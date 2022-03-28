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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15471) война (47303) Генштаб ВС (4365) потери (3875)

Общие потери РФ с начала войны – около 17 тыс. человек, 123 самолета, 127 вертолетов, 586 танков и 1 694 бронированные машины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 марта потери личного состава противника составляют около 17 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17000 человек,

танков ‒ 586 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1694 ед,

артиллерийских систем – 302 ед,

РСЗО  - 95 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 123 ед,

вертолетов - 127 ед,

автомобильной техники - 1150 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 66.

Специальная техника – 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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Общие потери РФ с начала войны – около 17 тыс. человек, 123 самолета, 127 вертолетов, 586 танков и 1 694 бронированные машины 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+11
Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця бернзня
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28.03.2022 10:12
+9
Не залишайте пілотів живими. Зеленський каже буде міняти всіх на всіх. Я не хочу щоб льотчик повернувся до нас ******* наші міста
а ще хочу щоб артелеристів теж на шашлики пускали
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28.03.2022 10:25
+3
Это соревнования кто кого? Самолёты или вертолеты?
Скорей всего, вертолёты уже становятся редкостью, по этому самолёты уверенно догоняют и скоро обгонят😁👍
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28.03.2022 10:35
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Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця бернзня
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28.03.2022 10:12 Ответить
Шановні натискайте клавішу "відправити" один раз. Навіть коли з'являється повідомлення про помилку. Потім оновіть сторінку.
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28.03.2022 10:28 Ответить
Это соревнования кто кого? Самолёты или вертолеты?
Скорей всего, вертолёты уже становятся редкостью, по этому самолёты уверенно догоняют и скоро обгонят😁👍
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28.03.2022 10:35 Ответить
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28.03.2022 15:07 Ответить
Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця березня
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28.03.2022 10:13 Ответить
Ставлю пляшку, що літаки зроблять гелікоптери до кінця березня
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28.03.2022 10:13 Ответить
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
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28.03.2022 10:15 Ответить
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
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28.03.2022 10:15 Ответить
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
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28.03.2022 10:15 Ответить
Літаки маже наздогнали гелікоптерів...
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28.03.2022 10:16 Ответить
Літаки маже наздогнали гелікоптерів...
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28.03.2022 10:16 Ответить
Що відбувається з коментами???🧐🤔
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28.03.2022 10:17 Ответить
Внутренняя ошибка протокола по ходу.
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28.03.2022 10:50 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
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28.03.2022 10:18 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показать весь комментарий
28.03.2022 10:18 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показать весь комментарий
28.03.2022 10:18 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показать весь комментарий
28.03.2022 10:18 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показать весь комментарий
28.03.2022 10:18 Ответить
Ставлю що літаки наздоженуть до кінця березня
показать весь комментарий
28.03.2022 10:19 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показать весь комментарий
28.03.2022 10:19 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
показать весь комментарий
28.03.2022 10:20 Ответить
Що відбувається з коментами???🧐🤔
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28.03.2022 10:22 Ответить
Що відбувається з коментами???🧐🤔
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28.03.2022 10:22 Ответить
Думаю, що гелікоптери.
Їх легше збивати, бо вони не можуть виконувати фігури вищого пілотажу, яку часто виконують літаки, аби ухилитись від ракет у повітряному бою
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28.03.2022 10:25 Ответить
Не залишайте пілотів живими. Зеленський каже буде міняти всіх на всіх. Я не хочу щоб льотчик повернувся до нас ******* наші міста
а ще хочу щоб артелеристів теж на шашлики пускали
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28.03.2022 10:25 Ответить
Не залишайте пілотів живими. Зеленський каже буде міняти всіх на всіх. Я не хочу щоб льотчик повернувся до нас ******* наші міста
а ще хочу щоб артелеристів теж на шашлики пускали
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28.03.2022 10:25 Ответить
Цензор, що твориться з коментарями?
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28.03.2022 10:26 Ответить
ПВнутренняя ошибка протокола по ходу.
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28.03.2022 10:50 Ответить
Мордор помалу згине
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28.03.2022 10:28 Ответить
Мордор помалу згине
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28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
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28.03.2022 10:28 Ответить
Мордор помалу згине
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28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
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28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
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28.03.2022 10:28 Ответить
Мордор помалу згине
показать весь комментарий
28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показать весь комментарий
28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показать весь комментарий
28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показать весь комментарий
28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показать весь комментарий
28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показать весь комментарий
28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
показать весь комментарий
28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
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28.03.2022 10:28 Ответить
Що відбувається з коментами 🧐🤔
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28.03.2022 10:28 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ 18+ Прямо как в Чечне. Собаки поедают трупы российских солдат в Украине. Напомним, что Москва отказывается забирать трупы своих солдат
https://twitter.com/i/status/1508153547657027589 … https://twitter.com/worldonalert/status/1508153547657027589
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28.03.2022 10:32 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ 18+ Прямо как в Чечне. Собаки поедают трупы российских солдат в Украине. Напомним, что Москва отказывается забирать трупы своих солдат
https://twitter.com/i/status/1508153547657027589 … https://twitter.com/worldonalert/status/1508153547657027589
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28.03.2022 10:32 Ответить
не дублюйте, пише що помилка, не дублюйте!!!
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28.03.2022 10:40 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
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28.03.2022 10:44 Ответить
Только я делаю ставки кто победит самолеты или вертолёты???
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28.03.2022 10:44 Ответить
о, літачки поволі підтягуються до вертушок)
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28.03.2022 10:55 Ответить
о, літачки поволі підтягуються до вертушок)
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28.03.2022 11:07 Ответить
Ещё один русский военный корабль "саратов" ушёл на Х@й!
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28.03.2022 11:14 Ответить
Ещё один русский военный корабль "саратов" ушёл на Х@й!
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28.03.2022 11:14 Ответить
Ещё один русский военный корабль "саратов" ушёл на Х@й!
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28.03.2022 11:14 Ответить
Ещё один руZZкий военный корабль "саратов", ушёл на Х@Й!!!!!
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28.03.2022 11:17 Ответить
Ещё один руZZкий военный корабль "саратов", ушёл на Х@Й!!!!!
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28.03.2022 11:17 Ответить
прекрасно
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28.03.2022 11:50 Ответить
Какие чудесные новости! Но много дохлых кацапов не бывает ! Верю в наших воинов, сраная параша будет уничтожена.
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28.03.2022 23:34 Ответить
 
 