наступальна зброя, з якою при нинішній ситуації Україна зможе повернути не тільки Донбас, але і Крим.
2. Якщо повернення Донбасу можна буде для рфії ще так-сяк прийняти (якщо ми виконаємо умову обмеження озброєння і нейтрального статусу), то повернення Криму для путіна рівнозначно здачі москви - повна і безапеляційна поразка.
3. Захід такої поразки кремля дуже і дуже боїться, тому, що із 100% вірогідністю прийдеться вступати в збройний конфлікт і з 90% вірогідністю - початок ядерної війни.
4. Про "референдуми". Давайте говорити чесно - ніякого аж супер насильства в цих референдумах не було. Підтасовки результатів - так (для картинки "единогласия"). Але, якщо чесно, то я вважаю, що ті референдуми (якби дійсно були до кінця чесними і прозорими) дали б приблизно такий результат: По Донбасу 55/45, по Криму 70/30 - обидва на користь рфії.
5. Припустим, ми звільнили Крим. І що, нам проводити аналогічний референдум, щоб показати, що жителі нас підтримують? Ну проведем (татари і багато тамішніх українців будуть за) - але знову зробимо картинку вже в нашу користь. Адже Захід, попри неприйняття анексії Криму, прекрасно розуміє, що не все так просто. Якби пробували анексувати захід України - вийшов би пшик навіть під дулами танків.
6. До чого я веду. Колись (десь рік 2006 - 07) я був в Одесі і на парковці у мене зайшла суперечка з моїми приблизно однолітками (старшими людьми) - прихильниками "руського мира".
Я їм тоді привів один "убийственный" аргумент - вони нічого не змогли відповісти - мало не побили мене .
Це якраз стосується того, в якій країні хочуть жити пересічні обивателі (а таких серед населення більшість - можете сперечатись, можете ні). Я їм сказав - пам'ятаєте 90-ті і "притеснение рускоязычных" в Прибалтиці? Скільки було галасу з боку мордора, мало вже війська не ввели. Проходили мітинги, демонстрації...
Як тільки прибалти опинились в ЄС - все як вітром здуло. Вже нема "притеснений и т.д." Тому, що переспектива комфортного і заможнього життя стала реальністю. Все.
7. Як не дивно, але колись К.Маркс видав правильну тезу: "бытие определяет сознание". Україна за 30 років могла стати успішною країною, але на жаль, стала найкорумпоанішою в Європі. Будемо, надіюсь, виправляти - хоча дуже важко. Зараз Україні на підйомі світової підтримки потрібно якомога швидше добитись членства саме в ЄС (з НАТО складніше). І тоді більшість кримчан (і донбасят) скажуть: "ептель - там уже Европа, блин, а мы в гавне. Нее - мы тоже хотим туда".
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27.03.2022 20:43 Ответить
Иди на хер кацапский урод, Донбасс захотело чмо.
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27.03.2022 21:28 Ответить
уважаемый-гляньте на все трезво,еще раз прочтите что я написал и подумайте чем это будет отличаться от минска-2.Особенно после такого кровопролития с обеих сторон.,как будет возможно проконтролировать территорию с полностью враждебным населением ?Или придется держать там целую армию и бороться с местными партизанами-при том оглядываясь на демократические институты?
и не надо рассказывать ,что я кацап -это не так вообще
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27.03.2022 21:53 Ответить
Читай выше, я все высказал.
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27.03.2022 22:04 Ответить
Прочитай ст. 110 ККУ и первый роздел Конституции Украины, она как раз к таким как ты применяется.
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27.03.2022 22:18 Ответить
зеленскому и арахамии перешлите,ему нужнее ,особенно при переговорах-а я высказал свое мнение и не за весь донбасс ,а за лднр в довоенных границах .
И сами подумайте над теми территориями-реально там цугцванг.
Надо выходить из ситуации.
Единственный вариант выхода-это развал рашки,но пока жив фюрер ,этого не будет
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27.03.2022 22:28 Ответить
Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.

Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".
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27.03.2022 22:41 Ответить
Запад(сша и британния) не боится поражения россии-он его жаждет,но вся дипломатия сейчас направлена на то ,что б не вызвать большой войны-т.е.постепенно ,через маленькую дырочку спустить раздутый милитаризованный шар России,а не попытаться разорвать его вызвав непрогнозированную реакцию.
Вот из этого и рассматривайте все деяния Западного альянса.
Это же поражение россии косвенно ослабляет европу и китай,как глобальных конкурентов.
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27.03.2022 21:09 Ответить
Так і я ж про це - вони бояться саме глобальної війни.
І ще один штрих про Європу (стусується насамперед так званих "лідерів" - Німеччини, Франції, Італії. Британія - окремо була завжди). Вони зовсім не зацікавлені, щоб в Європі з'явився потужний конкурент - сильна і успішна Україна (з її величезними ресурсами, як природніми, а більше - людськими). Їх задовольнить більше ресурсна країна-жебрачок з простягнутою рукою.
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27.03.2022 21:53 Ответить
Та тебе послухати так ЄС вже повинен був з нацистською рашкою Україну розірвати на частини. Звідки тільки ви виповзаєте, ви підтерлися армією, мовою, вірою в 19 році, а тепер сидите тут на "вумняках" поносите ЄС та США, зека обирали у президенти...
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27.03.2022 22:23 Ответить
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Ответить
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Ответить
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Ответить
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Ответить
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Ответить
Ну я ж просив емоційних українців у передмові , не знаю, хто ти....
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.

P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
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28.03.2022 00:31 Ответить
Перепрошую за повторення - інтернет завис, в я непомітив - і кілька разів натискав "відправити"
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28.03.2022 00:33 Ответить
Вони ніколи Донбасом і не збиралися задовольнятися. Їм потрібна уся Україна, бо Московія вироджується швидше ніж вони розраховували, а далі і країни Балтії, про Сакаривело та Молдові вже не говорю. Але войовничі амбіції пристаркуватого маразматика Московії ростуть відносно його фобій на зміну місяця
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27.03.2022 20:45 Ответить
* Потрібно Скаратвело і Молдову.
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27.03.2022 21:58 Ответить
Також вона підтвердила, що США не передадуть Україні радянські винищувачі. Конкретна пропозиція Польщі щодо передачі літаків МіГ-29 - це "суверенне рішення".
В самом начале Зеленский просил Байдена передать истребители, Байден отказывался, Зеленский попросил сенаторов - те надавили на Байдена, Байден сказал, что Польша может передать. Польша согласилась, за это ***** пригрозил Польше авиаударами.
Польша, видя нерешительность НАТО и упрямое "открещивание" от военного участия НАТО в этой войне, решила переложить инициативу на Байдена, переправить истребители на немецкую базу НАТО и чтобы Байден организовал их транспортировку оттуда в Украину. Байден, понимая, что снова "съехать" на Польшу не получится, передал Зеленскому категорический отказ.
Теперь Зеленский продолжает просить истребители, а Байден продолжает слать его *****. Слова про "суверенное решение (Польши)" по сути означают "Польша, помните - мы свою позицию уже высказали, недопущение эскалации важнее любых просьб, но на свой страх и риск можете передавать, что угодно".

Кто захочет сказать, что Зеленскому никто не обязан и надо было с 2019 самому всё покупать, просьба ответить - Зеленский сейчас просит 70 истребителей и 200 танков, до него их закупка в таком количестве (или вообще) планировалась?
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27.03.2022 20:58 Ответить
это бред. Нужно говорить о том как освобождать всю территорию Украины. И гнать оккупантов сраной метлой за поребрик
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27.03.2022 21:11 Ответить
знов написано як попало. переклад галімий!
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27.03.2022 21:41 Ответить
То капець.Після того як росія розгромила Харків Сумщину Чернігів руйнує Запоріжжя сидить у Чорнобелі б'є ракетами поЛьвову по Рівненщині руйнує Київщину Миколаївщину вони хотять побачити що росія обмежиться донбасом так ніби воєнні дії не виходили за межі донбасу
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27.03.2022 22:05 Ответить
 
 