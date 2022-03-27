Одно из боевых подразделений благодарит всех, кто поддерживает его бойцов, и просит помочь с покупкой дрона. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Боец одного из подразделений ВСУ, выполняющего боевые задания, Вадим Саввон выразил благодарность всем, кто помог с обеспечением воинов, а также попросил помочь в сборе средств для приобретения дрона с тепловизором.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Приводим сообщение Вадима полностью: "Немного есть времени, отчитываюсь. Хотя это все о благодарности. Вам - от нас.
На пожертвования от вас, мои дорогие невероятные друзья, был приобретен уже не один автомобиль. А три. Также к этому делу приобщилась Diana Makarova. Еще один скоро будет от "Повернись живим".
Всем автомобилям проведены текущие ремонты и ТО. Поблагодарили Маричку из Подола и Alexandr Rogochiy из Днепра. Это очень важно. Основные агрегаты в оперативных автомобилях должны работать безотказно. Пусть будет немытый, без капота, например, но переместить группу из точки А в точку Б должен быстро и надежно. Также приобретены ключи, лейки, домкраты. И пахучки-вонючки.
Волонтеры с медициной помогают, но также было уже три текущие закупки лекарств, и тоже за счет вашей помощи. Когда бойцы болеют, препараты нужны вчера, сами понимаете. То же самое и с гаджетами, которые время от времени гибнут в столкновениях с врагами и обстоятельствами, как и квадрокоптеры и автомобили".
"Порадовала родная Запорожская ОГА, которая нашла возможность и поделилась крайне актуальными для передовой средствами связи Starlink от Илона Маска. Жму руку всем приобщившимся, Геннадий, Илья, Зинаида Михайловна - обнимаю!"
Комплекты доставлены, развернуты и уже работают. В США и Канаде, при предоплате люди по полгода ждут их, а мы, благодаря землякам-запорожцам, имеем их уже! В нынешних условиях важность надежных и передовых технологий переоценить сложно. Они спасают жизнь и приближают позитив!" – добавил воин.
"Сегодня утром выпала удача. В одном из Эпицентров нашли остатки панам и кепок от Проф1Груп. Потребность подразделения полностью не перекрываем, но 23 козака будут с летним головным убором и, конечно, будем искать еще. Скоро будет тепло, бойцам как раз то, что нужно. Чек почти 7 тыс. грн", - написал Саввон, уточнив, что сейчас на карточке чуть больше 20 тыс. гривен.
Сейчас идет сбор средств на дрон "Аутел" с тепловизором.
ПриватБанк: 5168745605469854
Саввон Вадим Николаевич.
Пожалуйста, подождите...
і передай
мовчки
Іди воюй без того що тобі треба і помри мовчки
Дивись об'єднанні новини від медвечуковских журнашлюх та **********- мовчки
Дивись на падаляків і агрохімій, які здають інтереси України -мовчки
Дивись на Миколаївського тік-токера, а не на генерала який керує військами там, і якого судили ні за що - мовчки
Дивись на п#здобола дристовіча, і забудь що він казав про наших війскових - мовчки
І таких "мовчки" можна перераховувати ще дуже довго. А не нагадує вам це одну країну з дикими орками?
гЕтьманцев: " виділення 50мрд на ЗСУ - це популізм однієї партії"
@donikroman
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26 мар.