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Украина больше всего нуждается в оружии от Запада: вопрос номер один - это самолеты и танки, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Победа Украины в российско-украинской войне будет состоять в сохранении как можно большего количества жизней.

Об этом в интервью журналу The Economist заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Победа – это возможность спасти как можно больше жизней", – ответил Глава государства на вопрос, как будет выглядеть победа Украины в российско-украинской войне.

По его словам, сейчас Украина больше нуждается всего нуждается в оружии от Запада.

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"Номер один - это самолеты. Номер два, но это на самом деле номер один, - танки", - заявил Зеленский.

Президент также рассказал, почему часто выходит за пределы Офиса Президента, а не все время остается внутри здания.

"Если я не выйду даже в течение трех-четырех суток, а останусь только в своем офисе, я не буду знать, что происходит в мире", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что очень важно быть честным перед людьми, чтобы они продолжали верить тебе.

"Нужно быть честным, чтобы люди тебе поверили. Надо оставаться собой", - отметил он.
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Топ комментарии
+12
Навіщо танки?
Ти ж збираєшся домовитись з хайлом.
І Крим та Донбас звільняти не спішиш.
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28.03.2022 09:41
+11
Проблема зеленского (а значит и Украины) в том что он не понимает что происходит в мире, какая геополитическая ситуация.
Иначе бы он не пошел в президенты.
Он поперся в презеденты на хайпе, полностью проигнорировав российскую угрозу, будучи презедентом, на хайпе беспокоился только про свой рейтинг, закатывая деньги на оборону в асфальт.
И сейчас, выступая перед парламентами разных стран, давит на жалость, рассказывая о убитых мирных гражданах и разрушенных городах.
На самом деле это война цивилизационная, может быть 3-я мировая, и аппелировать к западному миру нужно с этой позиции. Если зверя не остановить сейчас всем вместе, тогда он прийдёт к каждому по-отдельности. И запад должен это осознавать а не просто сожалеть о разрушенных городах и убитых.
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28.03.2022 10:04
+9
Під асфальтом подивіться, там танки, літаки, ППО та все інше.
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28.03.2022 09:46
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його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:01 Ответить
Танки это супер, в кто на них будет ездить? Это ж не машина, пошёл в автошколу и готово
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28.03.2022 10:05 Ответить
Танки это супер, в кто на них будет ездить? Это ж не машина, пошёл в автошколу и готово
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28.03.2022 10:05 Ответить
А я гадав йому бітум для "Великого Крадівництва" потрібен.
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28.03.2022 10:05 Ответить
А я гадав йому бітум для "Великого Крадівництва" потрібен.
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28.03.2022 10:05 Ответить
А я гадав йому бітум для "Великого Крадівництва" потрібен.
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28.03.2022 10:05 Ответить
"Якби Україна отримала 80 бойових літаків, 100 нових танків і чотириста БТР, ситуація на фронті повністю змінилася б, - про це в ефірі Polsat News сказав Петро Порошенко. Він наголосив: українська армія показала, що нам не потрібні війська НАТО, нам потрібна їхня зброя."
Хай би йому порох вже методички понаписував...
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28.03.2022 10:05 Ответить
Він все озвучує. Але пізніше. Коли вже про авторство підзабудуть.
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31.03.2022 00:00 Ответить
Насправді не важливо хто озвучує і під чиїм партійними стягами, головне зараз зберегти країну, і це треба ще на вчора. Саме тому мене вкурвлює наразі Зе, бо воно думає як пропіаритися використовуючи війну, воєний стан і ЗСУ, і починає робити якісь адекватні заяви лише після зондування громадської думки на яку тисне ОП через телебачення. Воно не державний діяч воно артист якому треба оплиски публіки.
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31.03.2022 00:38 Ответить
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:15 Ответить
В 1991 году после распада СССР Украина была одной из ведущих стран мира по количеству боевой авиации, танков и боеприпасов. Где это все?
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28.03.2022 10:18 Ответить
От-от, "по количеству". Стан же ж нікого не цікавить... А, ні! Юлю Володимирівну і Гриценка - цікавив.
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31.03.2022 00:04 Ответить
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Ответить
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Ответить
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Ответить
його вклинило чи він інших слів не знає?
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28.03.2022 10:23 Ответить
Інші йому не написали!
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28.03.2022 10:25 Ответить
Я вибачаюсь,але у мене питання???На *** вам 100 нових танків,і 400БТР.??? Як уже завезли,джавелінів,стінгерів, ,хавалів,панцерфаустів.Дронів камікадзе і т.д.,Що уже хватить переїбашити не тільки це,що стоїть і завезене під границями України,але уже хватить на те що стоїть на хранєнії в (рф)ще 1970 року.А чим заправляти ці танки і БТР,як вони жруть по 300-500літрів солярки на 100 км.??? Якщо треба мобільність нашої армії,то закупіть 2500-5000 тисяч мітсубісі L-200,(тільки не ленд-крузери,бо ********** всі)Поставте кулемети ,стінгери,давеліниі по 10-20 чоловік переміщайтесь і їбаште кацапню.А то вони спокійно на 2-3 БМП,заїзджають в Славутич,та інші міста,наче приїхали пива попить.
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28.03.2022 10:24 Ответить
Хіба не очевидно, навіть, з представництвом міжнародного червоного Хреста в ростові, що це схоже на те, якби під час другої світової, те представництво розмістилося в Освенцімумі і зустрічало, викрадених по всій Європі людей! (хай вибачать мене євреї за таке порівняння, один з моїх дідів теж, ще пілітком, був вивезений в концтабір, де воду давали, в якій плавали воші)

Може, вже варто почати покладатися на своїй людей: Наполеон, оголосивши конкурс, отримав винахід Пастера!
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28.03.2022 11:03 Ответить
В 1991 году после распада СССР Украина была одной из ведущих стран мира по количеству боевой авиации, танков и боеприпасов. Где это все?
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28.03.2022 11:10 Ответить
Зедибілізм в дії.
Коли навкруги весь світ, закликам, до зміцнення обороноздатності держави та смажив шашлик та закатував гроші "в асфальт" ...
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28.03.2022 11:45 Ответить
Україні не потрібен зараз блаZeнь
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28.03.2022 11:52 Ответить
И чьи это молочные братья Зладостанов со шлепером? Хтозна...
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28.03.2022 11:58 Ответить
И чьи это молочные братья Зладостанов со шлепером? Хтозна...
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28.03.2022 12:02 Ответить
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