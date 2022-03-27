Российские войска пытались 1 раз сходить в атаку на восточном направлении, потеряли 15 солдат и БМП, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативно-тактическая группировка "Схід" сообщила, что в зоне его ответственности оккупанты только 1 раз попытались пойти в атаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В течение сегодняшнего дня, 27 марта, в районе ответственности оперативной группировки "Схід" российские фашистские войска 1 раз безуспешно пытались наступать на позиции наших сил. Вражеская атака была отбита. В ходе боя украинские защитники уничтожили: личного состава - до 15; БМП – 1.
Российские оккупанты значительно снизили активность в наступательных действиях. Несмотря на это, украинские воины не теряют бдительность и продолжают надежно удерживать занимаемые рубежи".
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Пряма мова Зеленського у відповідь на питання, як він уявляє військову перемогу: "Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська Російської Федерації на компромісні території - а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди.
Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу".
Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн прямих виробничих витрат у цінах 2020 року, а з урахуванням логістики - до півмільярда доларів одномоментно лише залпами з кораблів Чорноморського флоту.
Водночас ППО України поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених РФ ракет долетіли лише вісім, інші були знищені в небі.
23:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые российские олигархи предлагали восстановить Украину, вложить в страну инвестиции для того, чтобы как-то избежать санкций. Об этом глава государства отметил в интервью российским СМИ, которое опубликовала «Медуза».
«Но то, что от него (Абрамовича - ред.) и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы «давайте мы как-то поможем, давайте что-то сделаем»… Некоторые даже обращались с тем, что они готовы… Они готовы даже помогать, восстанавливать Украину после войны. «Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину, мы сейчас живем в Англии или в Швейцарии, мы хотим… Можно ли так сделать, чтобы мимо какого-то санкционного списка…» Мы их все получали. Но мы их начали получать, еще когда наши внутренние санкции действовали, а не только западные санкции. Некоторые люди не хотят называть свои фамилии, но говорят, что «мы вообще хотим помогать вашей армии, тоже являясь гражданами Российской Федерации», - подчеркнул В.Зеленский.
Чиїм інтересам «служать» ці люди?
За колабораціонізм в Україні як мінімум передбачено кримінальну відповідальність.