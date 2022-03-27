Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона. ФОТО

Боец одного из подразделений ВСУ, выполняющего боевые задания, Вадим Саввон выразил благодарность всем, кто помог с обеспечением воинов, а также попросил помочь в сборе средств для приобретения дрона с тепловизором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Приводим сообщение Вадима полностью: "Немного есть времени, отчитываюсь. Хотя это все о благодарности. Вам - от нас.

На пожертвования от вас, мои дорогие невероятные друзья, был приобретен уже не один автомобиль. А три. Также к этому делу приобщилась Diana Makarova. Еще один скоро будет от "Повернись живим".

Читайте также: Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY

Всем автомобилям проведены текущие ремонты и ТО. Поблагодарили Маричку из Подола и Alexandr Rogochiy из Днепра. Это очень важно. Основные агрегаты в оперативных автомобилях должны работать безотказно. Пусть будет немытый, без капота, например, но переместить группу из точки А в точку Б должен быстро и надежно. Также приобретены ключи, лейки, домкраты. И пахучки-вонючки.

Волонтеры с медициной помогают, но также было уже три текущие закупки лекарств, и тоже за счет вашей помощи. Когда бойцы болеют, препараты нужны вчера, сами понимаете. То же самое и с гаджетами, которые время от времени гибнут в столкновениях с врагами и обстоятельствами, как и квадрокоптеры и автомобили".









"Порадовала родная Запорожская ОГА, которая нашла возможность и поделилась крайне актуальными для передовой средствами связи Starlink от Илона Маска. Жму руку всем приобщившимся, Геннадий, Илья, Зинаида Михайловна - обнимаю!"

Комплекты доставлены, развернуты и уже работают. В США и Канаде, при предоплате люди по полгода ждут их, а мы, благодаря землякам-запорожцам, имеем их уже! В нынешних условиях важность надежных и передовых технологий переоценить сложно. Они спасают жизнь и приближают позитив!" – добавил воин.

"Сегодня утром выпала удача. В одном из Эпицентров нашли остатки панам и кепок от Проф1Груп. Потребность подразделения полностью не перекрываем, но 23 козака будут с летним головным убором и, конечно, будем искать еще. Скоро будет тепло, бойцам как раз то, что нужно. Чек почти 7 тыс. грн", - написал Саввон, уточнив, что сейчас на карточке чуть больше 20 тыс. гривен.

Сейчас идет сбор средств на дрон "Аутел" с тепловизором.

ПриватБанк: 5168745605469854

Саввон Вадим Николаевич.





