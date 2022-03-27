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Нам не нужен замороженный конфликт, - Зеленский об идее миротворцев в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миротворці

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает до конца идею Польши ввести миротворцев в Украину, потому что украинцам не нужен замороженный конфликт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Целиком это идея Польши — вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что когда только началось полномасштабное вторжение России, когда возникли риски, связанные с атомными электростанциями, с другими предприятиями, которые имеют стратегическое значение, Украина предлагала в том или ином виде туда пригласить присутствие тех или иных миротворческих сил. "Но мы этого не дождались. Пока это так", - отметил президент.

Читайте также: Инициатива о миротворческой миссии не имеет однозначной поддержки НАТО: стоит говорить об объединении со странами, готовыми бороться за победу Украины, - Дещица

Как сообщалось, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский на брифинге в Киеве по итогам переговоров с Зеленским 15 марта заявил, что в Украину срочно должна быть отправлена специальная вооруженная миротворческая миссия НАТО.

На следующий день Польша представила проект миротворческой миссии в Украине на встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Читайте также: Все больше стран НАТО одобряют миротворческую миссию в Украине, - премьер Польши Моравецкий
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Топ комментарии
+81
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27.03.2022 22:08
+45
Тобто миротворці нам не потрібні, а от перемовини з ху№лом необхідні?
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27.03.2022 22:09
+42
а к возврату на позициях 24.0322 это не замороженный кофликт?
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27.03.2022 22:09
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Страница 3 из 3
у ***** железа и мяса очень много --- ***** может воевать годами и двуногий биомусор в рф будет визжать от восторга насмотревшись ********* и нажравшись соловьиного помета -- но гибнут наши дети и уничтожаются наши города --- поэтому если оон согласится поставить на наших границах миротворцев этот вариант не надо отбрасывать
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28.03.2022 05:53 Ответить
Русские не будут стрелять в польских миротворцев, если выстрелят, сразу получат ответку от НАТО. Это шанс для Украины сохранитьмы евроатлантические стремления. Отказ от миротвоцев НАТО, это самоубийство для Украины.
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28.03.2022 07:00 Ответить
Русские не будут стрелять в польских миротворцев, если выстрелят, сразу получат ответку от НАТО. Это шанс для Украины сохранитьмы евроатлантические стремления. Отказ от миротвоцев НАТО, это самоубийство для Украины.
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28.03.2022 07:00 Ответить
Миротворцы от НАТО - это такой же оксюморон, как обезжиренное сало.
Миротворцы могут быть максимум от ООН, и их статус нахождения в НАТО при этом не учитывается. Тол есть за них НАТО впрягаться не будет, просто не имеет права. Это во-первых.
Во-вторых миротворцы не ведут боевых действий, а только наблюдают за сохранением тишины и неведением огня на точках соприкосновения, согласно договорённостям. Вы можете указать эти договорённости, а также указать где будут проходить эти точки соприкосновения? Это прямой путь к заморозке конфликта на неопределённое время, тем более с потерей территорий.
Миротворческая миссия может быть эффективной при внутреннем конфликте, но никак не в условиях войны с внешним агрессором. И вообще, миротворцы от ООН - это чуть больше, чем миротворцы от ОБСЕ, но суть та же. И напомните мне, насколько та миссия была успешна за предыдущие восемь лет, сколько раз её "не обстреливали", как часто орда придерживалась соглашений о прекращении огня, и сколько раз НАТО под этим делом подписалась. Ведь миротворцы из ОБСЕ тоже из стран этого блока.
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28.03.2022 15:09 Ответить
то что тебе малоПИД,,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат и твоему хозяину и подельнику бене надо любому нормальному Украинцу понятно, после того как ты окружил себя кремлевскими, Крысами во главе с Дермаком, слил цемаха, вагнеровцев и т.д, прекратил финансирование ПВО, не выплачивал бабки в Армии и т.д только до ЗЕБилов с засцанными очами не доходит что они натворили в 19 году по приколу.....
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28.03.2022 07:29 Ответить
Запустить "миротворцев" легко, а выпровадить их уже сложнее будет. Поляки под шумок Львов надеются в родную гавань вернуть. И в случае замороженного конфликта это реально.
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28.03.2022 08:23 Ответить
А де ветеринар для ЛАВРОВА
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28.03.2022 09:05 Ответить
А де ветеринар для ЛАВРОВА
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28.03.2022 09:05 Ответить
А де ветеринар для ЛАВРОВА
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28.03.2022 09:05 Ответить
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
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28.03.2022 10:06 Ответить
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
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28.03.2022 10:06 Ответить
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
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28.03.2022 10:06 Ответить
Миротворці ?
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
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28.03.2022 10:07 Ответить
Миротворцы замораживают ситуацию.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
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28.03.2022 10:23 Ответить
Миротворцы замораживают ситуацию.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
показать весь комментарий
28.03.2022 10:23 Ответить
Миротворцы замораживают ситуацию.

На многие года.

Этого нельзя допустить.

Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.

Или до Урала.

Чтоб истребить зверя.

За вашу и нашу свободу.
показать весь комментарий
28.03.2022 10:29 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
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28.03.2022 10:41 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
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28.03.2022 10:41 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:41 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:41 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:41 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:41 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:41 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:42 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:42 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий стратег, який любить шашлики...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:42 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:44 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:44 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:44 Ответить
Могли б миротворців на кордон з Білорусами завести, а звідти зняти пару бригад. Але Зе великий страте...Йому відніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:44 Ответить
Миротворцы замораживают ситуацию.

На многие года.

Этого нельзя допустить.

Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.

Или до Урала.

Чтоб истребить зверя.

За вашу и нашу свободу.
показать весь комментарий
28.03.2022 11:07 Ответить
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
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28.03.2022 11:39 Ответить
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показать весь комментарий
28.03.2022 11:40 Ответить
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показать весь комментарий
28.03.2022 11:40 Ответить
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показать весь комментарий
28.03.2022 11:40 Ответить
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
показать весь комментарий
28.03.2022 11:40 Ответить
Украине нужно современное тяжелое вооружение НАТО а не миротворцы. Но НАТО сцит даже оружие дать(и операторов к нему) Германия-она вобще ПРОДАЕТ Украине ПТУРы,даже не дает а продает-ахрененная помощ. Теперь я понимаю выражение Еврогеи. России нужно было не на Украину а на ЕС нападать-те сразу сдадутся поскольку боятся ВСЕГО
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28.03.2022 11:40 Ответить
Треба миротворців НАТО на західну Україну, там велика кількість біженців переважна більшість жінок з дітьми і літніх людей, особливого захисту там не має...
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28.03.2022 14:09 Ответить
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