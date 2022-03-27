Пока нет доказательств, что Россия ограничится захватом Донбасса, — представительница США при НАТО Смит
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У США пока нет доказательств того, что Россия сосредоточится на захвате Донбассе и ограничится только этим.
Об этом заявила представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По ее словам, у Штатов есть доказательства того, что РФ не достигла своих первоначальных целей — взять Киев через несколько дней.
"Думаю, поэтому Россия делает переоценку, и они указали, что планируют изменить свою тактику. Но давайте пройдет немного времени. Следующие несколько дней Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений", — сказала Смит.
Также она подтвердила, что США не передадут Украине советские истребители. Смит рассказала, что в последние недели было много переговоров с президентом Владимиром Зеленским, который обращался за помощью. Однако конкретное предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29 – это "суверенное решение".
Пожалуйста, подождите...
Це дуже серйозна робота. Продовжуйте.
Міжнародний комітет Червоного Хреста днями звернувся до російського МЗС за дозволом відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону. Це потрібно нібито для ефективнішої роботи на Сході України.
Попробую висловити свою думку, а емоційних українців попрошу вдуматись в те, що я напишу, а не "кидатись на ворога".
1. Нам нізащо не дадуть літаки, танки, САУ. Це наступальна зброя, з якою при нинішній ситуації Україна зможе повернути не тільки Донбас, але і Крим.
2. Якщо повернення Донбасу можна буде для рфії ще так-сяк прийняти (якщо ми виконаємо умову обмеження озброєння і нейтрального статусу), то повернення Криму для путіна рівнозначно здачі москви - повна і безапеляційна поразка.
3. Захід такої поразки кремля дуже і дуже боїться, тому, що із 100% вірогідністю прийдеться вступати в збройний конфлікт і з 90% вірогідністю - початок ядерної війни.
4. Про "референдуми". Давайте говорити чесно - ніякого аж супер насильства в цих референдумах не було. Підтасовки результатів - так (для картинки "единогласия"). Але, якщо чесно, то я вважаю, що ті референдуми (якби дійсно були до кінця чесними і прозорими) дали б приблизно такий результат: По Донбасу 55/45, по Криму 70/30 - обидва на користь рфії.
5. Припустим, ми звільнили Крим. І що, нам проводити аналогічний референдум, щоб показати, що жителі нас підтримують? Ну проведем (татари і багато тамішніх українців будуть за) - але знову зробимо картинку вже в нашу користь. Адже Захід, попри неприйняття анексії Криму, прекрасно розуміє, що не все так просто. Якби пробували анексувати захід України - вийшов би пшик навіть під дулами танків.
6. До чого я веду. Колись (десь рік 2006 - 07) я був в Одесі і на парковці у мене зайшла суперечка з моїми приблизно однолітками (старшими людьми) - прихильниками "руського мира".
Я їм тоді привів один "убийственный" аргумент - вони нічого не змогли відповісти - мало не побили мене .
Це якраз стосується того, в якій країні хочуть жити пересічні обивателі (а таких серед населення більшість - можете сперечатись, можете ні). Я їм сказав - пам'ятаєте 90-ті і "притеснение рускоязычных" в Прибалтиці? Скільки було галасу з боку мордора, мало вже війська не ввели. Проходили мітинги, демонстрації...
Як тільки прибалти опинились в ЄС - все як вітром здуло. Вже нема "притеснений и т.д." Тому, що переспектива комфортного і заможнього життя стала реальністю. Все.
7. Як не дивно, але колись К.Маркс видав правильну тезу: "бытие определяет сознание". Україна за 30 років могла стати успішною країною, але на жаль, стала найкорумпоанішою в Європі. Будемо, надіюсь, виправляти - хоча дуже важко. Зараз Україні на підйомі світової підтримки потрібно якомога швидше добитись членства саме в ЄС (з НАТО складніше). І тоді більшість кримчан (і донбасят) скажуть: "ептель - там уже Европа, блин, а мы в гавне. Нее - мы тоже хотим туда".
и не надо рассказывать ,что я кацап -это не так вообще
И сами подумайте над теми территориями-реально там цугцванг.
Надо выходить из ситуации.
Единственный вариант выхода-это развал рашки,но пока жив фюрер ,этого не будет
Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.
Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".
Вот из этого и рассматривайте все деяния Западного альянса.
Это же поражение россии косвенно ослабляет европу и китай,как глобальных конкурентов.
І ще один штрих про Європу (стусується насамперед так званих "лідерів" - Німеччини, Франції, Італії. Британія - окремо була завжди). Вони зовсім не зацікавлені, щоб в Європі з'явився потужний конкурент - сильна і успішна Україна (з її величезними ресурсами, як природніми, а більше - людськими). Їх задовольнить більше ресурсна країна-жебрачок з простягнутою рукою.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
Я до речі в 2019 голосував за Порошенка і всім знайомим говорив, хто підтримував Зе - ви ще пожалієте про своє голосування "за простого хлопця по пріколу". І януковича я не обирав...
А на рахунок мого комента - просив же - читайте уважно:
1. Де там є, що я "поношу" (до речі - русизм) ЄС????? У п.7 я закликаю до найшвидшого вступу до ЄС! А про так званих "країн-лідерів" ЄС - це правда. Вони не хочуть послаблення свого впливу на інші країни ЄС.
2. При чім тут США ?(чи ти писав швидко по методичці і навіть не побачив, що про США я не писав?). У контексті України і її місця в Європейській спільноті, США навпаки вигідно мати сильну Україну (про протистояння з рфією - це також, але окремо), щоб послабити позиції Німеччини і Франції, які часто йдуть врозріз з позиціями США.
P.S.
Тут на форумі досить таких, як ти. Буду спеціально збирати ваші гавкучі коменти на різну тематику і від різних ніків. А потім опублікую форумчанам - найдіть десять відмінностей.
В самом начале Зеленский просил Байдена передать истребители, Байден отказывался, Зеленский попросил сенаторов - те надавили на Байдена, Байден сказал, что Польша может передать. Польша согласилась, за это ***** пригрозил Польше авиаударами.
Польша, видя нерешительность НАТО и упрямое "открещивание" от военного участия НАТО в этой войне, решила переложить инициативу на Байдена, переправить истребители на немецкую базу НАТО и чтобы Байден организовал их транспортировку оттуда в Украину. Байден, понимая, что снова "съехать" на Польшу не получится, передал Зеленскому категорический отказ.
Теперь Зеленский продолжает просить истребители, а Байден продолжает слать его *****. Слова про "суверенное решение (Польши)" по сути означают "Польша, помните - мы свою позицию уже высказали, недопущение эскалации важнее любых просьб, но на свой страх и риск можете передавать, что угодно".
Кто захочет сказать, что Зеленскому никто не обязан и надо было с 2019 самому всё покупать, просьба ответить - Зеленский сейчас просит 70 истребителей и 200 танков, до него их закупка в таком количестве (или вообще) планировалась?