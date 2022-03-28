Незаконные билборды превратятся в укрепления для баррикад и противотанковые ежи, – министр инфраструктуры Кубраков
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Рекламные щиты, часть из которых была установлена с нарушением процедур, в настоящее время демонтируют на Киевщине, в частности, на Бориспольской трассе.
Им нашли другое применение на время войны. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь билборды будут служить силам обороны - ими укрепят баррикады, а из самых крепких частей мы сделаем противотанковые ежи", – написал он на официальном Телеграм-канале.
По словам Кубракова, масштабный демонтаж незаконной рекламы развернут по всей стране, особенно в регионах, близких к фронту.
Министр напомнил, что с первых дней войны происходит демонтаж дорожных знаков, чтобы дезориентировать вражеские войска.
"Сейчас знаки хранятся на наших складах. В отличие от незаконных билбордов, они вернутся на украинские дороги уже по окончании войны", – убежден Кубраков.
Он также пообещал оставить на память про войну "известные на весь мир знаки (с незначительным цензурированием), указывающие на единственно возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле".
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