Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме. За сутки враг 59 раз обстреливал Харьков, - Синегубов

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Также зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа "Смерч", это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы.

"Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что у Балаклеи", - заметил Синегубов.

По его словам, ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.

Наши Вооруженные Силы Украины настроены только на победу!

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