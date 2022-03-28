Украинские силы 27 марта уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 беспилотника и 2 крылатых ракеты рашистов, - Воздушные Силы
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Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало оперативную информацию на 24:00 27 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных Сил.
В информации отмечается: "Сутки 27 марта сначала показались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром на Харьковщине был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине – вертолет и БпЛА рашистов.
Обострение обстановки началось ближе к 22 часам – по всей стране взревели воздушные тревоги!
Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевщины, где потеряли сразу три самолета.
По ряду объектов инфраструктуры Украины оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, два – сбиты противовоздушной обороной.
По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, совершившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.
Всего за сутки 27 марта Воздушные Силы уничтожили: 4 самолета; 1 вертолет; 2 БпЛА; 2 крылатые ракеты".
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Действия ВКС РФ на начальном этапе - только массовое метание «чугуна» с больших высот и пуски крылатых ракет. На секундочку, тех самых крылатых ракет, которые пускают по Сирии, а они падают в Иране, тем более, это не панацея. Древние, как кал, «Осы» Саддама сбивали «Томагавки» в обоих конфликтах, а плотность высокоточного оружия РФ в одном залпе далека от возможностей США.
Да и видели мы эффективность таких бомбардировок, когда рапортуется о 600 разрушенных штабов «Исламского государства», а лёгкая пехота на пикапах выпиливает блоки регулярной армии, наступает в Алеппо и за два дня отбивает то, что россияне и сирийцы захватывали месяц. Для оперативного воздействия на фронт нужен тоннаж и массовость: тысячи вылетов, тонны бомб, сотни пусков. Зная «меткость» соколов Путина по Сирии, будут страдать мирные граждане, гореть больницы, взлетать на воздух кварталы, ракеты падать куда угодно, кроме целей, при попытках поражать ВОП, сноситься агломерации вокруг.
Через сколько дней после начала такой операции в одном из самых густонаселенных регионов Европы ребятам отключат платежные системы, арестуют шубохранилища и введут российский аналог «нефть за продовольствие», а в РФ перловка станет праздничным блюдом?"
Если что, это написано пять с половиной лет назад - 25.06.2016
https://petrimazepa.com/nochanges2.html
Действия ВКС РФ на начальном этапе - только массовое метание «чугуна» с больших высот и пуски крылатых ракет. На секундочку, тех самых крылатых ракет, которые пускают по Сирии, а они падают в Иране, тем более, это не панацея. Древние, как кал, «Осы» Саддама сбивали «Томагавки» в обоих конфликтах, а плотность высокоточного оружия РФ в одном залпе далека от возможностей США.
Да и видели мы эффективность таких бомбардировок, когда рапортуется о 600 разрушенных штабов «Исламского государства», а лёгкая пехота на пикапах выпиливает блоки регулярной армии, наступает в Алеппо и за два дня отбивает то, что россияне и сирийцы захватывали месяц. Для оперативного воздействия на фронт нужен тоннаж и массовость: тысячи вылетов, тонны бомб, сотни пусков. Зная «меткость» соколов Путина по Сирии, будут страдать мирные граждане, гореть больницы, взлетать на воздух кварталы, ракеты падать куда угодно, кроме целей, при попытках поражать ВОП, сноситься агломерации вокруг.
Через сколько дней после начала такой операции в одном из самых густонаселенных регионов Европы ребятам отключат платежные системы, арестуют шубохранилища и введут российский аналог «нефть за продовольствие», а в РФ перловка станет праздничным блюдом?"
Если что, это написано пять с половиной лет назад - 25.06.2016
https://petrimazepa.com/nochanges2.html