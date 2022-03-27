РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4904 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 053 16
помощь (6294) волонтеры (2545) ВСУ (5210)

Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Боец одного из подразделений ВСУ, выполняющего боевые задания, Вадим Саввон выразил благодарность всем, кто помог с обеспечением воинов, а также попросил помочь в сборе средств для приобретения дрона с тепловизором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Приводим сообщение Вадима полностью: "Немного есть времени, отчитываюсь. Хотя это все о благодарности. Вам - от нас.

На пожертвования от вас, мои дорогие невероятные друзья, был приобретен уже не один автомобиль. А три. Также к этому делу приобщилась Diana Makarova. Еще один скоро будет от "Повернись живим".

Читайте также: Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY

Всем автомобилям проведены текущие ремонты и ТО. Поблагодарили Маричку из Подола и Alexandr Rogochiy из Днепра. Это очень важно. Основные агрегаты в оперативных автомобилях должны работать безотказно. Пусть будет немытый, без капота, например, но переместить группу из точки А в точку Б должен быстро и надежно. Также приобретены ключи, лейки, домкраты. И пахучки-вонючки.

Волонтеры с медициной помогают, но также было уже три текущие закупки лекарств, и тоже за счет вашей помощи. Когда бойцы болеют, препараты нужны вчера, сами понимаете. То же самое и с гаджетами, которые время от времени гибнут в столкновениях с врагами и обстоятельствами, как и квадрокоптеры и автомобили".

Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 01
Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 02
Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 03
Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 04

"Порадовала родная Запорожская ОГА, которая нашла возможность и поделилась крайне актуальными для передовой средствами связи Starlink от Илона Маска. Жму руку всем приобщившимся, Геннадий, Илья, Зинаида Михайловна - обнимаю!"

Комплекты доставлены, развернуты и уже работают. В США и Канаде, при предоплате люди по полгода ждут их, а мы, благодаря землякам-запорожцам, имеем их уже! В нынешних условиях важность надежных и передовых технологий переоценить сложно. Они спасают жизнь и приближают позитив!" – добавил воин.

Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 05

"Сегодня утром выпала удача. В одном из Эпицентров нашли остатки панам и кепок от Проф1Груп. Потребность подразделения полностью не перекрываем, но 23 козака будут с летним головным убором и, конечно, будем искать еще. Скоро будет тепло, бойцам как раз то, что нужно. Чек почти 7 тыс. грн", - написал Саввон, уточнив, что сейчас на карточке чуть больше 20 тыс. гривен.

Сейчас идет сбор средств на дрон "Аутел" с тепловизором.

ПриватБанк: 5168745605469854

Саввон Вадим Николаевич.

Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 06
Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 07
Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона 08
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Українську незламну націю ніколи не здолати та не перемогти...
показать весь комментарий
27.03.2022 20:27
+13
Я конечно все понимаю, что купить ПВО и танки проблематично для нашей власти. Хотя можно еще поспорить. Но с каких пор Алиекспрес запретил в Украину поставки китайских любительских дронов. Неужели трудно закупить пару тысяч дронов тем более что деньги нам международные партнеры выделяют. Тут каждый день на счету, а наши бойцы собирают деньги на даже такую казалось бы ерунду чтобы не быть слепым на фронте.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:35
+6
у али проблемы с логистикой. но меня интересует не это. приходят миллионы долл. помощи. и где они. почему просят у тебя и меня?
показать весь комментарий
27.03.2022 20:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українську незламну націю ніколи не здолати та не перемогти...
показать весь комментарий
27.03.2022 20:27 Ответить
+
показать весь комментарий
27.03.2022 20:33 Ответить
Я конечно все понимаю, что купить ПВО и танки проблематично для нашей власти. Хотя можно еще поспорить. Но с каких пор Алиекспрес запретил в Украину поставки китайских любительских дронов. Неужели трудно закупить пару тысяч дронов тем более что деньги нам международные партнеры выделяют. Тут каждый день на счету, а наши бойцы собирают деньги на даже такую казалось бы ерунду чтобы не быть слепым на фронте.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:35 Ответить
А в цей час Єрмак обіцяє виагороду тому з бізнесів,що піде з РФ,більше немає нащо витрачати кошти.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:37 Ответить
купи
і передай
мовчки
показать весь комментарий
27.03.2022 20:37 Ответить
Теперь это уже понятно, деньги перечисляю конкретным людям. Но куда делось то, что перечислял на счета Привата, как на "Допомогу ЗСУ"?
показать весь комментарий
27.03.2022 20:53 Ответить
Купи і передай -мовчки

Іди воюй без того що тобі треба і помри мовчки

Дивись об'єднанні новини від медвечуковских журнашлюх та **********- мовчки

Дивись на падаляків і агрохімій, які здають інтереси України -мовчки

Дивись на Миколаївського тік-токера, а не на генерала який керує військами там, і якого судили ні за що - мовчки

Дивись на п#здобола дристовіча, і забудь що він казав про наших війскових - мовчки

І таких "мовчки" можна перераховувати ще дуже довго. А не нагадує вам це одну країну з дикими орками?
показать весь комментарий
27.03.2022 20:53 Ответить
у али проблемы с логистикой. но меня интересует не это. приходят миллионы долл. помощи. и где они. почему просят у тебя и меня?
показать весь комментарий
27.03.2022 20:38 Ответить
С китайскими дронами с Али могут быть проблемы. Ниже написал, почему.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:50 Ответить
Слава України!!!Героям Слава!!!Все Буде Україна!!!Заможна і Незалежна!!! С нами Бог
показать весь комментарий
27.03.2022 20:39 Ответить
Знову люди допомагають чим тільки можуть нашим героям, а хтось продовжує своє трьох річне "підняття економіки" і набиття карманів.
гЕтьманцев: " виділення 50мрд на ЗСУ - це популізм однієї партії"
показать весь комментарий
27.03.2022 20:40 Ответить
Роман Донік


@donikroman

·
26 мар.




показать весь комментарий
27.03.2022 20:43 Ответить
Я не знаю, насколько это правдивая информация, но читал что китайский производитель DJI (на фото есть дрон Mavic) предоставил параше программу отслеживания своих дронов, которая позволяет находить дроны, находящиеся поблизости, отслеживать маршруты их передвижения и местоположения операторов дронов. Технически это возможно.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:46 Ответить
більше про це https://www.theverge.com/22985101/dji-aeroscope-ukraine-russia-drone-tracking Якщо є можливість, краще купляти та застосовувати Autel дрони. Це американска компанія (китайске виробництво не важливе, головне щоб вони не мали доступу до програмного забеспечення)

показать весь комментарий
27.03.2022 21:50 Ответить
В мене є dji fpv, заявлена дальність 6км, з 3d окулярами. Якщо є куди примінить - готовий передать
показать весь комментарий
27.03.2022 20:48 Ответить
+
показать весь комментарий
27.03.2022 20:52 Ответить
 
 