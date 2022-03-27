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"Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - взятый в плен в Мариуполе оккупант Антимонов написал письмо жене. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Мариуполя захватили в плен российского офицера лейтенанта Антимонова.

Об этом в фейсбуке сообщил Иван Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Российский кадровый офицер лейтенант Антимонов А., который находится в плену в Мариуполе, написал письмо родным. Видео с врагом Украины ожидайте на официальных сайтах СБУ", - говорится в сообщении.

Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют, - взятый в плен в Мариуполе оккупант Антимонов написал письмо жене 01

В письме к жене оккупант выражает надежду на возвращение домой после обмена пленными и просит обратиться за помощью к знакомым для содействия этому.

Также смотрите: Украинские воины взяли в плен группу оккупантов во время освобождения Ольховки в Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
Героїчним захисникам Маріуполя-респект...
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27.03.2022 20:14
+26
Ждите, скоро вернусь.... Оптимист он чересчур уверенный!
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27.03.2022 20:15
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Героїчним захисникам Маріуполя-респект...
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27.03.2022 20:14 Ответить
Не думаю что жена рада денег не получит. Не чего личного это просто бизнес.
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27.03.2022 20:15 Ответить
Ждите, скоро вернусь.... Оптимист он чересчур уверенный!
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27.03.2022 20:15 Ответить
Та це передсмертна записка.
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27.03.2022 20:48 Ответить
Падаль кацапская не должна вернуться домой , а потеряться где то по дороге 🙁
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27.03.2022 20:15 Ответить
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27.03.2022 20:16 Ответить
Ну да. Шли к бабушке, а там - серый волк. И чего у той "бабушки" такие большие зубы....
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27.03.2022 20:23 Ответить
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27.03.2022 20:29 Ответить
шикарная картинка, можно, себе утащу? Для общения с некоторыми родственничками пригодится)
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27.03.2022 22:04 Ответить
Жене покуй на тебя, расейский дегенерат, ее политрук имеет, они ждут, когда ты здохнешь, чтобы получить пару рублей и пропить их!
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27.03.2022 20:17 Ответить
він сподівається на обмін?
Йому там то стінки прислонять. Як мінімум, останій азовець-захисник Марика "подарує" йому лимонку під ноги
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27.03.2022 20:17 Ответить
Коли відстроїш все, тоді і обміняємо.
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27.03.2022 20:17 Ответить
...якщо не здохне в процесі, що більше вірогідніше
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27.03.2022 20:36 Ответить
Роскомпозор требует от российских СМИ не показывать интервью Владимира Зеленского

Сегодня президент Украины дал интервью российским оппозиционным журналистам. Главный половой орган российской цензуры тут же запретил трансляцию интервью и разразился угрозами.

Они настолько боятся правды, что пытаются держать всю рашку в информационном вакууме. И это происходит в 21-м веке. Тупорылые, ******.
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27.03.2022 20:17 Ответить
Їй нема коли фігньою займатись, вона стоїть в черзі за цукром
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27.03.2022 20:19 Ответить
капец почерк. и это взрослый человек. кошмар
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27.03.2022 20:19 Ответить
Я мля не знаю.... Ну зря все это украинцы делают. В ордло нашим пленным дают позвонить домой с одной целью, чтоб родные деньги привезли за выкуп. А мы......нет слов.
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27.03.2022 20:20 Ответить
ти бачив полонених рашистів, яких захопила ТрО чи цивільні?
вони зовсім відрізняються від полонених, захоплених ЗСУ. Міноборони дало жорсткий наказ тероборонцям не постити фотки полонених рашистів, це сильний удар по іміджу країни
бо в ЗСУ є контроль і "обліко морале"
тонкий натяк зрозумів? краще помовчи
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27.03.2022 20:26 Ответить
Что ты гонишь,какой приказ? Пленных кацапов показывают везде где только можно.Во всех СМИ,инете,ТВ. Какой имидж ? Их должен видеть весь мир,это доказательства в суде. Слушай,лучше сам помолчи.
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27.03.2022 20:48 Ответить
..а Ви напряжіть залишки мозку і попробуйте зрозуміти, що Вам написали вище!! Якщо зможете...))))
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27.03.2022 20:57 Ответить
Да при чем тут вообще фотки? Я не писал про фото,я писал про гуманное и толирантное обращение с врагом.
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27.03.2022 21:11 Ответить
...Повторюю!! Попробуйте зрозуміти на що натякає чоловік...що написав Вам вище! Я бачу Ви зовсім не розумієте про що мова!.... тому моє питання про залишки мозку як ніколи стає актуальним...!! Для Вас !!!
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27.03.2022 21:18 Ответить
..а про гуманное и толИрантное обращение с врагом может говорить только тот..кто НИКОГДА не видел убитых детей... и не слышал свист пуль... Вытри сопли **ГУМАНИСТ**...и действительно тупо промолчи.
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27.03.2022 21:21 Ответить
У тебя самого мозг еще остался или нет? Ты читал мой первый пост? лижбы влезть в разговор.
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27.03.2022 21:29 Ответить
..повторяю для ОСОБо ТУПЫХ!!! и на понятном тебе псячем языке!!! Тех кого вылавливают ТРо и местные жители... избивают и калечат до неузнаваемости. Порой даже и до плена дело не доходит. Поэтому и не афишируют фото. ВСУ толерантная организация и держит имидж. И второе! Цензор не место для ЛИЧНЫХ разговоров... Если до тебя это до сих пор не дошло..то вопрос о остатках мозга уже не поднимается! И третье! Есть книжечка такая..**Букварь**. Рекомендую начать изучать...Тут надеюсь мозгов хватит..чтобы научиться писать правильно слова толИрантное.... лижбы...)))
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27.03.2022 21:43 Ответить
Да я все понял.Счастливое сытое детство,отличник в школе,изучение ненавистного псячего языка,отличное изучение русского букваря и т.д. А про не всех пленных я знаю и без тебя.Только кацапы незнают про "не всех пленных",иначе они боялись бы сюда идти.
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27.03.2022 22:06 Ответить
..да нет ..дружочек... Обыкновенное советское детство в голодных 60-х... Обыкновенная школа... военное училище.. академия и ДВЕ войны... ещё до развала сраного совка... А о пленных ти НИХЕРА не знаешь ибо ты их НИКОГДА не видел. И не видел..как простые спокойные люди становятся зверьми и не щадят никого. А этих руснявых пленных просто надо поставит у КПП на польской границе и посавить тебя ..убогого.... рядом..чтобы просто ПОСМОТРЕЛ!!! Тебя на много не хватит... Сознание потенряешь и обосцышься ещё от увиденного. И с твоими мыслишками... есть резон просто молчать. Подрастёшь.. перестанешь сопли пускать... тогда и возможно что то поймёшь.
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27.03.2022 22:12 Ответить
Так я и говорю...Отличник боевой и политической подготовки СССР. А где две войны были?
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27.03.2022 22:31 Ответить
..видишь..как ты успешно демонстрируешь свой идиотизм! Вот так в ответах и вопросах и присутствие врачей не требуется. Давай..убогое! Плохо то..что вас очень много в Украине... безмозглых желудков на ногах... )))
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27.03.2022 23:31 Ответить
И очень хорошо, что таких как ты мало.
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28.03.2022 06:27 Ответить
Маріуполь штурмує 8-а армія орків
командир 8-ї армії Мізінцев
це саме він у 2017 звільнив Алеппо від мирного населення
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27.03.2022 20:22 Ответить
Бажаю цьому Мізінцеву здохнути під Маріуполем.
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27.03.2022 21:35 Ответить
ответ: " небыло у меня никогда никакого антимонова антона"
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27.03.2022 20:22 Ответить
Видавати,тільки,тушкою
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27.03.2022 20:29 Ответить
Самка антимонова стоя раком перед Арменом пустила скупую слезу.😥
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27.03.2022 20:34 Ответить
Відосік зняли,й загубили підчас бомбардування
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27.03.2022 20:41 Ответить
"Ждите, скоро вернусь".

Фантазёр, однако.
Нах ты там кому нужен?
Но родина тебя не бросит, она тебя только кинет и продинамит.
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27.03.2022 20:45 Ответить
Ждет он падла! Ты молись, что бы тебя не расстреляли за твои делишки.
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27.03.2022 20:58 Ответить
 
 