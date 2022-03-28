Путин действительно думал, что украинцы будут приветствовать войска РФ на своей земле, но они сорвали его планы, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полномасштабным вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, потому что действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Фактически вся Украина срослась как нация", - добавил Шольц.
Он подчеркнул, что украинцы сорвали планы Путина, используя имеющиеся средства для сопротивления российскому оккупанту.
По его мнению, действия Путина также привели к тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга Альянса.
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+9 Lvbnhj
показать весь комментарий28.03.2022 07:06
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Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Там мізки " совком' забиті.
І тому.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Якщо хтось ще не зрозумів чого дійсно прагне ота бидлота.
Не за "Великую Расію" вони вийшли, вони вийшли за "Савецкий Саюз"
***
Але ж якими потрібно бути відбитими довбодятлами, щоб на повному серйозі вважати, що українці окуповані нацистами, а русская армія - "асвабадітєль!
***** )))))