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В результате войны уже не существует Волновахи, Мариуполя и небольших городов под Киевом, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В результате полномасштабной российско-украинской войны в Украине уже не существует Волновахи, Мариуполя и небольших городов в Киевской области.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Но, к сожалению, вернемся к тому, какие последствия и результаты для нас. А в результате: Мариуполя нет. Просто нет. Волновахи просто нет. Мост под Киевом в Киевской области – наших небольших городков... Какие, я думаю, как и у вас... Все города возле столичных городов — это, как правило, небольшие городки. Но там все живут, дачи загородные, а также местное население тоже. Этого нет. Выжжена земля. Просто выжжена земля. Абсолютно", – сказал Зеленский.

Глава Украинского государства констатировал, что фотографии, сделанные в этих городах, не демонстрируют всю катастрофу, которая там происходит.

"Это невозможно показывать, потому что это невозможно даже для нашего населения – показывать, как это выглядит", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интервью Зеленского российским СМИ: Россия должна знать правду. ВИДЕО

По словам Президента Украины, в Волновахе просто ничего не осталось – никаких улиц, никаких домов. В Мариуполе, население которого составляет полмиллиона человек, поражено 90% зданий.

"Они едут и выжигают, просто выжигают. Я даже не знаю, к кому так российская армия относилась. Никогда. Я не видел. Возможно, я был тогда совсем молодым человеком – и войны в Чечне, настолько глубоко не помню всех кадров. Там страшно было, но там, извините… Просто эти объемы не сравнимы. На сегодняшний день там две войны было", – добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский военный бьет десять российских, - Зеленский
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Топ комментарии
+35
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27.03.2022 21:33
+17
Умиротворення агресора.
Не нападе путло, казали вони..
Не згідна з президентом, коли він називає отих вбивць дітками.
Подивіться, що вони зробили.
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27.03.2022 21:33
+15
як був обоссанним малороснею - таким і залишився

The Spectator Index


@spectatorindex



BREAKING: Ukraine's president says he understands it will be impossible to force Russia out of his country's territory completely, says it might lead to World War III.


BREAKING: Президент Украины говорит, что понимает, что полностью вытеснить Россию с территории его страны будет невозможно, говорит, что это может привести к Третьей мировой войне.
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27.03.2022 21:36
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27.03.2022 21:33 Ответить
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich

·
16 мин



- Ну всьо! Ухадітє. Я разрєшаю
- Вєрховний, а ти точно Вєрховний України? Йди ****, ми воюємо до останнього
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27.03.2022 21:47 Ответить
Умиротворення агресора.
Не нападе путло, казали вони..
Не згідна з президентом, коли він називає отих вбивць дітками.
Подивіться, що вони зробили.
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27.03.2022 21:33 Ответить
То що не існує винен ти.
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27.03.2022 21:34 Ответить
як був обоссанним малороснею - таким і залишився

The Spectator Index


@spectatorindex



BREAKING: Ukraine's president says he understands it will be impossible to force Russia out of his country's territory completely, says it might lead to World War III.


BREAKING: Президент Украины говорит, что понимает, что полностью вытеснить Россию с территории его страны будет невозможно, говорит, что это может привести к Третьей мировой войне.
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27.03.2022 21:36 Ответить
У 2014 Маріупіль було звільнено.
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27.03.2022 21:38 Ответить
В смысле "Не існує Маріуполя"? Такой хоккей нам не нужен
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27.03.2022 21:39 Ответить
Легше на новім місці Новомаріупіль збудувати, ніж на таких масштабів погарищі щось відновлювати...😥
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27.03.2022 21:41 Ответить
Езжай живи там.
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27.03.2022 21:42 Ответить
Сьогодні була та бистро зникла інфа,що зе сказав,що немає чим допомагати Маріуполю, нема танків,літаків...що йому сказав Азов,тайна. Значить був не фейк
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27.03.2022 22:14 Ответить
президент паніку сіє?
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27.03.2022 21:40 Ответить
Від цього "інтерв'ю" так гидко, і слухати, і бачити. Те, що відчуваю по "зраді" починає підтверджуєтись - така хрінь тілки демотивує.
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27.03.2022 21:41 Ответить
Сидить і ниє,як баба.
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27.03.2022 22:00 Ответить
"Вони їдуть і випалюють, просто випалюють. Я навіть не знаю, до кого так російська армія ставилася. Ніколи. Я не бачив. Можливо, я був тоді зовсім молодою людиною - і війни в Чечні, настільки глибоко не пам'ятаю всіх кадрів. Там страшно було, але там, вибачте… Просто ці обсяги не можна порівняти. На сьогодні там дві війни було", - додав Зеленський.

Первая чеченская война длилась 20 месяцев - с 11 декабря 1994-го по 31 августа 1996-го.
Вторая чеченская война 7 августа 1999 - 20 апреля 2000

16 лет во время первой, 21 год во время второй...
42 года во время войны в Украине...
Результат одинаков: патологически не видит войну...
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27.03.2022 21:42 Ответить
Зате є сотні офшорних рахунків з "великого крадійництва"... Мільйони "гоїв" втратили все що мали, стали біженцями, загинули, стали інвалідами і вкрадені та заслані як робоча сила кацапами в далекі регіони **********... Що втрарив ЗЕ особисто? Ні-чо-го! І вже планує чергове "велике крадійництво"...
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27.03.2022 21:42 Ответить
Ну якщо врахувати тимчасове житло при довгостроях то так нова хвиля заробітку грошей. Відносно Верещук, не вміння контактувати з Червоним Хрестом,вивіз українців по її коридорам в кацапію,розгром гумконвоїв, це ж діти,сумнівні обміни,здача інфраструктури, звинувачування НАТО і недостовірні дані переводу при конференціях....багато ще чого.
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27.03.2022 22:19 Ответить
Vikusya***@mademoiselle_87

·
6 ч



Як хочеться простого, нищівного, людського... бомбардування москви!!!
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27.03.2022 21:43 Ответить
Це нічого не вирішить, і це буде рівень орків для нас - випалювати мирняк
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27.03.2022 21:47 Ответить
Не потрібно цих маніпуляцій. Хиросіму і Нагасакі нагадати? І тотальне бомбардування москвабада вирішило би багато чого.
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27.03.2022 21:50 Ответить
Щоб ти знав на расєї "мирняк" ще гірший та жорстокіший за орків які по Україні бігають.
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27.03.2022 21:54 Ответить
Якщо б перестала існувати Конче-Заспа,Козин,... Тоді можна повірити, що там жили найбільші противники Путіна
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27.03.2022 21:47 Ответить
Зате є новий асфальт на дорогах. А ні...вже і його немає. Нічого не забудеться,клован. І не мрій.
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27.03.2022 21:48 Ответить
Когда такое было чтобы еврей не выкрутился? Мало примеров?...
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27.03.2022 22:01 Ответить
Не забудьте завтра на перемовинах потиснути руки вбивцям.....(((((((
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27.03.2022 21:50 Ответить
❗️Зеленский: даже когда собака или кошка умирает, так не поступают

Президент Украины в интервью российским журналистам заявил, что РФ не хочет забирать трупы своих солдат.

«Я думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Слушайте, ну это все выглядит, ну… Я даже не знаю… Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди - даже не близкие люди, не родные… Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты.

Я не понимаю, честно, что думают люди. А особенно - что думают родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто… Я бы поджег все, что мог бы. Вот у меня бы жил какой-то депутат рядом… И я вам говорю абсолютно откровенно. Я в принципе таким человеком был и до президентства. У нас бы люди набили морду такому главе района или чего-то - если привезли в мешке что-то или не хотели забирать. Или скрыли.

Это я вам говорю как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим, то, что они делают. Но я… Послушайте… Ну в ненависти… Это война. Но это же не скот! Это же не скот, и поэтому это все меня очень конечно…

Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно.

Я считаю, что это дикость. И все это плохо закончится. Для Украины мы понимаем во имя чего, а что у вас…

Я не хочу вас обижать. Простите, если я буду говорить «у вас». Я просто не знаю, как по-другому сказать. Говорю как есть. То, что у вас происходит в стране, в России, - для меня это непонятная история. Трагедия. Да, трагедия. И которая влияет на нас. Я поэтому так и сказал», - рассказал он.
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27.03.2022 21:58 Ответить
нічого не хотів казати...
але зараз оце каже не головнокомандувач...тим паче не верховний головнокомандувач України...
це каже стомлений актор який жаліється щоби розчулити, а не переконати...
весь світ має бачити наслідки розстрілу мирного населення і руйнувань мирних цивільних будинків... щоби перекреслити брехню ***** і ************** про точкове знищення тільки військових об"єктів...і
словам віри мало - фотодокази більш аргуметовані !!!
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27.03.2022 21:59 Ответить
Как же здесь воняет паникерами и ***********!
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27.03.2022 22:02 Ответить
Ты хотел посмотреть в глаза Путину ?

Смотрел, су...ка ??
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27.03.2022 22:10 Ответить
и я Вас прошу, не читайте на ночь Зеленского !
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27.03.2022 22:12 Ответить
Ты хотел посмотреть в глаза Путину ?

Смотрел, су...ка ??
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27.03.2022 22:11 Ответить
рол
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28.03.2022 00:04 Ответить
Так загляни пуйлу в дупу, та прикрий міста "зЕленим асфальтом".
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28.03.2022 09:00 Ответить
Так загляни пуйлу в дупу, та прикрий міста "зЕленим асфальтом".
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28.03.2022 09:00 Ответить
Так загляни пуйлу в дупу, та прикрий міста "зЕленим асфальтом".
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28.03.2022 09:00 Ответить
 
 