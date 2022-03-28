За месяц войны почти 4 миллиона человек вынуждены были уехать из Украины, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Количество беженцев, вынужденных уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России, приближается к 4 миллионам.
Такие данные 28 марта приводит Организация Объединенных Наций (ООН), сообщает Цензор.НЕТ.
"Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в наиболее быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны. Еще 6,5 млн было перемещено внутри страны. При этом 13 млн - "застряли" в зонах боевых действий и не могут уехать", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям