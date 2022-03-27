Взрывы прозвучали в Волынской области, больше информации будет со временем, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории Волынской области прозвучали взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волынская ОВА в фейсбуке.
"На Волыни прозвучали взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Больше информации будет впоследствии", - отмечается в информации.
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Руководитель Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил: "О взрывах, которые раздались. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!"
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здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майюже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА !
Це ще Тарас Шевченко попереджав.
Класика. Нічого нового...
в тоже время их нафтови базы и аэродромы целы
Ну: и как Украина будет дальше воевать ? Может пора уничтожать базы и аэродромы орков ????
54 мин
Білорусія.
Купа ракет