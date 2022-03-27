Зеленский о переговорах с Путиным: "Ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войну в Украине затягивает исключительно президент РФ Владимир Путин и его свита.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Договоренность должна быть у нас с президентом Путиным. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить — и тянет только Путин и его окружение. Кто сядет - Байден? Джонсон? Эрдоган? Дуда? – о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно", – зазначив Зеленський.
"Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому когда российская сторона сказала: "Давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки", мы смотрим на них – не хочу говорить... скажем так, как на тех, кто не глубоко понимает политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы договориться должны с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть — и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ", – добавил президент Украины.
Пожалуйста, подождите...
Не можна зараз заключати ніяких домовленностей, доки орки не будуть знищенні на території України.
********
Хай виходить навіть і ногами. Але тільки ногами вперед. )))
Наприклад оті щоденні заяви Байдена, що жодного війскового НАТО ніколе не буде в Україні. Він це повторював навіть тоді, коли в нього про це ніхто не питав: він ніби звертається до путіна - "дивись, ми дотримуємось наших домовленостей".
Скоріш за все, оті "гарантії безпеки", що так вимагав путлер, таки були були надані від НАТО, що НАТО не буде втручатись в війну в Україні. І тому Байден настільки впевнено заявляв, що напад на Україну буде обов'зково, і США готові матеріально підримувати "партизанський рух"(а не супротив війск України). Бо все було погоджено. Але все пішло трохи не за планом.
Не здійсниться твоя мрія. Немає в його очах миру. НЕМАЄ.
Уйло вже на 100% під впливом паранойі.
А що таке паранойя не з науковоі, а з побутовоі точки зору...?
Це - 50% маніі переслідування + 50% маніі величі
«Вот просто по какой-то причине вчера прилетели шесть ракет во Львов. Шесть крылатых ракет! Ну, по какой-то причине. Что-то там военизированное они искали… Что сделали? Бьют там по различным нефтескладам, нефтебазам. Прекрасно понимают, что сейчас посевная. Какое отношение это имеет… Даже если бы они были про какие-то милитаризированные истории и действия… Какое отношение к посевной? Украина кормит часть Европы, пол-арабского мира. Вы же с арабами в хороших отношениях - сама же Российская Федерация. Ни у турков, ни у кого подсолнечного масла, зерна, ничего нет. Мало того, нельзя даже сказать, почему это правда. Не дали вывезти же Грузии зерно. Просто не дали вывезти. Для этих стран не дали вывезти».
Это из его интервью кацапским каналам.
і заразом перестать стрілять
"Як уявляє перемогу: Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська РФ на компромісні території. Змусити Росію повністю звільнити всю територію - неможливо, це призведе до
третьої світової війни. Віська мають повернутись туди, з якого все почалось, після цього спробуємо вирішити питання Донбасу."
***********
Український народ доручив здійснити виведення Збройним Силам України.
А ось і компромісна територія...
перестав стріляти?????
ти сліпий..........
"Заяц во хмелю"...
гаврила душу продавал