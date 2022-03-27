Было 150 офицеров ФСБ с неограниченными бюджетами для вербовки украинцев для госпереворота, были израсходованы миллиарды долларов, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналисты Bellingcat и The Insider готовят новое расследование, которое расскажет, как ФСБ создавала и финансировала в Украине различных политических деятелей, которые должны были осуществить госпереворот после вторжения российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сам Грозев заявил в интервью изданию "Продолжение следует".
"Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Они вербовали на бумаге, и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Тайланде, на Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличными", - рассказал расследователь Христо Грозев.
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А у Омані?
Здається тоді був інший президент, якого всебічно поливали брудом.
а вашого бубочку ніхто не чіпав і не чіпає , так як чутно смердітиме 😡
Утрись, вони вони за три роки того заслуговують...
Все это опэзэже было куплено с потрохами ФСБ.
Их всех можно брать прямо сейчас и допрашивать.
ФСБшним інформатором- це Михайло Погребинський ( політоЛОХ
Медведчука ),бородате чувирло😡
Принаймні Україні.
Ура російській корупції!!!
1. Роззброєння ЯО та передача його до США.
2. Розсекречення архівів ФСБ та передача їх Великобританії.
1. Роззброєння ЯО та передача його до
США.України (вона цього заслуговує)
Ми з Чорнобилем справитись самі не можемо!
А ти пропонуєш таке...
Там скоріш всього 80-90% можно тільки УТЕЛІЗУВАТИ, тому, що зберігати або використовувати його просто небезпечно для нас самих!