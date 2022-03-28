Украина больше всего нуждается в оружии от Запада: вопрос номер один - это самолеты и танки, - Зеленский

Победа Украины в российско-украинской войне будет состоять в сохранении как можно большего количества жизней.

Об этом в интервью журналу The Economist заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Победа – это возможность спасти как можно больше жизней", – ответил Глава государства на вопрос, как будет выглядеть победа Украины в российско-украинской войне.

По его словам, сейчас Украина больше нуждается всего нуждается в оружии от Запада.

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"Номер один - это самолеты. Номер два, но это на самом деле номер один, - танки", - заявил Зеленский.

Президент также рассказал, почему часто выходит за пределы Офиса Президента, а не все время остается внутри здания.

"Если я не выйду даже в течение трех-четырех суток, а останусь только в своем офисе, я не буду знать, что происходит в мире", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что очень важно быть честным перед людьми, чтобы они продолжали верить тебе.

"Нужно быть честным, чтобы люди тебе поверили. Надо оставаться собой", - отметил он.