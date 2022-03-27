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Российские войска пытались 1 раз сходить в атаку на восточном направлении, потеряли 15 солдат и БМП, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщила, что в зоне его ответственности оккупанты только 1 раз попытались пойти в атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение сегодняшнего дня, 27 марта, в районе ответственности оперативной группировки "Схід" российские фашистские войска 1 раз безуспешно пытались наступать на позиции наших сил. Вражеская атака была отбита. В ходе боя украинские защитники уничтожили: личного состава - до 15; БМП – 1.

Российские оккупанты значительно снизили активность в наступательных действиях. Несмотря на это, украинские воины не теряют бдительность и продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский военный бьет десять российских, - Зеленский
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Топ комментарии
+26
Цей президент зіпсувався- несіть нового
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27.03.2022 22:06
+24
Слава ЗСУ!
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27.03.2022 22:00
+8
залутали
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27.03.2022 22:08
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Слава ЗСУ!
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27.03.2022 22:00 Ответить
Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.

Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".
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27.03.2022 22:02 Ответить
Цей президент зіпсувався- несіть нового
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27.03.2022 22:06 Ответить
В нього в голові одні мухи - немає ясного бачення, надіюсь розумніші приймають рішення (а він просто "говорящая"голова).
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27.03.2022 22:34 Ответить
Він був таким 😕
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27.03.2022 23:08 Ответить
Що за інтерв'ю? Яке медіа? Пряме посилання?
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27.03.2022 22:54 Ответить
Це повна маячня і словесний понос , від якого вже страшно за краіну 😡
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27.03.2022 23:07 Ответить
26 березня РФ випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України. 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 з території РБ.
Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики - до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.

Водночас ППО України поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених РФ ракет долетіли лише вісім, інші були знищені в небі.
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27.03.2022 22:06 Ответить
залутали
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27.03.2022 22:08 Ответить
Если бы еще использовали в ответ по кацапоидах было бы шорошо. Ато только они по нас используют все что у них есть
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27.03.2022 22:24 Ответить
так впевненний
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27.03.2022 22:26 Ответить
Что это за машина, кто знает?
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27.03.2022 22:45 Ответить
это "Ртуть-Б" - машина для постановки помех радиовзрывателям снарядов. Обычно эту ***** ставят в каких то критических точках - возле командных пунктов, возле ПУ, которые могут быть в достижении артогня, возле понтонных переправ. Эта станция определяет частоту радиосигнала взрывателя, и либо подрывает снаряд раньше подлёта, либо переводит режим работы взрывателя в контактный.
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27.03.2022 23:41 Ответить
«Мы готовы дать деньги, перевезти бизнес в Украину, чтобы не попасть под санкции» ЗЕЛЕНСКИЙ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ
23:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые российские олигархи предлагали восстановить Украину, вложить в страну инвестиции для того, чтобы как-то избежать санкций. Об этом глава государства отметил в интервью российским СМИ, которое опубликовала «Медуза».

«Но то, что от него (Абрамовича - ред.) и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы «давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем»… Некоторые даже обращались с тем, что они готовы… Они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. «Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или в Швейцарии, мы хотим… Можно ли так сделать, чтобы мимо какого-то санкционного списка…» Мы их все получали. Но мы их начали получать, еще когда наши внутренние санкции действовали, а не только западные санкции. Некоторые люди не хотят называть свои фамилии, но говорят, что «мы вообще хотим помогать вашей армии, тоже являясь гражданами Российской Федерации», - подчеркнул В.Зеленский.
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27.03.2022 22:19 Ответить
Пурга полная!............ и Вы -БОТ РАШИСКИЙ !!!
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27.03.2022 22:35 Ответить
Сами Вы -БОТ РАШИСКИЙ !!!
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27.03.2022 22:47 Ответить
Не знаю как многие,но Абромович хотел. Если эти ******** сунутся в Украину со своим бизнесом, думаю и войны не нужно...
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27.03.2022 23:06 Ответить
Коли весь світ у знак підтримки та солідарності з Україною у відбитті московської агресії накладає санкції, представники від України навіть дорікають і спонукають західний бізнес припинити фінансувати агресора, т. з. українська влада закликає дозволити чи має намір дозволити бізнесу агресора працювати в Україні.
Чиїм інтересам «служать» ці люди?

За колабораціонізм в Україні як мінімум передбачено кримінальну відповідальність.
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27.03.2022 23:13 Ответить
Прочитайте внимательнее, никто их в Украину не приглашал. Никто в Украине им не создаёт условия. Эта статья, показывает насколько "патриотичны" представители элит роисии, несмотря на все их высказывания. Как только их припрёт, то плевали они и на роисию и на всю русню.
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28.03.2022 06:11 Ответить
15/0 в нашу пользу!! Как в Чернобаевке- повторить!!! https://www.youtube.com/watch?v=PLxgPAJ8h5U
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27.03.2022 22:20 Ответить
хотіли сходити в атаку, а сходили по великому, не знімаючи штани
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27.03.2022 22:28 Ответить
Пойдут и второй раз,они же тупые,в Чернобаевку 10 раз ходили.
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27.03.2022 22:42 Ответить
 
 