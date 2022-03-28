В РФ военкоматы ищут добровольцев для участия в войне против Украины. ФОТО

В российских региональных СМИ много сообщений о том, что военкоматы РФ ведут набор добровольцев для участия в войне против Украины.

Об этом сообщила российская правозащитница Марина Литвинович, передает Цензор.НЕТ.

"Причем это делается централизованно, то есть дана команда. Проблема в том, что эта деятельность для военкоматов не совсем законна, потому что военкоматы делать этого не имеют права. Именно поэтому сообщения такого рода из СМИ удаляются, и все призывы к добровольцам от имени официальных лиц тоже зачищаются в интернете. Но факт является фактом: по регионам идет набор добровольцев", – пишет Литвинович.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что армия РФ "обескровлена".









Правозащитница отмечает, что эти "добровольцы" это не те, кто идет служить по контракту, поскольку для контрактников в РФ есть определенные требования по физической форме и возрасту.

"Если посмотреть на отряд добровольцев из Карелии, который на днях провожал в Украину губернатор Парфенчиков, то на фотографиях видно, что это мужчины старше 40 лет в не совсем идеальной физической форме", - отмечает Литвинович.







Правозащитники обращают внимание на массовое нарушение российских законов российскими властями при использовании этих наемников: "Вопрос отдельный: кто будет платить этим добровольцам, из какого бюджета? На каком основании они будут пересекать границу? На каком основании будут иметь оружие? Из какого бюджета будут платить, если они погибнут?" Что это за статус "добровольцы на войну", в каком законе это описано?

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