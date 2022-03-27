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взрыв (6119) Волынь (924) ракеты (2780)

Взрывы прозвучали в Волынской области, больше информации будет со временем, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,луцьк,ракети

На территории Волынской области прозвучали взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волынская ОВА в фейсбуке.

"На Волыни прозвучали взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Больше информации будет впоследствии", - отмечается в информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку. ФОТО

Руководитель Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил: "О взрывах, которые раздались. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!"
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Топ комментарии
+15
наскільки треба бути йонутим щоб за місяць війни не порозливати ту нафту по менших цестернах і сховати
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27.03.2022 22:51
+13
Перемовини 28..маєте
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27.03.2022 22:48
+10
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27.03.2022 22:45
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27.03.2022 22:45 Ответить
Отак подивишся
здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майюже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !

Це ще Тарас Шевченко попереджав.
Класика. Нічого нового...
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27.03.2022 22:55 Ответить
Не треба ніякої інформації нехай Генштаб аналізує робить висновки
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27.03.2022 22:45 Ответить
Висновки одні. Потрібно більше ППО класу С300 і вище...
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27.03.2022 22:49 Ответить
Вони *** за місяць війни не додумалися ховати і перерозподіляли паливо невеликими об'ємами, а ви вже говорите про С300..
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27.03.2022 22:57 Ответить
Тут я згоден. В мене багато питань. А головне яркого лисого не евакуювали Маріуполь.....
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27.03.2022 23:00 Ответить
Там ще до Маріуполя величезна кількість запитань...Маріуполя і інших міст могло би і не бути як таких, якби наші не дали би кацапам спокійно виїхати з Криму..
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28.03.2022 09:11 Ответить
Я щиро надіюсь що цим займаються
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27.03.2022 23:01 Ответить
Ще нічого не закінчилось
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27.03.2022 22:46 Ответить
Та то на нафтобазі бабахкає. Як аеродром бомбили то сильніше бахкало.
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27.03.2022 22:53 Ответить
Вже написав Погуляйко.
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27.03.2022 23:00 Ответить
Перемовини 28..маєте
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27.03.2022 22:48 Ответить
я говорив шо перед перемовинами завжди ********
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27.03.2022 22:49 Ответить
29 го
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27.03.2022 22:50 Ответить
Это не война, а крысятничество ракетами обстреливать. Соси соси сухопутно, так давай на крысу! Ублюдочная параша, которую ненавидим и будем ненавидеть долго
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27.03.2022 22:48 Ответить
Ну как сказать...****** бьют по снабжению.Чтоб удобнее было сухопутно,а вот наши так нихера не предпринимают,смотрю
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27.03.2022 22:53 Ответить
наскільки треба бути йонутим щоб за місяць війни не порозливати ту нафту по менших цестернах і сховати
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27.03.2022 22:51 Ответить
Тебе лишь бы зраду лить по любому поводу. Работа такая - Да? Откуда ты знаешь поразливали или нет?
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27.03.2022 22:54 Ответить
ага..а горить напевно сіно в цистернах..так як ве Львові вчора
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27.03.2022 23:20 Ответить
Прямо тут тих цистерн.
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27.03.2022 23:07 Ответить
Дивують мене такі люди. Звідкіля ти знаєш, що воно повне? Якщо диванний іксперд знає, що робити, то в генштабі імбецили сидять? А залишки і ємності теж гучно вибухають.
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27.03.2022 23:17 Ответить
Сегодня наверное не менее 200 ракет запустило убогое.
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27.03.2022 22:53 Ответить
Нафта. Знову.
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27.03.2022 22:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YjW16kmJ8Bg
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27.03.2022 22:54 Ответить
Эти суки целенаправленно лишают нас топлива
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27.03.2022 22:58 Ответить
Не чути, щоб якогось українського пропагандона за росею депортували, чи оголосили в міжнародний розшук.
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27.03.2022 23:01 Ответить
Михайла Погребинського сьогодні пов'язали.
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27.03.2022 23:08 Ответить
Так це Київ. Я, за других пропагандонів. Ті шо за бугром. І Тих, що в параші. Щоб ні ногою за межі параші.
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27.03.2022 23:11 Ответить
Не пов'язали а тільки обшукали житло
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27.03.2022 23:27 Ответить
США заявило что будут заливать Украину топливом - смысл от тех нефтебаз, если беларуские и кремлевские фашики нам отказались нефть продавать? путлер лошок классический.
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27.03.2022 23:03 Ответить
посівна
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27.03.2022 23:07 Ответить
На нефтебазах хранится топливо и к ним подходят ж.д пути на которых идет топливо,а без ж.д. и цистерн на бензовозах будут возить с Польши?не несите ахинею тут
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27.03.2022 23:22 Ответить
Захар Палантин из Кр. Рога больше не будет обзывать военнослужащих ВСУ и передал свой мобиль в армию https://news.obozrevatel.com/society/mazhora-nazvavshego-ukrainskih-zaschitnikov-myasom-pojmali-i-zastavili-izvinitsya-hotyat-otpravit-v-vsu-video.htm?_gl=1*u6i5wc*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODQwNzY2Mi40ODUuMS4xNjQ4NDA3Nzk5LjA.&_ga=2.115115461.370391846.1644055876-1823044557.1637661610
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27.03.2022 23:09 Ответить
перед переговорами всегда так
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27.03.2022 23:10 Ответить
Орки лупят по нафтовым базам и аэродромам
в тоже время их нафтови базы и аэродромы целы
Ну: и как Украина будет дальше воевать ? Может пора уничтожать базы и аэродромы орков ????
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27.03.2022 23:17 Ответить
Нема чим. Ракетна програма провалена.
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27.03.2022 23:22 Ответить
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

54 мин



Білорусія.
Купа ракет
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27.03.2022 23:31 Ответить
 
 