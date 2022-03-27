РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12416 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
14 841 88
война (47303) Зеленский (16627) путин (29877) переговоры с Россией (450)

Зеленский о переговорах с Путиным: "Ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Войну в Украине затягивает исключительно президент РФ Владимир Путин и его свита.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договоренность должна быть у нас с президентом Путиным. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить — и тянет только Путин и его окружение. Кто сядет - Байден? Джонсон? Эрдоган? Дуда? – о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно", – зазначив Зеленський.

Читайте также: Один украинский военный бьет десять российских, - Зеленский

"Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому когда российская сторона сказала: "Давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки", мы смотрим на них – не хочу говорить... скажем так, как на тех, кто не глубоко понимает политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы договориться должны с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть — и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ", – добавил президент Украины.

Читайте также: "Мы готовы обсуждать условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - Зеленский по поводу встречи с Путиным
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
показать весь комментарий
27.03.2022 21:04
+35
Це смішно. Після того, як його визнано злочинцем ???
Не здійсниться твоя мрія. Немає в його очах миру. НЕМАЄ.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:04
+21
Нема з кім там розмовляти
Уйло вже на 100% під впливом паранойі.
А що таке паранойя не з науковоі, а з побутовоі точки зору...?
Це - 50% маніі переслідування + 50% маніі величі
показать весь комментарий
27.03.2022 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нαχ τи йому треба.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:01 Ответить
Вірно. Йому треба тільки здохнути.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:07 Ответить
Куда он уже выйдет -- только вперед ногами ***** здохнет убиваем дальше мразь никакие переговоры нам не нужны
показать весь комментарий
27.03.2022 21:14 Ответить
Чого Зе так сильно чекає від своєї зустрічі з пуйлом?
Не можна зараз заключати ніяких домовленностей, доки орки не будуть знищенні на території України.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:23 Ответить
Треба виносити в білих лаптях. Пуйла.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:02 Ответить
Йому треба своїми ногами виходити звідти

********
Хай виходить навіть і ногами. Але тільки ногами вперед. )))
показать весь комментарий
27.03.2022 21:07 Ответить
До тебе прийти бандиту в руках якого ядерна зброя ? Ти взагалі головою думаєш ?
показать весь комментарий
27.03.2022 21:02 Ответить
Думать зеля с детства не умел. Только гопников в подворотнях научился развлекать чтобы мелочь из карманов не забрали. Повзрослевшим недостудентом его подобрала бородатая бабушка и научила хамить всем подряд, кроме реального недофюрера и американского правосудия.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:15 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2022 21:04 Ответить
Супер!!! Дуже мудрі слова!!
показать весь комментарий
27.03.2022 21:25 Ответить
Ілларіонов розповів про таємну домовленність Байдена з кремлем. Він пояснює цим невиправдану стриманість США та НАТО в питаннях допомоги Україні. https://youtu.be/9urgQS0hQns?t=377
показать весь комментарий
27.03.2022 21:32 Ответить
"Украинская армия за сутки использует 500 стингеров и 500 джавелинов" - Илларионов
показать весь комментарий
27.03.2022 22:18 Ответить
Стільки ж техніки немає
показать весь комментарий
28.03.2022 00:21 Ответить
Уяви собі, це він не вигадав: https://www.unian.net/war/ukraina-obratilas-k-ssha-dlya-zashchity-ot-rf-nuzhno-po-500-dzhavelinov-i-stingerov-v-den-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11758339.html


показать весь комментарий
28.03.2022 00:39 Ответить
Стільки ж техніки немає
показать весь комментарий
28.03.2022 01:09 Ответить
Ілларіонов ,сама хитра смердюча концерва.
показать весь комментарий
27.03.2022 22:47 Ответить
Справа в тому, що я дуже хотів би думати також. Але, боюсь, що його аргументи таки мають місце. І це багато що прояснює.
Наприклад оті щоденні заяви Байдена, що жодного війскового НАТО ніколе не буде в Україні. Він це повторював навіть тоді, коли в нього про це ніхто не питав: він ніби звертається до путіна - "дивись, ми дотримуємось наших домовленостей".
Скоріш за все, оті "гарантії безпеки", що так вимагав путлер, таки були були надані від НАТО, що НАТО не буде втручатись в війну в Україні. І тому Байден настільки впевнено заявляв, що напад на Україну буде обов'зково, і США готові матеріально підримувати "партизанський рух"(а не супротив війск України). Бо все було погоджено. Але все пішло трохи не за планом.
показать весь комментарий
28.03.2022 00:12 Ответить
вібачаюсь, щось сбійнув компьтер, тричі пост повторив, я видалив зайві.
показать весь комментарий
28.03.2022 00:15 Ответить
Це смішно. Після того, як його визнано злочинцем ???
Не здійсниться твоя мрія. Немає в його очах миру. НЕМАЄ.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:04 Ответить
і ніколи не було (і ніколи не буде!!!)
показать весь комментарий
27.03.2022 22:04 Ответить
Нема з кім там розмовляти
Уйло вже на 100% під впливом паранойі.
А що таке паранойя не з науковоі, а з побутовоі точки зору...?
Це - 50% маніі переслідування + 50% маніі величі
показать весь комментарий
27.03.2022 21:05 Ответить
666
показать весь комментарий
27.03.2022 21:06 Ответить
що це за словесний понос?
показать весь комментарий
27.03.2022 21:06 Ответить
Зеленский так настойчиво хочет встретится с путлером и говорит, что только после этого будет мир. Может он его грохнуть очень? Другого объяснения нет
показать весь комментарий
27.03.2022 21:07 Ответить
Этот идиотизм никогда не закончится. Какие переговоры, что такоеон собирается обещать, ради чего путин выведет войска? Их можно только долбать. А переговоры могут вести только те, кто наложил санкции, больше ничего путин не боится.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:08 Ответить
Да ладно этот текст........... но вот тут я уже не знаю, лингвист нужен или кто-то еще.
«Вот просто по какой-то причине вчера прилетели шесть ракет во Львов. Шесть крылатых ракет! Ну, по какой-то причине. Что-то там военизированное они искали… Что сделали? Бьют там по различным нефтескладам, нефтебазам. Прекрасно понимают, что сейчас посевная. Какое отношение это имеет… Даже если бы они были про какие-то милитаризированные истории и действия… Какое отношение к посевной? Украина кормит часть Европы, пол-арабского мира. Вы же с арабами в хороших отношениях - сама же Российская Федерация. Ни у турков, ни у кого подсолнечного масла, зерна, ничего нет. Мало того, нельзя даже сказать, почему это правда. Не дали вывезти же Грузии зерно. Просто не дали вывезти. Для этих стран не дали вывезти».
Это из его интервью кацапским каналам.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:20 Ответить
сильнодействующие?
показать весь комментарий
28.03.2022 00:29 Ответить
Ну вот и хорошо. Понятно,что путлер никуда не придет.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:08 Ответить
Та пусть на четвереньках ползёт..
показать весь комментарий
27.03.2022 21:08 Ответить
а навіть вийде, і навіть щось підпише - то аркуш паперу з його підписом буде коштувати чуть дорожче змістовної частини підписаного (договору, чи там угоди, навіть меморандуму - суть не в назві).
показать весь комментарий
27.03.2022 21:09 Ответить
ну може вже зараз побачишь мир у його закривавлених сліпаках..
і заразом перестать стрілять
показать весь комментарий
27.03.2022 21:15 Ответить
Паранойя !!!
показать весь комментарий
27.03.2022 21:16 Ответить
З інтерв"ю Зелі росзмі:
"Як уявляє ​перемогу: Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська РФ на компромісні території. Змусити Росію повністю звільнити всю територію - неможливо, це призведе до
​третьої світової війни. Віська мають повернутись туди, з якого все почалось, після цього спробуємо вирішити питання Донбасу."
показать весь комментарий
27.03.2022 21:16 Ответить
Вивести війська РФ на компромісні території
***********
Український народ доручив здійснити виведення Збройним Силам України.
А ось і компромісна територія...

показать весь комментарий
27.03.2022 21:28 Ответить
Я вважаю, що треба доручити вести перемовини збройним силам України, а не отим Ярмакам, та Подолякам з актором в якості гучномовця.
показать весь комментарий
28.03.2022 00:27 Ответить
тема, которая всегда вызывает неприятные чувства - желание встретиться, переговориться и подписать чё нибудь.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:16 Ответить
З військовим злочинцем і вбивцею. Зк може й ти підеш тоді слідом за російським военним кораблем?
показать весь комментарий
27.03.2022 21:21 Ответить
вже побачив мир в очах?????

перестав стріляти?????
ти сліпий..........
показать весь комментарий
27.03.2022 21:20 Ответить
Що за нав'язливе бажання зустрітись і кудись подивитись???? Єдине пояснення - загризти,задушити ,отруїти ,вбити!!! Хто пояснить???
показать весь комментарий
27.03.2022 21:23 Ответить
"- да что мне Лев? - Я сам как лев!"
"Заяц во хмелю"...
показать весь комментарий
27.03.2022 21:24 Ответить
служил гавріла препіздентом.....
гаврила душу продавал
показать весь комментарий
27.03.2022 21:27 Ответить
Оце ЗЕ знову "шукає мір в глазах *****". Repetitive behavior - загальновизнана ознака деменції і розумової неповносправності. У чувака конкретно "mental health problems" - дайте йому пенсію інваліда, куток в хостелі і пульт телевізора в руки.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:27 Ответить
Путіна на переговорах може початись панічна атака, його буде трусити.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:29 Ответить
От тут Президента підтримую!!! Або прийде, або х*йло засцяв!!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 21:36 Ответить
Ніхріна ці переговори не дадуть
показать весь комментарий
27.03.2022 21:36 Ответить
Выходи Путя один на один с Зелей биться )
показать весь комментарий
27.03.2022 21:37 Ответить
Хочет легализовать путина.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:40 Ответить
Навіть важко уявити,про що можна говорити з пуйлом.Мені здається ,що всіх повинно нудити в його присутності безперестанку....які перемовини?
показать весь комментарий
27.03.2022 21:48 Ответить
Про що можна говорити і що можна підписувати з військовим злочинцем?
показать весь комментарий
27.03.2022 21:56 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2022 22:31 Ответить
Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня - к прокурору!(с) Путін не буде з ним говорити поки не доб'ється військової перемоги, а він її не отрмає, то його ж свої приберуть! Коли дойде нарешті до Зе.....
показать весь комментарий
27.03.2022 22:32 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2022 22:33 Ответить
А ОН СЦЫКЛО-ХЙЛО !)
показать весь комментарий
27.03.2022 22:36 Ответить
И тут очевидцы потужных реформ и постоянных офшорных покращень уже опережают руских фашистов по вбросам и дезинформации.
показать весь комментарий
27.03.2022 22:51 Ответить
Не слухала промову, але люди пишуть, що Зе пропонує підписати якусь бомаженцію, провести її через парламент і за кілька місяців організувати референдум. Питання Крим та Донбас.
показать весь комментарий
27.03.2022 23:26 Ответить
Про шо б там ЗЕчмо нэ мрияв, а ***** занятых территорий не отдаст. Верим ЗСУ и убиваем русню
показать весь комментарий
27.03.2022 23:43 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:05 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:07 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:08 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:09 Ответить
"НИКОГДА НЕ ДОГОВАРИВАЙТЕСЬ С ТЕМ, КТО ПРИШЕЛ ВАС УБИТЬ!" (ГОЛДА МЕИР).
показать весь комментарий
28.03.2022 01:09 Ответить
верно сказал.
показать весь комментарий
28.03.2022 04:54 Ответить
р
показать весь комментарий
28.03.2022 07:47 Ответить
Хочете домовитись із терористом?
показать весь комментарий
28.03.2022 10:48 Ответить
Хочете домовитись із терористом?
показать весь комментарий
28.03.2022 10:48 Ответить
Хочете домовитись із терористом?
показать весь комментарий
28.03.2022 10:48 Ответить
Хочете домовитись із терористом?
показать весь комментарий
28.03.2022 10:48 Ответить
Хочете домовитись із терористом?
показать весь комментарий
28.03.2022 10:48 Ответить
Хочете домовитись із терористом?
показать весь комментарий
28.03.2022 10:49 Ответить
 
 