РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11966 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 645 14
беженцы (1484) война (47303) ООН (3936)

За месяц войны почти 4 миллиона человек вынуждены были уехать из Украины, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

Количество беженцев, вынужденных уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России, приближается к 4 миллионам.

Такие данные 28 марта приводит Организация Объединенных Наций (ООН), сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в наиболее быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны. Еще 6,5 млн было перемещено внутри страны. При этом 13 млн - "застряли" в зонах боевых действий и не могут уехать", - говорится в сообщении.

Читайте также: Обладминистрациям поручено быстро выделить землю под строительство временного жилья для беженцев, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помощь от международного красного креста
показать весь комментарий
28.03.2022 09:58 Ответить
Помощь от международного красного креста
показать весь комментарий
28.03.2022 09:58 Ответить
слушал одного нумеролога так вот он сказал что до 2026 года не будет ЕС и НАТО ООН также исчезнет будут созданы новые институты организации союзы блоки государств ООН скорее станет в каждом континенте а потом всемирное ООН.... касательно НАТО то многие члены НАТО очень разочарованы в этом союзе ее и первые это США да да и Британия.. да и Франция которая покидала НАТО а потом возвращалась также пронимают что союз трещит по швам политика коллективного принятия решения не сработает такие друзьяки России как Венгры И Германия и Нидерланды могут заблокировать в случае военных действий применение п.5 Устава НАТО.. так что после войны будут большие перемены и шутка что Украина будет решать кого принимать в НАТО станет не шуткой а реализмом.. уже давно идут разговоры что в случае войны сразу определялись страны- наблюдатели -посредники (как на учениях) которые бы их военные наблюдали за правилами ведения войны и не нарушали международных конвенций договоров и так далее... и имели бы право объявлять временное прекращение огня.... в век компьютеров космоса варварство должно вестись по правилам война это варварство в идеале решать вопрос политическими путями переговорами компромиссами также надо дать право странам решать что ели какой то правитель страны сдвинулся мозгом и или его занесло и он представляет опасность то Международный суд ООН выдавал бы мандат на его насильственное отстранение от власти... если народ как например к КНДР России это молчаливая ското база... одобрямс поступков и решений сошедшего с ума правителя или группки правителей...
показать весь комментарий
28.03.2022 11:24 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.03.2022 10:01 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.03.2022 10:01 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
28.03.2022 10:01 Ответить
Для того щоб констатувати факти потрібне аж ціле імпотентне ООН? Розігнати цю шарашкіну контору й замінити на просту сільську секретарку, вона буде констатувати фактів в 10 разів більше ніж ціле ООН й куди ефектніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:02 Ответить
Для того щоб констатувати факти потрібне аж ціле імпотентне ООН? Розігнати цю шарашкіну контору й замінити на просту сільську секретарку, вона буде констатувати фактів в 10 разів більше ніж ціле ООН й куди ефектніше
показать весь комментарий
28.03.2022 10:02 Ответить
Чудова організація, проводить підрахунок вбитих, поранених, виіхавших та переміщених.
показать весь комментарий
28.03.2022 10:31 Ответить
це пи-дець , а скільки ще виїде... і чи повернеться хоч половина ...
показать весь комментарий
28.03.2022 11:31 Ответить
коля котлета успел свалить?
показать весь комментарий
28.03.2022 12:24 Ответить
 
 