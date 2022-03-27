Буду говорить с собственником этих людей, - Зеленский об идее псевдореферендума в "ЛНР"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытки организовать на оккупированной территории Луганской области "референдум" о присоединении к РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы государства российским СМИ.
"Мы слышали эти сигналы. От этих "товарищей-спортсменов", мы их так называли в 1990-е годы. Мы их называли "спортсменами". Это не те, кто с медалями, а просто ведут себя так, будто они "великие". Вот такие "спортсмены" в спортивных штанах, а потом они переодели костюмы и стали теми, кем они стали. Поэтому я не знаю, что они там представляют и что они заявляют... Для меня это такой вот CEO президента Путина. Я, пожалуй, буду говорить с собственником этих "товарищей", если вы не против", – объяснил Зеленский.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал "референдум" о присоединении оккупированной части Луганщины к России.
Пожалуйста, подождите...
22 год
Потихеньку пазл складається.
Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.
Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.
Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
Потихеньку пазл складається.Отже військові підтверджують що виходи з Криму були весь час заміновані і тільки майже перед нападом - розміновані.
Крім того як раз перед вторгненням ці мостові споруди передали в міністерство Верещук.
Ясно понятно.
А тим хто "не на часі" доповідаю - безперешкодне вторгнення на Південь, яке обумовило блокаду Маріуполя, це сама обговорювана тема у військових на півдні.
Пройде деякий час і напишу як ми цю війну зустріли, як Запоріжжя по лезу бритви пройшло.
·
5 ч
В т.н. луганской народной крыспубличке готовят референдум о вхождении в состав россии.
Чего только не выдумают в ОРДЛО, лишь бы выманить мужиков призывного возраста из их укрытий, чтобы потом принудительно мобилизировать на смерть во благо бункерного карлика.
@VALMICHEL7
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3 ч
Макрон о словах Байдена о Путине-мяснике: "Не должно быть эскалации".
Ну что тут скажешь? *****, гондон и путинская *****. Иди ***** за русским кораблем, ***** дешевая.
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"Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку. В заявлении Минобороны России говорится, что информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана также не соответствует действительности и случаев ранения среди азербайджанских военнослужащих не зафиксировано.
Хотелось бы еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».
Использование выражения «Нагорный Карабах» в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе и Российской Федерацией.
...
Тобто далі за своє, хоче заглянути в очі мяснику пуйлу і порозмовляти з ним.
От гнида.
2. Він,має інтерес-гешефт зі здачі Півдня України
Він,добре набалакав кацапам...