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Незаконные билборды превратятся в укрепления для баррикад и противотанковые ежи, – министр инфраструктуры Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знак,білборд

Рекламные щиты, часть из которых была установлена с нарушением процедур, в настоящее время демонтируют на Киевщине, в частности, на Бориспольской трассе.

 Им нашли другое применение на время войны. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь билборды будут служить силам обороны - ими укрепят баррикады, а из самых крепких частей мы сделаем противотанковые ежи", – написал он на официальном Телеграм-канале.

По словам Кубракова, масштабный демонтаж незаконной рекламы развернут по всей стране, особенно в регионах, близких к фронту.

Министр напомнил, что с первых дней войны происходит демонтаж дорожных знаков, чтобы дезориентировать вражеские войска.

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"Сейчас знаки хранятся на наших складах. В отличие от незаконных билбордов, они вернутся на украинские дороги уже по окончании войны", – убежден Кубраков.

Он также пообещал оставить на память про войну "известные на весь мир знаки (с незначительным цензурированием), указывающие на единственно возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле".

Автор: Анастасія Потіха
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Причем тут "законный" или "не законный"? Всё для фронта, всё для победы!
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28.03.2022 10:12 Ответить
это пока лично твоё "всё"не забрали
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28.03.2022 10:24 Ответить
Если законный - то с компенсацией от государства после войны.
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28.03.2022 10:46 Ответить
Если законный - то с компенсацией от государства после войны.
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28.03.2022 10:46 Ответить
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
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28.03.2022 10:43 Ответить
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
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28.03.2022 10:43 Ответить
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
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28.03.2022 10:43 Ответить
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
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28.03.2022 10:44 Ответить
А где соответствующие службы были ДО этого ?! Почему борды оказались незаконными через месяц войны ?! За шо вы ляди зряплату получали ?!
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28.03.2022 10:44 Ответить
там сталь пм не держит разве что впечках поплавить на рельсы
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28.03.2022 10:53 Ответить
 
 