В результате войны уже не существует Волновахи, Мариуполя и небольших городов под Киевом, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате полномасштабной российско-украинской войны в Украине уже не существует Волновахи, Мариуполя и небольших городов в Киевской области.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Но, к сожалению, вернемся к тому, какие последствия и результаты для нас. А в результате: Мариуполя нет. Просто нет. Волновахи просто нет. Мост под Киевом в Киевской области – наших небольших городков... Какие, я думаю, как и у вас... Все города возле столичных городов — это, как правило, небольшие городки. Но там все живут, дачи загородные, а также местное население тоже. Этого нет. Выжжена земля. Просто выжжена земля. Абсолютно", – сказал Зеленский.
Глава Украинского государства констатировал, что фотографии, сделанные в этих городах, не демонстрируют всю катастрофу, которая там происходит.
"Это невозможно показывать, потому что это невозможно даже для нашего населения – показывать, как это выглядит", - подчеркнул он.
По словам Президента Украины, в Волновахе просто ничего не осталось – никаких улиц, никаких домов. В Мариуполе, население которого составляет полмиллиона человек, поражено 90% зданий.
"Они едут и выжигают, просто выжигают. Я даже не знаю, к кому так российская армия относилась. Никогда. Я не видел. Возможно, я был тогда совсем молодым человеком – и войны в Чечне, настолько глубоко не помню всех кадров. Там страшно было, но там, извините… Просто эти объемы не сравнимы. На сегодняшний день там две войны было", – добавил Зеленский.
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16 мин
- Ну всьо! Ухадітє. Я разрєшаю
- Вєрховний, а ти точно Вєрховний України? Йди ****, ми воюємо до останнього
Не нападе путло, казали вони..
Не згідна з президентом, коли він називає отих вбивць дітками.
Подивіться, що вони зробили.
The Spectator Index
@spectatorindex
BREAKING: Ukraine's president says he understands it will be impossible to force Russia out of his country's territory completely, says it might lead to World War III.
BREAKING: Президент Украины говорит, что понимает, что полностью вытеснить Россию с территории его страны будет невозможно, говорит, что это может привести к Третьей мировой войне.
Первая чеченская война длилась 20 месяцев - с 11 декабря 1994-го по 31 августа 1996-го.
Вторая чеченская война 7 августа 1999 - 20 апреля 2000
16 лет во время первой, 21 год во время второй...
42 года во время войны в Украине...
Результат одинаков: патологически не видит войну...
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6 ч
Як хочеться простого, нищівного, людського... бомбардування москви!!!
Президент Украины в интервью российским журналистам заявил, что РФ не хочет забирать трупы своих солдат.
«Я думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди - даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты.
Я не понимаю, честно, что думают люди. А особенно - что думают родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто… Я бы поджег все, что мог бы. Вот у меня бы жил какой-то депутат рядом… И я вам говорю абсолютно откровенно. Я в принципе таким человеком был и до президентства. У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то - если привезли в мешке что-то или не хотели забирать. Или скрыли.
Это я вам говорю как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим, то, что они делают. Но я… Послушайте… Ну в ненависти… Это война. Но это же не скот! Это же не скот, и поэтому это все меня очень конечно…
Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно.
Я считаю, что это дикость. И все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, а что у вас…
Я не хочу вас обижать. Простите, если я буду говорить «у вас». Я просто не знаю, как по-другому сказать. Говорю как есть. То, что у вас происходит в стране, в России, - для меня это непонятная история. Трагедия. Да, трагедия. И которая влияет на нас. Я поэтому так и сказал», - рассказал он.
але зараз оце каже не головнокомандувач...тим паче не верховний головнокомандувач України...
це каже стомлений актор який жаліється щоби розчулити, а не переконати...
весь світ має бачити наслідки розстрілу мирного населення і руйнувань мирних цивільних будинків... щоби перекреслити брехню ***** і ************** про точкове знищення тільки військових об"єктів...і
словам віри мало - фотодокази більш аргуметовані !!!
Смотрел, су...ка ??
Смотрел, су...ка ??