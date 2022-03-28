РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11407 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 305 13
армия РФ (15471) война (47303) Луганщина (6251) обстрел (20439) Гайдай_ЛОГА (714)

Войска РФ с утра снова обстреляли Рубежное: есть погибший и раненый, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рубіжне

Российские войска утром 28 марта снова обстреляли город Рубежное Луганской области, есть погибший и раненный.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные новости с самого утра – россияне снова обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, найдено тело одного погибшего, раненого отправлено каретой скорой помощи в больницу. Число жертв еще уточняется", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Луцку. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.03.2022 08:34 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 08:34 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 08:34 Ответить
печально
показать весь комментарий
28.03.2022 08:34 Ответить
печально
показать весь комментарий
28.03.2022 08:34 Ответить
печально
показать весь комментарий
28.03.2022 08:34 Ответить
печально
показать весь комментарий
28.03.2022 08:34 Ответить
Рубіжне, Лисиче, Сєвєр, тримайтеся рідні!
За нашими ЗСУ не заржавеет.
показать весь комментарий
28.03.2022 09:23 Ответить
 
 