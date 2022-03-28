Общие потери РФ с начала войны – около 17 тыс. человек, 123 самолета, 127 вертолетов, 586 танков и 1 694 бронированные машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 марта потери личного состава противника составляют около 17 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17000 человек,

танков ‒ 586 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,

артиллерийских систем – 302 ед,

РСЗО - 95 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 123 ед,

вертолетов - 127 ед,

автомобильной техники - 1150 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 66.

Специальная техника – 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.