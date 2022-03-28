В результате вооруженной агрессии РФ погибли 143 ребенка, 216 - ранены, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
143 ребенка погибли и 216 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.
27 марта 2022 года военнослужащими ВС РФ были обстреляны села Изюмского района Харьковской области. В результате обстрелов погибли 3 ребенка и один получил ранения.
27 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами Луганщины двое детей получили ранения.
Также 27 марта 2022 года в результате обстрела врагом поселка в Фастовском районе Киевской области был ранен ребенок.
В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.
В Сумской области 27 марта 2022 года военное транспортное средство РФ совершило наезд на шедшую по дороге семью, в результате чего 15-летний подросток получил травмы, а его отец скончался в больнице.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Хуже всего ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
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как между Израилем и Арабским миром.
Путин, оправдывая цели вторжения в Украину,
использовал не экономическую рамку, не политическую,
а мета-историческую....
По сути мы сражаемся за наследие Киевской Руси,
за право первородства.
Как арабы и евреи сражаются за Храмовую гору -
мы сражаемся за Киево-Печерскую Лавру....
Наш конфликт принадлежит к разряду нерешаемых -
мирное соглашение можно заключить,
но лишь затем, чтобы новая фаза конфликта
повторилась чуть позднее..
..или же надо менять характер путинской России.
Война Украины с Россией,
это не первая фаза конфликта,
которому, как минимум, 400 лет.
И ни о какой "демилитаризации Украины"
речи быть не может."(С)
Арестович
Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
Мариуполь отделен от Украины что ли ?
Мариуполь 216
Украина 143
Получается больше 350 деток погибло …
Какой ужас, сердце кровью обливается.😢
Это невыносимо ..