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Житомир (658) Луцк (557) ракеты (2780) Ривне (505) Харьков (6550) Подоляк Михаил (243)

Россия нанесла ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру и Ровно вечером 27 марта, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калібр,крмб

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал информацию о том, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку, Харькову, Житомиру и Ровно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Подоляк отметил: "Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Европе это действительно нравится?"

Читайте также: Сегодня Россия запустила рекордное количество ракет по Украине. Из как минимум 70 долетели 8, остальные уничтожены нашей ПВО, - СМИ
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Топ комментарии
+47
До чого тут Європа, мудак, коли ви бабло роздерибанили на великому крадівництві замість ракет. Вся ОП натовп тупих стрелочніків.
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27.03.2022 23:44
+40
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ@daniil_donetsk

·
1 ч



Добрий вечір, підори кроють нас з Градів...
пішли нахй, зараз дамо русакам просратись
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27.03.2022 23:42
+22
Всі притомні знали і казали- фінансуйте армію.Хто вам лікар, що вам видовищ захотілось
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27.03.2022 23:55
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А при чем тут Европа к нежеланию наращивать оборону с 2019 года? Европа виновата, что вы бабки пилили и занимались коррупцией?
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28.03.2022 00:12 Ответить
А при чем тут Европа к нежеланию наращивать оборону с 2019 года? Европа виновата, что вы бабки пилили и занимались коррупцией?
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28.03.2022 00:12 Ответить
А при чем тут Европа к нежеланию наращивать оборону с 2019 года? Европа виновата, что вы бабки пилили и занимались коррупцией?
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28.03.2022 00:12 Ответить
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Ответить
А ракеты есть?
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28.03.2022 06:52 Ответить
В асфальт закатали.
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28.03.2022 17:28 Ответить
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Ответить
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Ответить
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Ответить
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Ответить
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:13 Ответить
А при чому тут Європа, дебіл? Шо тобі має зробити Європа?
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28.03.2022 00:13 Ответить
Знову Європа винна? Н
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28.03.2022 00:14 Ответить
Знову Європа винна?
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28.03.2022 00:14 Ответить
Знову Європа винна?
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28.03.2022 00:16 Ответить
Знову Європа винна?
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28.03.2022 00:16 Ответить
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:20 Ответить
А щоб не ліпили ідолів, бо так і до культу лічності знову дійдемо
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28.03.2022 17:31 Ответить
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:20 Ответить
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:23 Ответить
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:24 Ответить
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:24 Ответить
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:25 Ответить
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:26 Ответить
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:26 Ответить
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:27 Ответить
Під час Другої Світової війни коврові бомбардування Німеччини союзниками і ракетні обстріли німців балістичними ракетами ФАУ-2 Лондона аж ніяк не вплинули на моральний дух народів, які потерпали від цих обстрілів. Навпаки, це викликало лише озлобленість до ворога. Тому і ***** нічого не доб'ється ракетними обстрілами України. Рано чи пізно, а його ракетний боєзапас закінчиться і величезні кошти потрачені на ці ракети аж ніяк йому не окупляться тими руйнуваннями, що він нам завдасть.
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28.03.2022 00:28 Ответить
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:33 Ответить
А когда Украина будет наносить ракетные удары???
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28.03.2022 00:33 Ответить
Я бачу всі псіханули або проблема з інтернетом.Можете свої фанклуби трохи втихомирити.Зараз Україна працює в режимі 75%+25%.А я гаварила а я гаваріл суті справи не міняє.Наш срач видно багатьом.А нафіга?
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28.03.2022 00:33 Ответить
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Ответить
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Ответить
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Ответить
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Ответить
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Ответить
Та й у мене таке - думав інтернет, але ні.
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28.03.2022 00:41 Ответить
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:38 Ответить
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:38 Ответить
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:38 Ответить
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:39 Ответить
Шота ПАПуасов заклинило. Выкиньте шакшоту хухеля нахрен, ано исчё дебильнее самого хухеля.
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28.03.2022 00:39 Ответить
Заклинило як раз вас
По 10 разів один і той самий комент додаєте
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28.03.2022 07:49 Ответить
Не жміть кілька разів на відправку посту. Один раз нажали і чекаєте. Через кілька хвилин з'явиться. а то як ідіоти, захламили все.
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28.03.2022 01:35 Ответить
Щось потрібно робити з цими ракетами, бо діла не буде
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28.03.2022 07:01 Ответить
Арестович сказал что по Львову выпустили 80 ракет 72 сбили
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28.03.2022 07:48 Ответить
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