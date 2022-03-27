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Зеленский (16627) Мариуполь (5563)

Я разрешил им покинуть город, они отказались, - Зеленский - о защитниках Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов,маріуполь

Украинские военные остаются в Мариуполе и продолжают защищать город от российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью российским СМИ.

Глава Украинского государства заявил, что в Мариуполе есть украинские войска. "Это насчет того, почему хаос информационный. Потому что внутрь там, где они могут залезть, там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами", - сказал Зеленский.

Он добавил, что раз в два дня пытается выходить на связь с защитниками Мариуполя. "Я им говорю, что все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся... Но если вы чувствуете, что вам нужно быть, и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как Это выглядит для военного... Они сказали, что... Но я дал им право выбора. Они сказали: "Мы не можем. Здесь ранены люди. Мы не покинем раненых". Более того, они сказали: "Мы не бросим убитых… Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить", – добавил Президент Украины.

Он рассказал, что в Мариуполе прямо на дорогах и тротуарах лежат тела мертвых граждан Украины, а также российских солдат, которые никто не убирает. Зеленский также сообщил, что украинская сторона обращалась к российской с просьбой дать возможность вывезти раненых и мертвых граждан из города, на что был получен отказ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина не будет обсуждать с Россией "демилитаризацию" и "денацификацию"
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Топ комментарии
+68
ℕ 𝕚 𝕜 𝕚 𝕥 𝕚 𝕔 𝕙@DNikitich
16 мин

- Ну всьо! Ухадітє. Я разрєшаю
- Вєрховний, а ти точно Вєрховний України? Йди ****, ми воюємо до останнього
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27.03.2022 22:43
+62
Це,лайно:-дозволив.... Яка мерзота...Яка неймовірна гнида
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27.03.2022 22:43
+59
Знімає з себе відповідальність муд@к, оце наговорив кацапським змі, просто взяв і деморалізував свою ж державу, хрена лисого олені це подивляться, просто взяв і мокнув Українців в лайно.
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27.03.2022 22:44
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Страница 3 из 3
Реально, из речи, президент дал возможность самим окружённым решить возможно ли продолжать борьбу или прекратить. Зрады нет. Помочь извне видимо на данный момент невозможно...Но на других фронтах фашистов бьют, придут и в Мариуполь.
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28.03.2022 00:05 Ответить
зато есть те, для которых зрада есть всегда
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28.03.2022 09:55 Ответить
зато есть те, для которых зрада есть всегда
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28.03.2022 09:55 Ответить
P.P.S. Ты понимаешь, что ты уже не главнокомандующий, а ничто?
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28.03.2022 00:06 Ответить
P.P.S. Ты понимаешь, что ты уже не главнокомандующий, а уже ничто?
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28.03.2022 00:07 Ответить
Чмо великобудывцтвое во для продвижения кацапов. Крыса!
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28.03.2022 00:15 Ответить
Завжди повідомляють, що сили нерівні. То чому, якщо нерівні сили, не беруть до війська людей у військоматах? Якийсь саботаж. Моя бабуся під час другої світової була в евакуації в Сибіру. Працювала на патронному заводі. Розповідала, що працювали по 12 годин та мали 1 вихідний на тиждень. Я це до того, що ми можемо набагато більше робити для фронту, ніж плести сітки та працювати у пунктах переселенців. Чому людей ніхто не організовує?
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28.03.2022 00:14 Ответить
а що ви знаєте про питання мобілізації? ви хоч трохи цікавились питанням, перед тим, як критикувати?
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28.03.2022 09:57 Ответить
Недавно я чув, здається від Будкевича що кацапи зайшли зі сторони Криму, тому що шляхи що були заміновані розмінували, заради Великого Будівництва. Тобто чия це провина що Маріуполь знищують, і хто це пропонує захисникам піти звідти, і хто це після знищення десятків тисяч українців хоче домовлятися з убивцями.
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28.03.2022 01:17 Ответить
пп
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28.03.2022 03:01 Ответить
информационный хаос говорит... ****

такое чувство что Мариуполь просто хочет сдать. Я не поверю во всю эту ахинею про то что там мол дескать открытая местность и мы не можем деблокировать. Начнем с того, что какого черта враг не был остановлен еще на перешейке? Там его в разы было проще остановить чем где-либо еще. Но именно там он не встретил никакого сопротивления практически - что привело к окружению Мариуполя. Во-вторых - а беспилотники? А РЗСО? А клинья до моря, чтобы отрезать группировку противника? Почему это все не применяется? Мы отбрасываем их вокруг Киева, Сум и Харькова, и даже Николаева. Но никаких попыток деблокировать Мариуполь словно вообще не предпринимается. Как это понимать? Я конечно понимаю , военная тайна и все такое. Но какие-то движения же должны бы были быть и мы бы о них уже по результату узнали. А их не слышно... я коненчо не эксперт и не арестович, но я не понимаю что происходит в вопросе Марика и это ужасно деморализует. Неужели ребят там просто бросили? я уж не говорю о мирном населении... они переживают ад на земле.
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28.03.2022 05:24 Ответить
какой там перешеек ? 3 года готовились к миру ... шмакля с ермаками не поверили в нападение когда 24 им об этом сообщили вояки .. они думали что это шутка ..
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28.03.2022 07:13 Ответить
Де ті батальони які хотіли йти на допомогу Маріуполю?
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28.03.2022 06:39 Ответить
Зараз у Харкові. Роботи немає, закінчаться гроші і продукти , а кредити треба віддавати , буде бандитизм , дуже багато ще гарних машин іздить по країні, дуже багато ще є готівки накрадених політиками грошей, поки дійсно не відкриють кордони не заберуть ці загранзагони ,на кордоні і не дадуть людям заробляти ,бо в наша країна поступово перетвориться в одну із африканських країн ,де голод ніщита , розруха , більше всього це і е основна мета руського міра
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28.03.2022 08:24 Ответить
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