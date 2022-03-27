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"Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - взятый в плен в Мариуполе оккупант Антимонов написал письмо жене. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Мариуполя захватили в плен российского офицера лейтенанта Антимонова.
Об этом в фейсбуке сообщил Иван Богдан, передает Цензор.НЕТ.
"Российский кадровый офицер лейтенант Антимонов А., который находится в плену в Мариуполе, написал письмо родным. Видео с врагом Украины ожидайте на официальных сайтах СБУ", - говорится в сообщении.
В письме к жене оккупант выражает надежду на возвращение домой после обмена пленными и просит обратиться за помощью к знакомым для содействия этому.
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Топ комментарии
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий27.03.2022 20:14
+26 Red_Sky_On
показать весь комментарий27.03.2022 20:15
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Йому там то стінки прислонять. Як мінімум, останій азовець-захисник Марика "подарує" йому лимонку під ноги
Сегодня президент Украины дал интервью российским оппозиционным журналистам. Главный половой орган российской цензуры тут же запретил трансляцию интервью и разразился угрозами.
Они настолько боятся правды, что пытаются держать всю рашку в информационном вакууме. И это происходит в 21-м веке. Тупорылые, ******.
вони зовсім відрізняються від полонених, захоплених ЗСУ. Міноборони дало жорсткий наказ тероборонцям не постити фотки полонених рашистів, це сильний удар по іміджу країни
бо в ЗСУ є контроль і "обліко морале"
тонкий натяк зрозумів? краще помовчи
командир 8-ї армії Мізінцев
це саме він у 2017 звільнив Алеппо від мирного населення
Фантазёр, однако.
Нах ты там кому нужен?
Но родина тебя не бросит, она тебя только кинет и продинамит.