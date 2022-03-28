За месяц войны почти 4 миллиона человек вынуждены были уехать из Украины, - ООН

Количество беженцев, вынужденных уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России, приближается к 4 миллионам.

Такие данные 28 марта приводит Организация Объединенных Наций (ООН), сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в наиболее быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны. Еще 6,5 млн было перемещено внутри страны. При этом 13 млн - "застряли" в зонах боевых действий и не могут уехать", - говорится в сообщении.

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