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Путин действительно думал, что украинцы будут приветствовать войска РФ на своей земле, но они сорвали его планы, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

Полномасштабным вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, потому что действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Фактически вся Украина срослась как нация", - добавил Шольц.

Он подчеркнул, что украинцы сорвали планы Путина, используя имеющиеся средства для сопротивления российскому оккупанту.

По его мнению, действия Путина также привели к тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва паникует из-за отказа ЕС от российских энергоносителей, - Шольц

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01
+9
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 07:06
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ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01 Ответить
ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01 Ответить
ну ваші бюргери точно зустрінуть куйло пивом і шпіком
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28.03.2022 07:01 Ответить
гшджг
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28.03.2022 07:03 Ответить
є
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28.03.2022 07:04 Ответить
Р
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28.03.2022 07:05 Ответить
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.03.2022 07:06 Ответить
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.03.2022 07:06 Ответить
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.03.2022 07:06 Ответить
*****..думав ?
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 07:07 Ответить
Что то не то с комментами - повторяются по несколько раз
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28.03.2022 07:12 Ответить
Что то не то с комментами - повторяются по несколько раз
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28.03.2022 07:12 Ответить
Го ворят цензор взломали, в плане комментов, что дублируются очень много
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28.03.2022 07:31 Ответить
Го ворят цензор взломали, в плане комментов, что дублируются очень много
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28.03.2022 07:31 Ответить
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
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28.03.2022 07:15 Ответить
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
показать весь комментарий
28.03.2022 07:15 Ответить
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
показать весь комментарий
28.03.2022 07:15 Ответить
педофил путенин... начало карьеры в 5 отделе - идеологическом... где работали мерзчайшие угрёбки... потом якобы поработал разсветчикам... у него не было, нет и никогда не будет мозгов.... но психология битого дворового пацана... вот и сейчас оно поджало хвост как шелудивый пес, получивший пинок по хлебалу... но по привычке он еще будет скулить... надо удары продолжить до полной бездыханности туши...
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28.03.2022 07:15 Ответить
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:22 Ответить
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:23 Ответить
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:23 Ответить
Всі ці Шульци, Макарони і така ж братія постійно роблять протирічливі заяви, типу до всіх добрі. Потім їх роз'яснюють, уточнюють, перефразовують. Постійно трішечки вагітні, в ту сторону де більше вигоди. Немає більших брехунів, ніж політики.
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28.03.2022 07:23 Ответить
Первая крупная демонстрация с российскими флагами прошла в Бонне.




Якщо хтось ще не зрозумів чого дійсно прагне ота бидлота.
Не за "Великую Расію" вони вийшли, вони вийшли за "Савецкий Саюз"
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28.03.2022 07:23 Ответить
путлеровские щупальца охопили нiмечiну.
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28.03.2022 08:29 Ответить
Какие-то сбои у цензора. Оставляешь комментарий, он не появляется. Пробуешь повторно - опять то же самое, а потом сразу они все появляются. Думал, что проблема у меня, ан нет - не только. Цензор, если можно - устраните это. Но я думаю, что это ********* создает помеху.
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28.03.2022 07:28 Ответить
Оставь комментарий и не пробуй повторно, зная что он появится..
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28.03.2022 10:29 Ответить
Ніби сам так не думав.
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28.03.2022 07:36 Ответить
Ніби сам так не думав.
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28.03.2022 07:36 Ответить
Якщо не почати бити по цапським місцям, то не зрозуміло в чому тактика нашої армії на чолі з президентом? Війну треба переносити на територію цапії.Треба знищувати їхні місця, як вони знищують Маріуполь.Будинок за будинок, місце за місце, кров за кров.Як можна не стріляти в Севастополь, якщо з відтіль йде обстріл Одеси? В іншому разі це все схоже на зраду.
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28.03.2022 07:40 Ответить
Закусывать надо...
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28.03.2022 07:45 Ответить
Закусывать надо...
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28.03.2022 07:45 Ответить
Що з коментами?
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28.03.2022 07:48 Ответить
В першу ніч атаки,засипаючи всю Україну від Сходу до Заходу ракетами ,путін думав,що будуть зустрічати квітами його ушльопків?Звичайно, він дебіл - але не настільки же...
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28.03.2022 08:01 Ответить
путін *****. хай дублюється.
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28.03.2022 08:04 Ответить
Вы говнюки сами так думали, когда выжидали 3 дня в феврале и ни хрена не делали. Думали снова трубопроводы строить и с пуйлом целоваться.
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28.03.2022 08:10 Ответить
Вы говнюки сами так думали, когда выжидали 3 дня в феврале и ни хрена не делали. Думали снова трубопроводы строить и с пуйлом целоваться.
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28.03.2022 08:11 Ответить
Вы говнюки сами так думали, когда выжидали 3 дня в феврале и ни хрена не делали. Думали снова трубопроводы строить и с пуйлом целоваться.
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28.03.2022 08:14 Ответить
А ну з компа - теж продублюється?

***

Але ж якими потрібно бути відбитими довбодятлами, щоб на повному серйозі вважати, що українці окуповані нацистами, а русская армія - "асвабадітєль!
***** )))))
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28.03.2022 08:43 Ответить
Выкормили кремлядей чтобы посмотреть, как он будет в Украине людей убивать...
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28.03.2022 10:07 Ответить
А надо было витать. И пускай бы эти войска чухали дальше, до самого Парыжу и Берлину.
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28.03.2022 12:44 Ответить
Имперская гидра Путина живуча. Cases Израиля и Айзербайджана, слава богу, имеются, можно перенимать опыт "с колес". СССР воевал с Израилем с 1948 года, и постоянно проигрывал в связи поддержкой Израиля США, и Россия проиграет Украине при поддержке Запада, но нужна организационная перестройка на военные рельсы, меньше слов и заменить Ермака на военные структуры управления в подчинении Генштаба ВСУ
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09.05.2022 13:42 Ответить
 
 