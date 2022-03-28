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Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме. За сутки враг 59 раз обстреливал Харьков, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа "Смерч", это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы.

"Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что у Балаклеи", - заметил Синегубов.

По его словам, ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.

Наши Вооруженные Силы Украины настроены только на победу!

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Автор: Анастасія Потіха
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28.03.2022 10:37 Ответить
Гірше фашистів.
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28.03.2022 10:42 Ответить
Приємно рано-вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки «**************» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах.
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28.03.2022 10:45 Ответить
Приємно рано-вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки «**************» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах.
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28.03.2022 10:45 Ответить
Приємно рано-вранці подивитися як на полі під Ізюмом горять уламки «**************» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах.
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28.03.2022 10:45 Ответить
Бои уже в 40 км от Славянска! (
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28.03.2022 10:49 Ответить
а скільки було?
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28.03.2022 11:01 Ответить
так і було. Ізюи в 40 км і знаходится від Славенська
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28.03.2022 11:23 Ответить
https://youtu.be/yueJ-DK7TCM?t=9
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28.03.2022 13:17 Ответить
так і було. Ізюи в 40 км і знаходится від Славенська
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28.03.2022 11:23 Ответить
так і було. Ізюи в 40 км і знаходится від Славенська
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28.03.2022 11:23 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:20 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:20 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показать весь комментарий
28.03.2022 11:20 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показать весь комментарий
28.03.2022 11:20 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показать весь комментарий
28.03.2022 11:21 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показать весь комментарий
28.03.2022 11:21 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показать весь комментарий
28.03.2022 11:21 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
показать весь комментарий
28.03.2022 11:22 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:22 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:22 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:23 Ответить
тьі на приколе? Изюм в 40км от Славянска, там с месяц как бои
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28.03.2022 11:23 Ответить
Моя мати малою дитиною після німецьких фашистів була з бабусею у Ізюмі, згадує місто було вщент знищене.
Зараз постійно плаче, каже знову фашисти Ізюм зруйнували....
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28.03.2022 10:51 Ответить
Моя мати малою дитиною після німецьких фашистів була з бабусею у Ізюмі, згадує місто було вщент знищене.
Зараз постійно плаче, каже знову фашисти Ізюм зруйнували....
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28.03.2022 10:51 Ответить
Боже!Пошли їм кари всі,які тільки існують!
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28.03.2022 10:58 Ответить
Изюм крайне важная стратегическая точка. Краеугольный камень Слабожанщины и востока Украины вцелом
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28.03.2022 11:01 Ответить
Изюм крайне важная стратегическая точка. Краеугольный камень Слабожанщины и востока Украины вцелом
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28.03.2022 11:01 Ответить
Если падет Изюм - рашистам будет открыта прямоя дорога на Славянск! Єтого допустить никак нельзя, иначе стратегическая инициатива на юге полностью окажется в руках оккупантов!
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28.03.2022 11:31 Ответить
Если падет Изюм - рашистам будет открыта прямоя дорога на Славянск! Єтого допустить никак нельзя, иначе стратегическая инициатива на юге полностью окажется в руках оккупантов!
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28.03.2022 11:31 Ответить
 
 