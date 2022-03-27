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Новости Война в Украине
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ФСБ (1866) вербовка (218) Христо Грозев (55)

Было 150 офицеров ФСБ с неограниченными бюджетами для вербовки украинцев для госпереворота, были израсходованы миллиарды долларов, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грозев

Журналисты Bellingcat и The Insider готовят новое расследование, которое расскажет, как ФСБ создавала и финансировала в Украине различных политических деятелей, которые должны были осуществить госпереворот после вторжения российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сам Грозев заявил в интервью изданию "Продолжение следует".

"Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Они вербовали на бумаге, и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Тайланде, на Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличными", - рассказал расследователь Христо Грозев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска меняют стратегию: хотят оцепить каждую позицию двумя кольцами обороны, - Грозев
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Топ комментарии
+41
вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах, на Кіпрі
*********
А у Омані?
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27.03.2022 20:41
+41
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27.03.2022 20:48
+33
ОПЗЖ - вся скопом отримувала бабло , за здачу України 😡
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27.03.2022 20:42
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Про вагнеровцев что-то слышно?
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27.03.2022 20:40 Ответить
Их наверное уже грохнули за месяц. Грозев может сдавать расследование в печку.
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27.03.2022 20:42 Ответить
Нехай і грохнули.Нам цікаво погляд на дії української влади.
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27.03.2022 20:49 Ответить
Тим більше без шансів. Дерьмак вже забашляв.
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27.03.2022 20:54 Ответить
Кого грохнули , ОПЗЖ?
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27.03.2022 20:53 Ответить
Вопрос был про вагнеровцев.
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27.03.2022 20:57 Ответить
Извини , не понял 😠
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27.03.2022 21:13 Ответить
Орбана не забути.
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27.03.2022 20:40 Ответить
Очередное расследование-информшум,как и с "вагнеровцами".
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27.03.2022 20:40 Ответить
Никто не забыт и ничто не забыто 😠
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27.03.2022 20:46 Ответить
Этот грозев сказал 6 марта, что у рашки запасов на пару дней войны. Так, что пошел на хер клоун
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27.03.2022 20:41 Ответить
Он такого не говорил. Не нужно выдавать желаемое за действительное.
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27.03.2022 21:00 Ответить
Ну ты фейкомет
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27.03.2022 21:57 Ответить
вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Тайланді, на Мальдівах, на Кіпрі
*********
А у Омані?
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27.03.2022 20:41 Ответить
Сядут підери усе.
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27.03.2022 20:43 Ответить
ОПЗЖ - вся скопом отримувала бабло , за здачу України 😡
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27.03.2022 20:42 Ответить
вони і полетіли перед початком війни чи не всі на зустрічи з кураторами
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27.03.2022 20:55 Ответить
левова частка цього бюджету пішла на плювання лайном в Зеленського і його команду
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27.03.2022 20:42 Ответить
З 2014 року ?
Здається тоді був інший президент, якого всебічно поливали брудом.
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27.03.2022 20:46 Ответить
Тоді і сьогодні продовжують поливати брудом Президента Порошенка ,
а вашого бубочку ніхто не чіпав і не чіпає , так як чутно смердітиме 😡
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27.03.2022 20:49 Ответить
Amber, ти знову помилився віконцем! Бубочка для Ksenia - не "ваш"
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27.03.2022 21:12 Ответить
Та ні , моя відповідь не стосується коментаря Ксеніі , а Alter Nator 😕
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27.03.2022 21:25 Ответить
Так он сам лично,видимо, за эти деньги старался,как мог на форуме
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27.03.2022 20:49 Ответить
Зеленського "поливали" з 2014 року за гроші кремля?
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27.03.2022 20:57 Ответить
Бред сивої кобили не неси , ботяра 😠
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27.03.2022 21:02 Ответить
Шо, і тебе забризкало?
Утрись, вони вони за три роки того заслуговують...
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27.03.2022 20:48 Ответить
и на тебя плюют...!
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27.03.2022 20:55 Ответить
Нехай цей гнус відповість хто дав команду розмінувати вихід з Криму.
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27.03.2022 20:58 Ответить
Вони справжні пуйловці
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27.03.2022 20:42 Ответить
Що потрібно зробити: Звертатися до СБУ. Погодьтеся з росіянами у всьому. Вимагайте передоплату. Отримавши гроші, перерахуйте гроші українським військовим.
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27.03.2022 20:43 Ответить
Нужно хорошо прошерстить в первую очередь наших СБУшников через детектор. Многие из них работали на окупантов и ждали вторжение. Так же некоторые СБУшники говорили что сопротивление бесполезно, и за 2 дня все закончится вместо того чтобы защищать страну.
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27.03.2022 20:49 Ответить
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27.03.2022 20:46 Ответить
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27.03.2022 20:48 Ответить
У арахамии предел - это директор рынка.
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27.03.2022 20:52 Ответить
Вы явно переоцениваете его возможностей, в лучшем случае билетёром в общественном туалете
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27.03.2022 21:45 Ответить
там самий головний кацапів проводив зустріч, по рангу бубочки.
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27.03.2022 23:00 Ответить
ні, його рівень палатка для торгівлі кінзою. Директором ринку не може бути, бо вкраде бабло, яке ще не надійшло, авансом.
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27.03.2022 23:02 Ответить
начальник виборчого штабу януковича для таких як ти, безумовний авторитет, слухайся його
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27.03.2022 20:56 Ответить
Біогафією Подоляка та його роботодавцями поцікавтесь.
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27.03.2022 21:00 Ответить
Алла, Ваша порада - даремна; бо боти подляка - найупоротіші боти в світі!
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27.03.2022 21:16 Ответить
Подоляк теж у штабі ригів працював, якщо що...
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27.03.2022 21:13 Ответить
Это интервью вы увидите в августе... или ноябре, главное интрига!
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27.03.2022 20:48 Ответить
Они и сейчас работают. Например банят коменты на цензоре.
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27.03.2022 20:49 Ответить
...і пишуть коменти кацапською мовою
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27.03.2022 20:51 Ответить
можу і солов'їною. Але російске лайно клює краще на російску мову.
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27.03.2022 21:00 Ответить
Овца хорош за это сорить украинцев, , 80% наших солдат что сейчас воюют говорят по русски, а те что квартиры сдают беженцам по 1000 дол, на каком говорят??
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27.03.2022 21:01 Ответить
И пердят, наверное, громче, чем сам Подоляк... Угадал?
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27.03.2022 20:56 Ответить
А зараз вони де ділись?
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27.03.2022 20:49 Ответить
Ну чого це на папері. 100% кілько з ОП таки завербували. І в СБУ.
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27.03.2022 20:52 Ответить
Теперь понятно почему Шуфрич снова и снова возвращался в студию после того как ему били морду.
Все это опэзэже было куплено с потрохами ФСБ.
Их всех можно брать прямо сейчас и допрашивать.
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27.03.2022 20:53 Ответить
Отакої! Невже розікрали усьо і баканову нічого не перепало?
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27.03.2022 20:56 Ответить
Оце так-так :фсб буде зараз дерти ківу на ремені.....а де дрг,а де переворот......хоч би не наклало на себе руки-росіянці не таких на скрепи пускали ,і убогеньких теж...гАДЯ,білецька -страшко!
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27.03.2022 20:57 Ответить
И тут обосрались..
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27.03.2022 20:59 Ответить
Сьогодні одного колаборанта заарештували , який роками являвся
ФСБшним інформатором- це Михайло Погребинський ( політоЛОХ
Медведчука ),бородате чувирло😡
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27.03.2022 21:00 Ответить
... і патлате.
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27.03.2022 23:04 Ответить
🤣можливо і патлате - не придивлявся
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27.03.2022 23:33 Ответить
когда американци вивезут Фирташа в Гуантанамо, станут известни настоящие имена фсбшних штирлецов, окопавшихся в Украине
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27.03.2022 21:06 Ответить
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27.03.2022 21:08 Ответить
Ну хоч в чомусь корупція допомогла світові.
Принаймні Україні.
Ура російській корупції!!!
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27.03.2022 21:08 Ответить
Они всё разворовали, путин! Расстреляй их!
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27.03.2022 21:10 Ответить
Капітуляція Рашки має бути супроводжена двома безумовними пунктами:
1. Роззброєння ЯО та передача його до США.
2. Розсекречення архівів ФСБ та передача їх Великобританії.
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27.03.2022 21:34 Ответить
невеличке уточнення...
1. Роззброєння ЯО та передача його до США. України (вона цього заслуговує)
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27.03.2022 21:55 Ответить
Ти з глузду з'їхав?
Ми з Чорнобилем справитись самі не можемо!
А ти пропонуєш таке...
Там скоріш всього 80-90% можно тільки УТЕЛІЗУВАТИ, тому, що зберігати або використовувати його просто небезпечно для нас самих!
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27.03.2022 22:05 Ответить
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:24 Ответить
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:24 Ответить
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:25 Ответить
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:25 Ответить
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:27 Ответить
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:27 Ответить
Як варіант передача тактичного ЯО, з ним ми безперечно впораємся.
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28.03.2022 00:50 Ответить
Щоб якась обізяна типу арохамії грозилась шантажувати весь світ?
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28.03.2022 10:23 Ответить
Щоб якась обізяна типу арохамії грозилась шантажувати весь світ?
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28.03.2022 10:23 Ответить
так, було витрачено десь 4-5 млрд. баксів протягом 8-ми років. тобто 500-600 млн. баксів в рік, що в межах України з її ввп біля 130-150! млрд. баксів в рік є ПРАКТИЧНО НІЧИМ!!!
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27.03.2022 22:01 Ответить
Грозєв, ще будь ласка про московських попів в Україні детально зробіть.
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27.03.2022 22:13 Ответить
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27.03.2022 22:18 Ответить
И в Оман летали... Знаем
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27.03.2022 22:40 Ответить
 
 