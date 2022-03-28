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За три недели марта в Украину ввезли почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гуманітарка

Украина за три недели марта получила от международных партнеров 148 566 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информируетЦензор.НЕТ.

Часть этого груза, а именно – 38 388 тонн – доставила Укрзализныця. Значительную работу по доставке проделали и автомобильные перевозчики.

"Хочу поблагодарить неравнодушных людей, помогающих нашей стране, работников областных логистических хабов, Укрзализныцы, водителей автотранспорта, волонтеров, всех, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, горючее, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселки, где людям сейчас тяжелее всего", – отметил Тимошенко.

Он добавил, что штаб и областные хабы, куда поступает "гуманитарка", работают слаженно и без лишней бюрократии. Из областных логистических центров грузы направляются в пункты выдачи и в громады областей, добавил заместитель руководителя ОП.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
І де вона та гуманітарка?
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28.03.2022 09:59
+1
Питання куди ОПа,допомогу діває??? Суцільне патологічне мародерство 'слюг'
Закінчувати зяблдство
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28.03.2022 10:21
+1
ОП перетворився в ОГ(офіс гуманітарний).
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28.03.2022 10:52
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І де вона та гуманітарка?
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28.03.2022 09:59 Ответить
І де вона та гуманітарка?
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28.03.2022 09:59 Ответить
І де вона та гуманітарка?
показать весь комментарий
28.03.2022 09:59 Ответить
Питання куди ОПа,допомогу діває??? Суцільне патологічне мародерство 'слюг'
Закінчувати зяблдство
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28.03.2022 10:21 Ответить
ОП перетворився в ОГ(офіс гуманітарний).
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28.03.2022 10:52 Ответить
ОфісПограбунку!!!
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28.03.2022 10:57 Ответить
надо ловить и расстреливать тех , кто её разворовывает а потом ею же и торгует .
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28.03.2022 11:03 Ответить
Усіх слюг непереловиш
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28.03.2022 11:32 Ответить
Усіх слюг непереловиш
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28.03.2022 11:32 Ответить
надо ловить и расстреливать тех , кто её разворовывает а потом ею же и торгует .
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28.03.2022 11:03 Ответить
Як 'бідна' ОПа встигає ,все, розікрасти? Нобелівську 'слюгам'!!!
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28.03.2022 11:30 Ответить
Як 'бідна' ОПа встигає ,все, розікрасти? Нобелівську 'слюгам'!!!
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28.03.2022 11:31 Ответить
 
 