Буду говорить с собственником этих людей, - Зеленский об идее псевдореферендума в "ЛНР"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытки организовать на оккупированной территории Луганской области "референдум" о присоединении к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы государства российским СМИ.

"Мы слышали эти сигналы. От этих "товарищей-спортсменов", мы их так называли в 1990-е годы. Мы их называли "спортсменами". Это не те, кто с медалями, а просто ведут себя так, будто они "великие". Вот такие "спортсмены" в спортивных штанах, а потом они переодели костюмы и стали теми, кем они стали. Поэтому я не знаю, что они там представляют и что они заявляют... Для меня это такой вот CEO президента Путина. Я, пожалуй, буду говорить с собственником этих "товарищей", если вы не против", – объяснил Зеленский.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал "референдум" о присоединении оккупированной части Луганщины к России.

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