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В результате вооруженной агрессии РФ погибли 143 ребенка, 216 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

143 ребенка погибли и 216 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.

27 марта 2022 года военнослужащими ВС РФ были обстреляны села Изюмского района Харьковской области. В результате обстрелов погибли 3 ребенка и один получил ранения.

27 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами Луганщины двое детей получили ранения.

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Также 27 марта 2022 года в результате обстрела врагом поселка в Фастовском районе Киевской области был ранен ребенок.

В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.

В Сумской области 27 марта 2022 года военное транспортное средство РФ совершило наезд на шедшую по дороге семью, в результате чего 15-летний подросток получил травмы, а его отец скончался в больнице.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Хуже всего ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+6
"Сумма противоречий между Украиной и Россией примерно такая же,
как между Израилем и Арабским миром.
Путин, оправдывая цели вторжения в Украину,
использовал не экономическую рамку, не политическую,
а мета-историческую....
По сути мы сражаемся за наследие Киевской Руси,
за право первородства.
Как арабы и евреи сражаются за Храмовую гору -
мы сражаемся за Киево-Печерскую Лавру....
Наш конфликт принадлежит к разряду нерешаемых -
мирное соглашение можно заключить,
но лишь затем, чтобы новая фаза конфликта
повторилась чуть позднее..
..или же надо менять характер путинской России.
Война Украины с Россией,
это не первая фаза конфликта,
которому, как минимум, 400 лет.
И ни о какой "демилитаризации Украины"
речи быть не может."(С)
Арестович
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28.03.2022 08:55
+2
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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28.03.2022 09:00
+2
Как может погибнуть всего 147 детей, если по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети. То есть только в Мариуполе погибло 210 детей. Соответствующие данные журналистам предоставил мэр города Вадим Бойченко. Информация мной взята с сайта Униан.
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28.03.2022 21:28
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Сумма противоречий между Украиной и Россией примерно такая же,
как между Израилем и Арабским миром.
Путин, оправдывая цели вторжения в Украину,
использовал не экономическую рамку, не политическую,
а мета-историческую....
По сути мы сражаемся за наследие Киевской Руси,
за право первородства.
Как арабы и евреи сражаются за Храмовую гору -
мы сражаемся за Киево-Печерскую Лавру....
Наш конфликт принадлежит к разряду нерешаемых -
мирное соглашение можно заключить,
но лишь затем, чтобы новая фаза конфликта
повторилась чуть позднее..
..или же надо менять характер путинской России.
Война Украины с Россией,
это не первая фаза конфликта,
которому, как минимум, 400 лет.
И ни о какой "демилитаризации Украины"
речи быть не может."(С)
Арестович
показать весь комментарий
28.03.2022 08:55 Ответить
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:22 Ответить
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:22 Ответить
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:22 Ответить
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:23 Ответить
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:23 Ответить
На конец то дошло, тут другого не дано. Або Україна або Росія.

Але сказано так, загине той хто прийде з мечом.
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28.03.2022 09:24 Ответить
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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28.03.2022 09:00 Ответить
Заплатите рабсияне за преступления и убийства украинских граждан на порядок больше.
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28.03.2022 09:15 Ответить
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Ответить
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Ответить
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Ответить
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:20 Ответить
Ось на що здатне рашиське бидло : вбивати дітей ,вбивати незахищених громадян ,руйнувати міста ,грабувати і знищувати будь яку іншу думку це рашизм ,дика орда будьте прокляті.
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28.03.2022 09:21 Ответить
Особисто я в таку "офіційну" статистику не вірю! Чи ці данні лише по Маріуполю???
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28.03.2022 09:23 Ответить
Ось на що здатні рашиське бидло ,вбивати дітей мирних громадян ,руйнувати наші міста ,грабувати ,знищувати всіх хто не поділяє іх методи ,це рашизм ,дика орда, будьте прокляті
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28.03.2022 09:24 Ответить
Ось на що здатні рашиське бидло ,вбивати дітей мирних громадян ,руйнувати наші міста ,грабувати ,знищувати всіх хто не поділяє іх методи ,це рашизм ,дика орда, будьте прокляті
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28.03.2022 09:24 Ответить
Ось на що здатні рашиське бидло ,вбивати дітей мирних громадян ,руйнувати наші міста ,грабувати ,знищувати всіх хто не поділяє іх методи ,це рашизм ,дика орда, будьте прокляті
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28.03.2022 09:24 Ответить
повторения
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28.03.2022 09:31 Ответить
За вбитих наших дітей потрібно карати так щоб москалі всикалися. https://twitter.com/TyshkomNyshkom/status/1508329370548674561?s=20&t=DJf65plyK3J0J1RLNbt3vw
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28.03.2022 10:14 Ответить
За вбитих наших дітей потрібно карати так щоб москалі всикалися.https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/tpa1ss/ukrainian_soldiers_shoot_at_pow_238/
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28.03.2022 10:15 Ответить
Как может погибнуть всего 147 детей, если по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети. То есть только в Мариуполе погибло 210 детей. Соответствующие данные журналистам предоставил мэр города Вадим Бойченко. Информация мной взята с сайта Униан.
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28.03.2022 21:28 Ответить
сколько враг говорит писать, столько и пишут.Иначе не объяснишь.
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28.03.2022 22:31 Ответить
Да, странные данные …
Мариуполь отделен от Украины что ли ?
Мариуполь 216
Украина 143
Получается больше 350 деток погибло …
Какой ужас, сердце кровью обливается.😢
Это невыносимо ..
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29.03.2022 00:33 Ответить
 
 