Нам не нужен замороженный конфликт, - Зеленский об идее миротворцев в Украине
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Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает до конца идею Польши ввести миротворцев в Украину, потому что украинцам не нужен замороженный конфликт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью российским СМИ.
"Целиком это идея Польши — вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", - заявил Зеленский.
Он добавил, что когда только началось полномасштабное вторжение России, когда возникли риски, связанные с атомными электростанциями, с другими предприятиями, которые имеют стратегическое значение, Украина предлагала в том или ином виде туда пригласить присутствие тех или иных миротворческих сил. "Но мы этого не дождались. Пока это так", - отметил президент.
Как сообщалось, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский на брифинге в Киеве по итогам переговоров с Зеленским 15 марта заявил, что в Украину срочно должна быть отправлена специальная вооруженная миротворческая миссия НАТО.
На следующий день Польша представила проект миротворческой миссии в Украине на встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.
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Миротворцы могут быть максимум от ООН, и их статус нахождения в НАТО при этом не учитывается. Тол есть за них НАТО впрягаться не будет, просто не имеет права. Это во-первых.
Во-вторых миротворцы не ведут боевых действий, а только наблюдают за сохранением тишины и неведением огня на точках соприкосновения, согласно договорённостям. Вы можете указать эти договорённости, а также указать где будут проходить эти точки соприкосновения? Это прямой путь к заморозке конфликта на неопределённое время, тем более с потерей территорий.
Миротворческая миссия может быть эффективной при внутреннем конфликте, но никак не в условиях войны с внешним агрессором. И вообще, миротворцы от ООН - это чуть больше, чем миротворцы от ОБСЕ, но суть та же. И напомните мне, насколько та миссия была успешна за предыдущие восемь лет, сколько раз её "не обстреливали", как часто орда придерживалась соглашений о прекращении огня, и сколько раз НАТО под этим делом подписалась. Ведь миротворцы из ОБСЕ тоже из стран этого блока.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
Куди їх і вводити так це в Расєю коли там почнеться війна.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.
На многие года.
Этого нельзя допустить.
Как минимум гнать путлеровских рашистов до границы.
Или до Урала.
Чтоб истребить зверя.
За вашу и нашу свободу.