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Зеленский (16627) ОРДЛО (246)

Буду говорить с собственником этих людей, - Зеленский об идее псевдореферендума в "ЛНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытки организовать на оккупированной территории Луганской области "референдум" о присоединении к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы государства российским СМИ.

"Мы слышали эти сигналы. От этих "товарищей-спортсменов", мы их так называли в 1990-е годы. Мы их называли "спортсменами". Это не те, кто с медалями, а просто ведут себя так, будто они "великие". Вот такие "спортсмены" в спортивных штанах, а потом они переодели костюмы и стали теми, кем они стали. Поэтому я не знаю, что они там представляют и что они заявляют... Для меня это такой вот CEO президента Путина. Я, пожалуй, буду говорить с собственником этих "товарищей", если вы не против", – объяснил Зеленский.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал "референдум" о присоединении оккупированной части Луганщины к России.

Читайте также: Ермак о псевдореферендумах оккупантов: Попытки РФ поднять ставки и подорвать суверенитет Украины не принесут успеха
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Топ комментарии
+24
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27.03.2022 23:36
+10
Атиповий журналіст@jyrnalist

·
5 ч



В т.н. луганской народной крыспубличке готовят референдум о вхождении в состав россии.
Чего только не выдумают в ОРДЛО, лишь бы выманить мужиков призывного возраста из их укрытий, чтобы потом принудительно мобилизировать на смерть во благо бункерного карлика.
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27.03.2022 23:37
+9
Кто же разминировал мосты ? Буданов ?
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27.03.2022 23:37
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Славутич освободили
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27.03.2022 23:33 Ответить
круто, але пруф?
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27.03.2022 23:34 Ответить
Смысл если это правда? 1+1 в эфире сказали и показали кадры.
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27.03.2022 23:51 Ответить
Звідти оркі самі вдень пішли залишивши блокпости. Мер сказав- домовився співпрцювати, потім відкотився назад, що не буде співпрацювати. То ж там на день не було зрозуміло, що відбувається
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27.03.2022 23:38 Ответить
Ага верим верим
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27.03.2022 23:52 Ответить
Баньте его за дезинформацию.
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27.03.2022 23:58 Ответить
Отлично!
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28.03.2022 00:01 Ответить
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27.03.2022 23:35 Ответить
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27.03.2022 23:36 Ответить
Кто же разминировал мосты ? Буданов ?
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27.03.2022 23:37 Ответить
Моачяння ішааків нелохських
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27.03.2022 23:43 Ответить
Andriy Sogorin

22 год

Потихеньку пазл складається.

Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.
Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.

Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
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28.03.2022 08:27 Ответить
Andriy Sogorin

Потихеньку пазл складається.Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.

Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.

Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
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28.03.2022 08:28 Ответить
Атиповий журналіст@jyrnalist

·
5 ч



В т.н. луганской народной крыспубличке готовят референдум о вхождении в состав россии.
Чего только не выдумают в ОРДЛО, лишь бы выманить мужиков призывного возраста из их укрытий, чтобы потом принудительно мобилизировать на смерть во благо бункерного карлика.
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27.03.2022 23:37 Ответить
Кузьма: "Путіна їблом об тейбл" - YouTube
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27.03.2022 23:38 Ответить
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27.03.2022 23:41 Ответить
Він в ідеологемі власників...
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27.03.2022 23:41 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
3 ч



Макрон о словах Байдена о Путине-мяснике: "Не должно быть эскалации".
Ну что тут скажешь? *****, гондон и путинская *****. Иди ***** за русским кораблем, ***** дешевая.
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27.03.2022 23:41 Ответить
Ця,сволота топить,що скажене кацапня святі агнці,й нівсому невинні. Що не орки вбивають людей. Макргандона осирають грощвою навибори...
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27.03.2022 23:47 Ответить
Доки,ми захищаємося,довкола літають мільярдні суми абрамовичів
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27.03.2022 23:49 Ответить
просто ведуть себе, наче "великі". Як точно про себе сказав.
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27.03.2022 23:49 Ответить
как нужно разговаривать с кацапами:
--
"Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку. В заявлении Минобороны России говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.

Хотелось бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

Использование выражения «Нагорный Карабах» в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе и Российской Федерацией.

...
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27.03.2022 23:52 Ответить
Але для мене це такий "CEO" президента Путіна. Тому я розмовлятиму з власником цих "товаришів", якщо ви не проти", - пояснив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3329114

Тобто далі за своє, хоче заглянути в очі мяснику пуйлу і порозмовляти з ним.
От гнида.
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27.03.2022 23:53 Ответить
Мне кажется Зе уже больше просится на переговоры с путиным, чем о вступлении в НАТО
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27.03.2022 23:57 Ответить
1. Нелох вважає себе власником України й українців
2. Він,має інтерес-гешефт зі здачі Півдня України
Він,добре набалакав кацапам...
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28.03.2022 00:10 Ответить
Ботоферма пеці працює вже вдень і вночі, потрібно рейтинги відбивати. Добре що з роками інформаційні канали змінилися, калові маси порошена вже ніхто не читає. Якби це зараз пролізло на нормальні канали, побанили би дебілів зразу.
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28.03.2022 01:07 Ответить
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
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28.03.2022 03:31 Ответить
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
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28.03.2022 03:32 Ответить
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
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28.03.2022 03:32 Ответить
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
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28.03.2022 03:32 Ответить
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
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28.03.2022 03:32 Ответить
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
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28.03.2022 03:32 Ответить
Як воно вже дістало своїми відосіками і своїми промовами. Язик, блін ще не заболів??? Вже і Цензор не хочеться дивитись з за його рожі
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28.03.2022 03:32 Ответить
 
 